Chất lượng không khí TPHCM tiếp tục ở mức báo động

TPO - Nhiều khu vực tại TPHCM chìm trong sương mù và không khí mờ đục, tầm nhìn bị hạn chế, nồng độ bụi mịn ở mức cao, vượt xa ngưỡng khuyến nghị.

Sáng 20/12, nhiều khu vực tại TPHCM vẫn bị che phủ bởi lớp sương mù dày đặc, khiến tầm nhìn bị hạn chế rõ rệt và không gian đô thị trở nên âm u.

Ghi nhận tại nhiều phường ở TPHCM như Bình Trị Đông, Xuân Hòa, Cát Lái, Lái Thiêu,… nắng lên chậm, bầu trời bao phủ bởi một lớp trắng đục. Sương mù dày khiến nhiều công trình, tòa nhà cao tầng như Bitexco, cầu Ba Son bị che khuất, tạo cảm giác mờ ảo kéo dài suốt buổi sáng.

Hiện tượng này không gây xáo trộn lớn đến sinh hoạt, song tầm nhìn bị hạn chế, khiến việc đi lại của người dân kém thuận lợi.

Bầu trời TPHCM mờ đục trong sáng 20/12. Ảnh: Anh Nhàn

Anh Hoàng Vũ (phường Lái Thiêu) cho biết sáng nay khi di chuyển vào trung tâm, một số đoạn đường có tầm nhìn bị hạn chế, khó quan sát từ xa. “Tôi không rõ đây là sương mù buổi sáng hay do ô nhiễm không khí nên vẫn đeo khẩu trang khi ra đường để bảo vệ sức khỏe”, anh Vũ nói.

Đáng chú ý, theo ứng dụng quan trắc không khí AirVisual, vào khoảng 8 giờ hôm nay, chất lượng không khí tại TPHCM ở ngưỡng không lành mạnh, với chỉ số AQI đạt 157. Nồng độ bụi mịn PM2.5 đo được ở mức 64 µg/m³, cao hơn khoảng 12 lần so với giá trị hướng dẫn trung bình năm của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Lý giải về hiện tượng sương mù, ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo Khí tượng Thủy văn – Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, nhìn nhận đây chủ yếu là hệ quả của các điều kiện khí tượng đặc trưng vào thời điểm cuối năm.

Nhiều tòa nhà khuất trong mờ sương. Ảnh: Anh Nhàn

Theo ông Quyết, trong những tháng cuối năm và giai đoạn tháng 1–2 hàng năm, các đợt không khí lạnh cường độ mạnh thường khuếch tán sâu xuống phía Nam, mỗi đợt kéo dài khoảng 3-5 ngày. Khi nhiệt độ lớp không khí sát mặt đất giảm, kết hợp với vùng hội tụ ẩm, rãnh áp thấp hoặc lưỡi áp cao tầng trên xâm lấn về phía Tây, sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho mây tầng thấp, mù và sương mù hình thành.

“Vì vậy, hiện tượng sương mù xuất hiện trong những ngày qua được đánh giá là không bất thường. Từ nay đến Tết Nguyên đán 2026, TPHCM có thể tiếp tục ghi nhận thêm một số ngày có hiện tượng tương tự. Nếu chỉ xét riêng các yếu tố khí tượng, sương mù không gây hại cho sức khỏe người dân”, ông Quyết nhấn mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày 20/12, TPHCM và khu vực Nam Bộ có nắng nóng ban ngày, nhưng chiều tối và đêm vẫn có thể xuất hiện mưa rào và dông cục bộ ở một số nơi. Gió Đông Bắc nhẹ ở mức cấp 2-3, độ ẩm buổi sáng rất cao gần 98%, sau đó giảm dần về chiều.

Người dân bịt kín khẩu trang di chuyển trên đường phố TPHCM. Ảnh: Anh Nhàn

Nhiệt độ dao động trong khoảng 22–25°C vào sáng sớm và lên tới 31–34°C vào giữa ngày. Thời tiết nắng nóng kết hợp với nền độ ẩm thay đổi có thể làm chất lượng không khí tiếp tục kém nếu các hạt bụi mịn không khuếch tán được.

Cơ quan khí tượng khuyên người dân hạn chế thời gian ở ngoài trời, đặc biệt vào sáng sớm và gần trưa khi lớp sương mù và bụi mịn tích tụ nhiều nhất. Người có bệnh hô hấp, trẻ nhỏ và người già nên tránh hoạt động gắng sức ngoài trời và cân nhắc đeo khẩu trang lọc bụi đạt chuẩn khi ra đường. Theo dõi dự báo AQI từ các ứng dụng giám sát chất lượng không khí để điều chỉnh kế hoạch sinh hoạt phù hợp.