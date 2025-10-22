TPHCM mù sương như Đà Lạt, sắp mưa to gió mạnh

TPO - Sáng 22/10, bầu trời TPHCM phủ kín mây, không có nắng. Nhiều khu vực xuất hiện sương mù mờ đục, nồng độ bụi mịn PM2.5 vượt ngưỡng cho phép nhiều lần. Cơ quan khí tượng dự báo chiều và tối nay thành phố khả năng có thể xuất hiện mưa vừa đến mưa to, kèm dông, lốc và gió giật mạnh.

Sáng 22/10, TPHCM nhiều mây, không có nắng, thời tiết mát mẻ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, nhiệt độ thấp nhất tại thành phố vào đêm và sáng sớm ở mức 24-26 độ C, độ ẩm không khí cao trên 90%.

Theo ghi nhận của phóng viên, sương mù xuất hiện từ sáng sớm, bao phủ khu vực trung tâm và các tuyến đường ven sông. Hiện tượng này chủ yếu do độ ẩm cao (tối qua TPHCM có mưa lớn) kết hợp với bụi và vật chất lơ lửng trong không khí.

Sương mù xuất hiện ở khu vực phường Phú Định (TPHCM) lúc 7h ngày 22/10.

Bầu trời TPHCM mịt mù, nắng yếu, có nơi không có nắng.

Khu vực đường Võ Văn Kiệt (phường Sài Gòn, TPHCM) lúc 7h30 ngày 22/10.

Nhiều người đeo khẩu trang, mắt kính khi ra đường để đề phòng ô nhiễm do bụi mịn.

Làn sương mờ xuất hiện trên kênh Bến Nghé.

Theo dữ liệu từ ứng dụng Air Visual (thuộc tổ chức IQAir – Thụy Sỹ), chất lượng không khí tại TPHCM sáng nay ở mức “không tốt cho sức khỏe”. Nồng độ bụi mịn PM2.5 đo được vào lúc 9 giờ tại TPHCM đạt 47 µg/m³, cao gấp 9,4 lần so với ngưỡng khuyến cáo trung bình năm của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Đến hơn 9h sáng, bầu trời TPHCM vẫn mịt mù, nắng yếu.

Trong khi đó, Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết, hồi 7 giờ cùng ngày, tâm bão số 12 ở vào khoảng 17,1 độ Vĩ Bắc; 110,7 độ Kinh Đông – cách Đà Nẵng khoảng 280 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 10, giật cấp 12, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với vận tốc khoảng 10 km/h.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển Bắc Biển Đông (bao gồm khu vực Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 7–10, giật cấp 12, sóng cao 5–7m, biển động rất mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi cũng có gió mạnh cấp 6–8, giật cấp 10.

Riêng khu vực Nam Bộ và TPHCM, trong ngày 22/10, thời tiết dự báo mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, chiều và tối có mưa rào nhiều nơi, rải rác có dông, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Theo cơ quan khí tượng, nguyên nhân gây mưa dông tại TPHCM là do áp cao lục địa phía Bắc tiếp tục tăng cường, rãnh áp thấp qua Nam Biển Đông nối với hoàn lưu bão số 12, trong khi nhiễu động gió Đông yếu vẫn ảnh hưởng đến thời tiết khu vực Nam Bộ (bao gồm TPHCM).