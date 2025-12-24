TPHCM mưa trắng trời trước lễ Giáng sinh, cơ quan khí tượng cảnh báo khẩn

TPO - Chiều 24/12, thời tiết tại TPHCM bất ngờ chuyển xấu. Mưa lớn xuất hiện trên diện rộng, kèm theo dông, sét gây khó khăn cho việc đi lại của người dân trong giờ tan tầm.

Clip: Mưa lớn tại vào chiều 24/12.

Theo ghi nhận của phóng viên, từ khoảng 15h30, bầu trời TPHCM tối sầm. Mưa lớn trút xuống nhiều khu vực trung tâm thành phố như các phường: Sài Gòn, Chợ Lớn, Chợ Quán và các khu vực lân cận. Một số nơi xuất hiện dông sét.

Cơn mưa xảy ra và kéo dài đến thời điểm tan tầm và trước lễ Giáng sinh (Noel), khiến nhiều người đi xe máy phải dừng trú mưa, di chuyển chậm.

Mưa lớn khiến nhiều người dân phải bật đèn xe để di chuyển trên đường Trần Nhân Tôn.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ, lúc 15h35 ngày 24/12, Theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, ảnh ra đa thời tiết và định vị sét cho thấy vùng mây dông đang phát triển và gây mưa kèm dông, sét trên toàn bộ các phường: An Phú Đông, Bình Quới, Gò Vấp, Phú Nhuận, Tân Sơn Nhất, Hiệp Bình, Thủ Đức, Tam Bình, Linh Xuân, Tăng Nhơn Phú, Long Bình, Long Phước, Long Trường, Cát Lái, Bình Trưng, Phước Long, Đông Hòa, Dĩ An, Tân Đông Hiệp, Bình Hòa.

Vùng biển mây di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc đi sang Tây Tây Nam.

Ảnh mây vệ tinh. Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ.

Dự báo trong vài giờ tới, mây dông tiếp tục phát triển gây mưa rào kèm theo dông, sét cho toàn bộ các khu vực trên, sau đó mưa dông có xu hướng mở rộng sang các phường, xã sau: Tân Sơn Hòa, Tân Sơn Nhất, Tân Hòa, Bảy Hiền, Tân Bình, Tân Sơn, Tây Thạnh (khu phố 10), Tân Sơn Nhì, Phú Thọ Hòa, Phú Thạnh, Tân Phú, Hạnh Thông, An Nhơn, Đông Hưng Thuận, Trung Mỹ Tây, Tân Thới Hiệp, Thới An, An Phú Đông, Gò Vấp, Thông Tây Hội, An Hội Tây, An Hội Đông, Củ Chi, Phú Hòa Đông, Bình Mỹ, xã Nhà Bè, khu công nghiệp Hiệp Phước xã Hiệp Phước...

Lượng mưa được dự báo phổ biến từ 15-30 mm, có nơi trên 35 mm.

Cơn mưa lớn kéo dài ở khu vực trung tâm TPHCM vào chiều 24/12.

“Trong cơn dông đề phòng lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh cấp 5-8 (8-21m/s) làm gãy đổ cây, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng, gây nguy hiểm cho tính mạng con người. Mưa lớn gây ngập úng cục bộ nơi trũng thấp”- Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ cảnh báo.

Theo cơ quan khí tượng, đây là cơn mưa do nhiễu động trong đới gió Đông kết hợp với không khí lạnh tăng cường, gây mưa dông cục bộ tại khu vực Nam Bộ (bao gồm TPHCM).