Khánh thành ga T2 Nội Bài mở rộng, chuyến bay đầu tiên cất cánh đi Long Thành

TPO - Lúc 5h12 sáng nay (19/12), tại khu vực mở rộng cánh Tây của nhà ga hành khách quốc tế T2, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài chính thức khánh thành dự án mở rộng nhà ga, đánh dấu bước nâng cấp quan trọng của cửa ngõ hàng không lớn nhất miền Bắc. Lúc 6h20, chuyến bay VN1 của Vietnam Airlines cất cánh từ Nội Bài đi Long Thành.

Dự án mở rộng T2 Nội Bài là công trình hạ tầng giao thông có ý nghĩa chiến lược, không chỉ giải quyết bài toán quá tải kéo dài nhiều năm qua tại Nội Bài, mà còn tạo nền tảng đón đầu đà tăng trưởng mạnh mẽ của du lịch, giao thương quốc tế và nhu cầu đi lại ngày càng cao của Thủ đô.

Dự án được khởi công từ tháng 5/2024 và hoàn thành sau hơn 18 tháng thi công trong điều kiện đặc biệt: vừa xây dựng, vừa phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hàng trăm chuyến bay quốc tế mỗi ngày. Việc đưa công trình vào khai thác đúng dịp cuối năm được đánh giá là “cú hích” quan trọng, giúp Nội Bài giảm áp lực quá tải trước cao điểm Tết và mùa du lịch năm 2026.

Phó Thủ tướng thường trực Chính Phủ Nguyễn Hòa Bình và Cục trưởng Cục Hàng không Uông Việt Dũng tại lễ cắt băng khánh thành công trình mở rộng nhà ga T2 Nội Bài. Ảnh: Phan Công.

Sau mở rộng, tổng diện tích sàn nhà ga T2 vượt mốc 200.000 m2, nâng công suất khai thác từ 10 triệu lên 15 triệu hành khách mỗi năm, có thể đáp ứng tối đa khoảng 18 triệu khách. Số cửa ra tàu bay tăng từ 17 lên 30, cầu ống lồng tăng từ 14 lên 27, tạo dư địa khai thác cho các đường bay quốc tế đang phục hồi và tăng trưởng tích cực.

Không dừng lại ở mở rộng không gian vật lý, nhà ga T2 mở rộng được xem là dấu mốc quan trọng trong chiến lược chuyển đổi số của ngành hàng không. Lần đầu tiên, một hệ sinh thái công nghệ được triển khai đồng bộ tại một nhà ga quốc tế ở Việt Nam, từ kiosk check-in, hệ thống tự gửi hành lý, làn xuất nhập cảnh tự động đến kiểm soát an ninh bằng sinh trắc học.

Làn xuất nhập cảnh tự động tại khu vực mở rộng T2 Nội Bài. Ảnh: NIA.

Toàn bộ các giải pháp này tạo nên “luồng di chuyển số” liền mạch, rút ngắn thời gian làm thủ tục, giảm phụ thuộc vào quy trình thủ công và nâng cao trải nghiệm hành khách theo chuẩn các sân bay tiên tiến trong khu vực.

Song hành với công nghệ, dự án mở rộng nhà ga T2 cũng thể hiện rõ tư duy phát triển bền vững. Không gian được thiết kế mở, tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên, kết hợp các mảng xanh sinh thái tạo cảm giác thông thoáng, thư thái giữa nhịp vận hành dày đặc của sân bay.

Các yếu tố văn hóa bản địa được lồng ghép tinh tế trong tổng thể kiến trúc hiện đại, để Nội Bài không chỉ là điểm trung chuyển, mà còn là “điểm chạm văn hóa” đầu tiên chào đón du khách quốc tế đến với Hà Nội và Việt Nam.

Không gian hiện đại ở khu vực mở rộng nhà ga T2 Nội Bài. Ảnh: NIA.

Ngay sau khi nghi thức cắt băng kết thúc lúc 6h10, toàn bộ khu vực mở rộng của nhà ga T2 đã chính thức đón những hành khách đầu tiên trong ngày mới, mở ra giai đoạn vận hành với “diện mạo mới - vị thế mới” cho sân bay cửa ngõ Thủ đô.

Chỉ ít phút sau, lúc 6h20, chuyến bay VN1 do cơ trưởng Trần Tuấn Hưng của Vietnam Airlines điều khiển đã cất cánh từ Nội Bài đi Long Thành.

Trong sáng cùng ngày, Vietjet và Bamboo Airways cũng thực hiện các chuyến bay kiểm tra khai thác bằng tàu bay A320/321 trên chặng Tân Sơn Nhất - Long Thành - Tân Sơn Nhất, phục vụ công tác rà soát kỹ thuật, chuẩn bị cho giai đoạn vận hành thương mại sân bay Long Thành từ năm 2026.

Lễ khánh thành mở rộng nhà ga T2 Nội Bài diễn ra trong bối cảnh đặc biệt: sáng 19/12, trên cả nước đồng loạt khởi công, khánh thành và thông xe kỹ thuật 234 dự án, công trình với tổng mức đầu tư hơn 3,4 triệu tỷ đồng. Chuỗi sự kiện được tổ chức tại 79 điểm cầu, hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Trong dòng chảy đó, việc nâng cấp nhà ga quốc tế T2 không chỉ là một dự án đơn lẻ, mà là mảnh ghép quan trọng trong bức tranh phát triển hạ tầng chiến lược, góp phần nâng cao năng lực kết nối, hình ảnh và vị thế của Hà Nội nói riêng, Việt Nam nói chung trên bản đồ hàng không khu vực và thế giới.