Sân bay Vinh chính thức khai thác trở lại sau thời gian đóng cửa nâng cấp

TPO - Việc hoàn thành và đưa vào khai thác các dự án nâng cấp Cảng Hàng không quốc tế Vinh sẽ góp phần nâng cao năng lực khai thác, bảo đảm an toàn bay, cải thiện chất lượng phục vụ hành khách, đồng thời hoàn thiện hạ tầng giao thông cửa ngõ hàng không của tỉnh Nghệ An

Sáng 19/12, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP tổ chức khánh thành các dự án: “Sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn” và “Cải tạo Nhà ga quốc nội” tại Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Vinh.

Dự án nâng cấp Cảng HKQT Vinh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với phát triển hạ tầng giao thông, tăng cường kết nối vùng và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Nghệ An. Dự án do Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) làm chủ đầu tư, với tổng vốn gần 1.000 tỷ đồng, gồm 3 dự án thành phần: Dự án mở rộng, cải tạo sân đỗ máy bay; Dự án cải tạo nhà ga hành khách T1 hiện hữu; Dự án cải tạo đường cất hạ cánh hiện hữu.

tp-3.jpg
Các đại biểu dự lễ khánh thành.

Đến nay đã hoàn thành 2 dự án: Dự án cải tạo nhà ga hành khách T1 hiện hữu; Dự án cải tạo đường cất hạ cánh hiện hữu. Đối với dự án mở rộng, cải tạo sân đỗ máy bay đã hoàn thành 4/9 vị trí, dự kiến hoàn thành trước ngày 31/1/2026.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hoàng Phú Hiền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhấn mạnh: “Cảng hàng không quốc tế Vinh giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc mở rộng không gian phát triển, tăng cường khả năng kết nối giao thông, thu hút đầu tư, thúc đẩy du lịch, thương mại, dịch vụ; đồng thời góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế của địa phương trong tiến trình hội nhập và phát triển. Kết quả của dự án ngày hôm nay là sự kết tinh của quyết tâm chính trị, tinh thần trách nhiệm và sự phối hợp hiệu quả giữa Trung ương - chủ đầu tư - địa phương, trong đó địa phương giữ vai trò đồng hành, hỗ trợ và bảo đảm điều kiện triển khai dự án trên địa bàn”.

tp-6.jpg
Ông Hoàng Phú Hiền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu tại buổi lễ.

Trong ngày đầu sân bay Vinh mở cửa trở lại có tổng cộng 13 chuyến bay, bao gồm 6 chuyến của hãng Vietnam Airlines, 6 chuyến của Vietjet Air và 1 chuyến của Jetstar Pacific. Các tuyến bay tập trung vào những đường bay trục chính, gồm 2 chuyến Vinh - Hà Nội, 9 chuyến Vinh - TP. Hồ Chí Minh và 2 chuyến Vinh - Buôn Ma Thuột, đáp ứng nhu cầu đi lại, công tác và kết nối kinh tế - xã hội của người dân Nghệ An cũng như khu vực lân cận.

Việc hoàn thành và đưa vào khai thác các dự án nâng cấp Cảng HKQT Vinh sẽ góp phần nâng cao năng lực khai thác, bảo đảm an toàn bay, cải thiện chất lượng phục vụ hành khách, đồng thời hoàn thiện hạ tầng giao thông cửa ngõ hàng không của tỉnh Nghệ An.

tp-10.jpg
Lực lượng an ninh sân bay.

Hiện nay, sân bay Vinh có công suất thiết kế 2,75 triệu hành khách mỗi năm. Theo quy hoạch, đến năm 2030, công suất sẽ được nâng lên 8 triệu hành khách/năm và đạt 14 triệu hành khách/năm vào năm 2050, mở ra dư địa phát triển lớn cho Nghệ An và khu vực Bắc Trung Bộ.

Thu Hiền
