Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống phương Nam

Google News

TPHCM mưa trắng trời trước lễ Giáng sinh, cơ quan khí tượng cảnh báo khẩn

Hữu Huy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chiều 24/12, thời tiết tại TPHCM bất ngờ chuyển xấu. Mưa lớn xuất hiện trên diện rộng, kèm theo dông, sét gây khó khăn cho việc đi lại của người dân trong giờ tan tầm.

Clip: Mưa lớn tại vào chiều 24/12.

Theo ghi nhận của phóng viên, từ khoảng 15h30, bầu trời TPHCM tối sầm. Mưa lớn trút xuống nhiều khu vực trung tâm thành phố như các phường: Sài Gòn, Chợ Lớn, Chợ Quán và các khu vực lân cận. Một số nơi xuất hiện dông sét.

Cơn mưa xảy ra và kéo dài đến thời điểm tan tầm và trước lễ Giáng sinh (Noel), khiến nhiều người đi xe máy phải dừng trú mưa, di chuyển chậm.

3-7058.jpg
Mưa lớn khiến nhiều người dân phải bật đèn xe để di chuyển trên đường Trần Nhân Tôn.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ, lúc 15h35 ngày 24/12, Theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, ảnh ra đa thời tiết và định vị sét cho thấy vùng mây dông đang phát triển và gây mưa kèm dông, sét trên toàn bộ các phường: An Phú Đông, Bình Quới, Gò Vấp, Phú Nhuận, Tân Sơn Nhất, Hiệp Bình, Thủ Đức, Tam Bình, Linh Xuân, Tăng Nhơn Phú, Long Bình, Long Phước, Long Trường, Cát Lái, Bình Trưng, Phước Long, Đông Hòa, Dĩ An, Tân Đông Hiệp, Bình Hòa.

Vùng biển mây di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc đi sang Tây Tây Nam.

anh-man-hinh-2025-12-24-luc-161039.png
Ảnh mây vệ tinh. Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ.

Dự báo trong vài giờ tới, mây dông tiếp tục phát triển gây mưa rào kèm theo dông, sét cho toàn bộ các khu vực trên, sau đó mưa dông có xu hướng mở rộng sang các phường, xã sau: Tân Sơn Hòa, Tân Sơn Nhất, Tân Hòa, Bảy Hiền, Tân Bình, Tân Sơn, Tây Thạnh (khu phố 10), Tân Sơn Nhì, Phú Thọ Hòa, Phú Thạnh, Tân Phú, Hạnh Thông, An Nhơn, Đông Hưng Thuận, Trung Mỹ Tây, Tân Thới Hiệp, Thới An, An Phú Đông, Gò Vấp, Thông Tây Hội, An Hội Tây, An Hội Đông, Củ Chi, Phú Hòa Đông, Bình Mỹ, xã Nhà Bè, khu công nghiệp Hiệp Phước xã Hiệp Phước...

Lượng mưa được dự báo phổ biến từ 15-30 mm, có nơi trên 35 mm.

2-6756.jpg
Cơn mưa lớn kéo dài ở khu vực trung tâm TPHCM vào chiều 24/12.

“Trong cơn dông đề phòng lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh cấp 5-8 (8-21m/s) làm gãy đổ cây, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng, gây nguy hiểm cho tính mạng con người. Mưa lớn gây ngập úng cục bộ nơi trũng thấp”- Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ cảnh báo.

Theo cơ quan khí tượng, đây là cơn mưa do nhiễu động trong đới gió Đông kết hợp với không khí lạnh tăng cường, gây mưa dông cục bộ tại khu vực Nam Bộ (bao gồm TPHCM).

Hữu Huy
#TPHCM #mưa lớn #dông sét #thời tiết #Giáng sinh

Xem thêm

Cùng chuyên mục