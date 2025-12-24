Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhịp sống phương Nam

Google News

Ớt ra vỉa hè, giá cao ngất

Uyên Phương
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Vài ngày qua, tại TPHCM xuất hiện điểm bán lẻ ớt tươi ngay trên vỉa hè, mỗi bịch có giá 10.000 đồng. Đây là điều hiếm thấy bởi ớt thường được người bán "tặng kèm" khi mua rau củ, nay mặt hàng này được bán riêng trong bối cảnh giá tăng đang tăng cao và khan hiếm.

Ngày 24/12, trên đường Cách Mạng Tháng Tám (TPHCM), một điểm bán lẻ ớt xiêm xanh ngay trên vỉa hè thu hút khách đi đường. Người bán chỉ bày chiếc thùng xốp nhỏ, bên trên ớt tươi được chia thành từng bịch nhỏ bán với giá 10.000 đồng/bịch.

tp-gia-ot-uyen-phuong-8.jpg
Lần đầu tiên, ớt được bán "một mình một chợ" ngay trên vỉa. Ớt được cân khoảng 50gram cho vào bịch có giá 10.000 đồng

“Trên đường đi làm về thấy có điểm bán ớt tươi ngon, để bảng giá 10.000 đồng nên tôi ghé vào mua 2 bịch. Trước giờ mua rau củ đều được cho thêm ớt, nay ớt lại được bán lẻ như món hàng thiết yếu. Đây là lần đầu tiên tôi thấy người ta chỉ đem mỗi mặt hàng ớt ra vỉa hè bán lẻ như vậy” – chị Thanh Uyên (40 tuổi, ngụ phường An Lạc) cho biết.

Theo quan sát, người bán đặt chiếc cân điện tử bên cạnh, mỗi bịch ớt được cân khoảng 50gram. Tính ra một ký ớt tại đây có giá tới 200.000 đồng. Theo lời người bán, đây là ớt nhà trồng, không phân thuốc lên có giá cao.

tp-gia-ot-uyen-phuong-6.jpg
tp-gia-ot-uyen-phuong-5.jpg
Tính ra mỗi ký ớt bán vỉa hè có giá tới 200.000 đồng/kg. Dù giá "cay xè" nhưng vẫn đắt khách

Dù giá ớt “cay xè” nhưng khách đi đường dừng lại mua khá đông. Mỗi ngày, nơi này bán khoảng 3 kg ớt.

Trong khi đó, ớt được bán ở các chợ truyền thống có giá từ 130.000 – 160.000 đồng/kg. Bà Thu, kinh doanh rau ở chợ An Dương Vương cho biết, khoảng 2 tháng trước ớt chỉ thiên dao động từ 40.000 - 50.000 đồng/kg, nay các sạp rau phải mua đến 150.000 đồng/kg. Giá ớt tăng mạnh trong khi nguồn cung lại khan hiếm, giá mua vào 150.000 đồng/kg, bà bán lại cho các mối 160.000 đồng/kg, còn bán lẻ khoảng 180.000 đồng/kg.

Còn tại chợ đầu mối như nông sản Thủ Đức, Bình Điền…, giá ớt đã giảm hơn so với hồi tháng 11 nhưng cũng mức cao. Các loại hàng dạt, ớt loại 2, loại giá có giá thấp nhất cũng 85.000 - 100.000 đồng/kg; còn ớt thương phẩm, ớt loại 1 cũng từ 130.000 đồng/kg.

tp-gia-ot-uyen-phuong-3.jpg
Sau đợt mưa bão vừa qua, ớt có lẽ là mặt hàng tăng giá cao nhất. Dù hiện nay đã giảm giá nhẹ nhưng vẫn trên 100.000 đồng/kg ở chợ lẻ. Còn tại chợ đầu mối Thủ Đức, ớt hiểm đỏ có giá 85.000 đồng/kg

Nguyên nhân giá ớt tăng được xác định do nguồn cung giảm, trong khi nhu cầu thị trường tăng mạnh vào thời điểm cuối năm. Mùa mưa kéo dài khiến nhiều diện tích ớt bị sâu bệnh, nhất là bệnh thán thư làm giảm tỷ lệ ớt đạt loại I. Trong khi đó, thị trường tiêu thụ ớt tươi và ớt chế biến đều tăng, đẩy giá thu mua lên cao.

“Thời điểm này giá trái ớt cực kỳ cao. Hiện tại, giá ớt thương phẩm lên đến 140.000 đồng/kg ở hầu hết các địa bàn. Do ảnh hưởng của thời tiết, mưa bão gây hư hỏng nhiều, sâu bệnh làm diện tích và năng suất ớt sụt giảm, đẩy giá thị trường lên cao. Giá giống ớt vẫn bình thường, nguồn cung giống dồi dào, đáp ứng nhu cầu của khách hàng” – đại diện một doanh nghiệp chuyên cung ứng hạt giống nông nghiệp ở TPHCM cho biết.

tp-rau-xanh-uyen-phuong-6.jpg
Từ một mặt hàng "tặng kèm" khi mua rau củ, nay ớt chỉ được bán và có giá cao nhất trong các loại rau quả

Mưa bão tại các tỉnh, thành miền Trung và miền Bắc gây thiệt hại lớn đến hoạt động sản xuất nông nghiệp, ảnh hưởng đến nguồn cung rau màu, trong đó có ớt. Chưa kể, ớt tại các tỉnh, thành phía Nam cũng đã gần hết vụ.

Hiện giá ớt tại các tỉnh, thành miền Trung, miền Bắc dao động từ 90.000 - 100.000 đồng/kg, còn tại Đồng bằng sông Cửu Long khoảng 90.000 đồng/kg. Hiện nguồn cung ớt trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp cũng hạn chế.

Uyên Phương
#Thị trường ớt tươi vỉa hè #Giá ớt tăng cao và khan hiếm #Ảnh hưởng thời tiết đến nông sản #Nhu cầu tiêu thụ cuối năm #Nguồn cung và giá bán lẻ #Tình hình sản xuất và vận chuyển nông nghiệp #Thị trường ớt miền Trung và miền Bắc #Tác động của dịch bệnh và sâu bệnh #Xu hướng bán hàng lẻ mặt hàng nông sản #Giá ớt nhà trồng cao hơn thị trường

