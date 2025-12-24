Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhịp sống phương Nam

Google News

TPHCM mở rộng ga hàng hóa lớn nhất nước

Hương Chi
TPO - Hàng chục hộ dân mua đất bằng giấy tay ở phường Dĩ An, TPHCM sẽ bị cưỡng chế để bàn giao mặt bằng thực hiện dự án nâng cấp ga Sóng Thần, trở thành ga hàng hóa lớn nhất nước.

Ngày 24/12, đại diện UBND phường Dĩ An (TPHCM) cho biết, cơ quan chức năng đã làm việc với các hộ dân để yêu cầu chấp hành các quyết định trước khi tổ chức cưỡng chế nhà, đất theo quy định của pháp luật. Đây là các trường hợp sử dụng đất trái phép, xây dựng không phép tại khu vực ga Sóng Thần.

Theo số liệu thống kê, khu đất sẽ thu hồi có tổng diện tích hơn 14.000 m2. Có 19 hộ dân được xác định là sử dụng trái phép đất do Nhà nước quản lý, thực hiện mua, bán giấy tay, xây dựng không phép.

bd.jpg
Ga Sóng Thần

UBND phường Dĩ An cho biết, việc thu hồi đất nhằm bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng ga Sóng Thần. Dự kiến, cơ quan chức năng sẽ hỗ trợ kinh phí di dời công trình cho các hộ dân với tổng số tiền hơn 4 tỷ đồng.

Ga Sóng Thần tọa lạc tại phường Dĩ An, TPHCM, giáp Quốc lộ 1A, gần với tỉnh Đồng Nai. Ga Sóng Thần hiện có 17 đường ray, sức chứa 350 toa và 5 kho chứa hàng. Năng lực xếp dỡ đạt 2.000 tấn/ngày đêm.

Khu ga Sóng Thần có hai bãi hàng với tổng diện tích khoảng 200.000 m2 (87.000 m2 trong ga và 100.000 m2 ngoài ga). Tuy nhiên, để tổ chức hoạt động liên vận quốc tế, ga Sóng Thần cần khoảng 10.000 m2 kho bãi ngoại quan, trong khi diện tích hiện nay chỉ khoảng 8.500 m2. Do đó, vào giữa tháng 8/2023, lãnh đạo Cục Đường sắt Việt Nam đã đề nghị tỉnh Bình Dương trước đây bố trí quỹ đất sạch liền kề để đầu tư mở rộng ga liên vận quốc tế.

bd-2.jpg
Sơ đồ mặt bằng dự án nâng cấp ga Sóng Thần

Từ xuất phát điểm là ga vận chuyển hành khách, ga Sóng Thần đã từng bước được đầu tư, nâng cấp mở rộng để vận chuyển cả hành khách và hàng hóa. Vào tháng 2/2024, ngành đường sắt đã tổ chức lễ khởi hành chuyến tàu liên vận quốc tế đầu tiên trong năm Giáp Thìn từ ga Sóng Thần đến ga Trịnh Châu (Hà Nam, Trung Quốc), vận chuyển hàng nông sản xuất khẩu, khẳng định vai trò quan trọng của ga trong chuỗi logistics quốc tế.

Hiện tại, nhiều hạng mục của ga Sóng Thần đang xuống cấp, gây khó khăn cho tàu, xe ra vào vận chuyển, xếp dỡ hàng hóa và ảnh hưởng đến hoạt động chung của ga.

Ga đang được nâng cấp, cải tạo theo kế hoạch của ngành đường sắt, với đề xuất đầu tư 188 tỷ đồng. Dự kiến, sau khi hoàn thành dự án nâng cấp, cải tạo, ga Sóng Thần sẽ đạt năng lực khai thác đến 3,5 triệu tấn/năm giai đoạn 2025 - 2030, trở thành ga hàng hóa đầu mối lớn nhất trong hệ thống các ga đường sắt Việt Nam.

Hương Chi
