Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống phương Nam

Google News

TPHCM mù sương như Đà Lạt, sắp mưa to gió mạnh

Hữu Huy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sáng 22/10, bầu trời TPHCM phủ kín mây, không có nắng. Nhiều khu vực xuất hiện sương mù mờ đục, nồng độ bụi mịn PM2.5 vượt ngưỡng cho phép nhiều lần. Cơ quan khí tượng dự báo chiều và tối nay thành phố khả năng có thể xuất hiện mưa vừa đến mưa to, kèm dông, lốc và gió giật mạnh.

Sáng 22/10, TPHCM nhiều mây, không có nắng, thời tiết mát mẻ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, nhiệt độ thấp nhất tại thành phố vào đêm và sáng sớm ở mức 24-26 độ C, độ ẩm không khí cao trên 90%.

Theo ghi nhận của phóng viên, sương mù xuất hiện từ sáng sớm, bao phủ khu vực trung tâm và các tuyến đường ven sông. Hiện tượng này chủ yếu do độ ẩm cao (tối qua TPHCM có mưa lớn) kết hợp với bụi và vật chất lơ lửng trong không khí.

tp-suong-mu-10.jpg
tp-suong-mu-9.jpg
Sương mù xuất hiện ở khu vực phường Phú Định (TPHCM) lúc 7h ngày 22/10.
tp-suong-mu-3.jpg
Bầu trời TPHCM mịt mù, nắng yếu, có nơi không có nắng.
tp-suong-mu-8.jpg
Khu vực đường Võ Văn Kiệt (phường Sài Gòn, TPHCM) lúc 7h30 ngày 22/10.
tp-suong-mu.jpg
Nhiều người đeo khẩu trang, mắt kính khi ra đường để đề phòng ô nhiễm do bụi mịn.
tp-suong-mu-6.jpg
Làn sương mờ xuất hiện trên kênh Bến Nghé.
tp-suong-mu-2.jpg
Theo dữ liệu từ ứng dụng Air Visual (thuộc tổ chức IQAir – Thụy Sỹ), chất lượng không khí tại TPHCM sáng nay ở mức “không tốt cho sức khỏe”. Nồng độ bụi mịn PM2.5 đo được vào lúc 9 giờ tại TPHCM đạt 47 µg/m³, cao gấp 9,4 lần so với ngưỡng khuyến cáo trung bình năm của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).
tp-suong-mu-4.jpg
Đến hơn 9h sáng, bầu trời TPHCM vẫn mịt mù, nắng yếu.

Trong khi đó, Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết, hồi 7 giờ cùng ngày, tâm bão số 12 ở vào khoảng 17,1 độ Vĩ Bắc; 110,7 độ Kinh Đông – cách Đà Nẵng khoảng 280 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 10, giật cấp 12, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với vận tốc khoảng 10 km/h.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển Bắc Biển Đông (bao gồm khu vực Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 7–10, giật cấp 12, sóng cao 5–7m, biển động rất mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi cũng có gió mạnh cấp 6–8, giật cấp 10.

Riêng khu vực Nam Bộ và TPHCM, trong ngày 22/10, thời tiết dự báo mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, chiều và tối có mưa rào nhiều nơi, rải rác có dông, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Theo cơ quan khí tượng, nguyên nhân gây mưa dông tại TPHCM là do áp cao lục địa phía Bắc tiếp tục tăng cường, rãnh áp thấp qua Nam Biển Đông nối với hoàn lưu bão số 12, trong khi nhiễu động gió Đông yếu vẫn ảnh hưởng đến thời tiết khu vực Nam Bộ (bao gồm TPHCM).

Hữu Huy
#Thời tiết TPHCM #mưa lớn #bão số 12 #gió mạnh #mây mù #đặc điểm khí hậu #dự báo thời tiết

Xem thêm

Cùng chuyên mục