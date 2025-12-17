Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống phương Nam

Google News

Chuyên gia lý giải hiện tượng sương mù dày đặc ở TPHCM nhiều ngày

Anh Nhàn - Hữu Huy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Những ngày gần đây, TPHCM xuất hiện sương mù dày vào sáng sớm khiến nhiều người lo ngại về chất lượng không khí. Cơ quan khí tượng nhận định đây là hiện tượng thời tiết đặc trưng vào cuối năm, hình thành do không khí lạnh kết hợp với độ ẩm cao và nhiễu động gió trên cao, không phải diễn biến bất thường.

Vài ngày trở lại đây, TPHCM liên tục xuất hiện sương mù dày vào sáng sớm, khiến nhiều người lo ngại về chất lượng không khí và ảnh hưởng đến sức khỏe.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong ngày 17/12, ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo Khí tượng Thủy văn - Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, cho biết, hiện tượng này chủ yếu do các điều kiện khí tượng đặc trưng vào thời điểm cuối năm.

Theo ông Quyết, trong các tháng cuối năm và tháng 1, 2 hằng năm, không khí lạnh có cường độ mạnh thường khuếch tán sâu xuống phía Nam theo từng đợt, mỗi đợt kéo dài khoảng 3–5 ngày. Khi không khí lạnh làm nhiệt độ lớp không khí bề mặt giảm thấp, kết hợp với sự xuất hiện của vùng hội tụ ẩm, rãnh áp thấp hoặc lưỡi áp cao tầng trên xâm lấn về phía Tây, sẽ gây nhiễu động và đưa ẩm từ biển vào đất liền. Những điều kiện này rất thuận lợi cho việc hình thành mây tầng thấp, mù và sương mù.

tp-suong-mu-9.jpg
TPHCM di chuyển trong sương mù sáng sớm 17/12. Ảnh: Hữu Huy

Đại diện Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết, hiện nay không khí lạnh đang tăng cường yếu lệch Đông. Nhiễu động gió Đông trên cao đang hoạt động tốt hơn trên khu vực Nam Bộ, trong đó có TPHCM. Đây là tác nhân làm tăng độ ẩm, gia tăng khả năng xuất hiện mưa và sương mù. Đồng thời, gió Đông Bắc trên vùng biển phía Đông Nam Bộ có cường độ trung bình đến mạnh. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới tiếp tục hạ trục xuống phía Nam qua khu vực Nam Bộ trước khi suy yếu và rút dần ra phía Đông.

“Vì vậy, hiện tượng sương mù xuất hiện như những ngày gần đây được đánh giá là không bất thường. Từ nay đến Tết Nguyên đán 2026, TPHCM có thể còn ghi nhận một số ngày có sương mù tương tự. Nếu chỉ xét riêng các yếu tố khí tượng, hiện tượng mù này không gây hại cho sức khỏe người dân”, ông Quyết nói.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày 17/12, thời tiết TPHCM có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất từ 23–25 độ C, cao nhất từ 30–33 độ C, gió Đông Bắc cấp 2–3.

Khu vực Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 22–25 độ C, cao nhất từ 30–33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Gió Đông Bắc cấp 2–3.

Anh Nhàn - Hữu Huy
#Hiện tượng sương mù cuối năm #Ảnh hưởng khí hậu đến TPHCM #Khí tượng và thời tiết cuối năm #Tác động của không khí lạnh #Chất lượng không khí và sức khỏe #Dự báo thời tiết TPHCM #Khí hậu vùng Nam Bộ #Hiện tượng mù và sương mù #Biến đổi khí hậu và thời tiết #Nguy cơ mưa to gió lớn

Xem thêm

Cùng chuyên mục