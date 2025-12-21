Bắt 'trùm' 9X đưa ma túy từ Campuchia về Đồng Nai; Bất ngờ nhặt được ví chứa nhiều vàng

TPO - Nhặt chiếc ví chứa nhiều vàng, người đàn ông giao nộp cho công an; Bắt 'ông trùm' 9X cầm đầu đường dây đưa ma túy từ Campuchia về Đồng Nai tiêu thụ; Sân bay Long Thành đón 3 chuyến bay chở khách đầu tiên... là những tin tức phương Nam đáng chú ý tuần qua.

Metro Bến Thành - Suối Tiên miễn phí vé dịp Tết Dương lịch 2026

Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 (HURC1) cho hay, vào ngày 1/1/2026, tuyến tàu điện Bến Thành - Suối Tiên sẽ miễn phí vé cho hành khách để chào đón Tết Dương lịch 2026.

Hành khách có thể quét căn cước công dân tại cửa hoặc nhận miễn phí vé giấy tại máy bán tự động để đi tàu. Chi phí cho ngày vận hành miễn phí được HURC1 huy động từ nguồn xã hội hóa, và UBND TPHCM đã chấp thuận.

Cũng từ năm 2026, tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên dừng hoàn toàn việc bán vé giấy in mã QR tại quầy có nhân viên phục vụ. Hành khách mua vé tại máy bán vé tự động, sử dụng ví điện tử, thẻ thanh toán hoặc các phương thức khác. Đồng thời, hành khách sử dụng thẻ tín dụng để thanh toán khi đi tàu từ ngày 1/1/2026 không bị thu khoản phí xác thực ban đầu (6.000 đồng).

Nhặt chiếc ví chứa nhiều vàng, người đàn ông giao nộp cho công an

Công an phường Tân Bình, TPHCM vừa trao trả lại chiếc ví chứa nhiều tài sản cho một người phụ nữ đánh rơi trên địa bàn.

Trước đó, ông Trần Châu Bình (SN 1978) đến trụ sở Công an phường Tân Bình, trình báo nhặt được một chiếc ví màu đen, bên trong chứa nhiều vàng, trang sức, sổ tiết kiệm 70 triệu đồng cùng một số tiền mặt.

Công an cùng với ông Trần Châu Bình trao trả tài sản cho người bị đánh rơi. Ảnh: Công an cung cấp.

Công an phường Tân Bình nhanh chóng xác minh, xác định số tài sản trên là của bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (SN 1978, ngụ TP Cần Thơ). Đơn vị đã mời bà Hạnh lên trụ sở, cùng với ông Bình trao trả lại tài sản cho người mất. Nhận lại tài sản, bà Hạnh vui mừng và xúc động. Người phụ nữ gửi lời cảm ơn người nhặt được tài sản và Công an phường Tân Bình.

Nữ sinh lập kỳ tích môn Liên Quân Mobile được thưởng nóng 132 triệu đồng

Trong lễ trao bằng tốt nghiệp năm 2025, Trường Đại học Ngân hàng TPHCM khen thưởng sinh viên Nguyễn Thanh Duyên - nữ sinh vừa trở về từ Thái Lan - sau khi cùng các đồng đội xuất sắc giành Huy chương vàng (HCV) nội dung đồng đội nữ môn AoV (Liên Quân Mobile) tại SEA Games 33.

GS Nguyễn Đức Trung - Hiệu trưởng Trường Đại học Ngân hàng TPHCM trao giấy khen và biểu trưng khen thưởng của trường dành cho Thanh Duyên.

Đây là lần đầu tiên Việt Nam đạt HCV ở bộ môn Liên Quân Mobile trong lịch sử tham dự SEA Games.

Tổng số tiền thưởng nóng mà Thanh Duyên nhận được là 132 triệu đồng. Trong đội tuyển nữ Liên Quân Mobile Việt Nam, Thanh Duyên thi đấu ở vị trí ADL (xạ thủ - đường Rồng), một trong những vị trí then chốt của đội hình, đảm nhiệm vai trò gây sát thương chủ lực và có ảnh hưởng lớn đến cục diện cũng như kết quả trận đấu. (XEM CHI TIẾT)

TPHCM điều hơn 1.000 công chức về xã, phường sau sáp nhập

Thành phố sẽ chuyển 1.052 công chức đang dôi dư ở nhiều đơn vị về các xã, phường thiếu người để khắc phục tình trạng lệch biên chế sau sáp nhập hồi đầu tháng 7.

Nội dung nêu trong đề án rà soát, sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức tại các xã, phường, đặc khu vừa được UBND TP HCM ban hành. Theo đó, toàn thành phố hiện thừa 1.052 công chức nhưng lại thiếu 935 người tại 27 vị trí việc làm ở cấp xã.

Tình trạng thừa - thiếu diễn ra ở cả ba khu vực TPHCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), tập trung ở các lĩnh vực văn phòng, tài chính - kế hoạch, xây dựng, công thương. Nguyên nhân chủ yếu do sáp nhập "cơ học" phường, xã khi sắp xếp đơn vị hành chính, dẫn đến dôi dư nhân lực ở nơi này nhưng thiếu hụt ở nơi khác.

Bắt 'ông trùm' 9X cầm đầu đường dây đưa ma túy từ Campuchia về Đồng Nai tiêu thụ

Công an tỉnh Đồng Nai vừa triệt phá đường dây mua bán ma túy từ biên giới Campuchia do "ông trùm" Nguyễn Phạm Ngọc Lâm (sinh năm 1995, ngụ phường Tam Hiệp) cầm đầu.

"Ông trùm" ma túy 9X Nguyễn Phạm Ngọc Lâm bị bắt giữ cùng tang vật. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện một nhóm nghi phạm có dấu hiệu mua bán trái phép chất ma túy với quy mô đặc biệt lớn. Đường dây này do Nguyễn Phạm Ngọc Lâm cầm đầu, đưa ma túy từ Campuchia mang về tiêu thụ ở Đồng Nai nên đã huy động lực lượng triệt phá.

Bước đầu cơ quan công an xác định đến ngày bị bắt, Lâm đã mua bán trót lọt khoảng 50kg ma túy các loại (ma túy đá, thuốc lắc, khay), với số tiền giao dịch hàng chục tỷ đồng và thu lợi bất chính hơn 2 tỷ đồng.

Sân bay Long Thành đón 3 chuyến bay chở khách đầu tiên

Ba chuyến bay chở lãnh đạo Chính phủ, bộ ngành vừa hạ cánh sân bay Long Thành, đánh dấu hoạt động hàng không dân dụng đầu tiên tại sân bay lớn nhất Việt Nam.

Theo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), đến nay các hạng mục cốt lõi của sân bay Long Thành như đường cất hạ cánh số 1, hệ thống đường lăn, sân đỗ máy bay và các tuyến giao thông nội cảng đã hoàn thành, đủ điều kiện khai thác đồng bộ.

Vietnam Airlines là hãng đầu tiên vận chuyển hành khách đến Long Thành, mở đầu giai đoạn khai thác thương mại, góp phần giảm tải cho Tân Sơn Nhất và tăng năng lực kết nối của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. (XEM CHI TIẾT)

Dây điện tại trạm biến thế 'biến mất', cả xóm mất điện

Hai ngày trước, khu phố 2, phường An Phú, TPHCM bị mất điện đột xuất, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Sau đó, nhân viên điện lực đang đến để khắc phục, giúp người dân sớm có điện trở lại.

Dây điện Trạm biến thế bị cắt trộm

Sở dĩ khu vực bị mất điện do dây điện tại trạm biến thế bị cắt trộm. Theo phản ánh của người dân, gần đây, tình trạng cắt trộm dây điện liên tục xảy ra, khiến họ lo lắng, bất an.

Việc dây điện bị cắt trộm đã làm gián đoạn sản xuất của các cơ sở; nhà dân, nhà trọ mất điện, sinh hoạt đảo lộn. Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo Công an phường An Phú cho biết, đơn vị này đã nắm thông tin, lực lượng chức năng đang trích xuất camera an ninh, vào cuộc truy xét thủ phạm để xử lý. (XEM CHI TIẾT)