Sân bay Vinh trước giờ G

TPO - Sau hơn 5 tháng tạm ngưng hoạt động để nâng cấp, sửa chữa, Cảng hàng không quốc tế Vinh sẽ chính thức khai thác trở lại từ ngày 19/12, với diện mạo mới cùng nhiều điểm nhấn công nghệ hiện đại.
Sau hơn 5 tháng thi công liên tục, đến nay, các hạng mục cơ bản đã hoàn thành, sẵn sàng đưa sân bay vào khai thác trở lại vào ngày 19/12.
Ghi nhận ngày 18/12, trước thời điểm chính thức khai thác trở lại, không khí tại sân bay Vinh khá nhộn nhịp. Các hạng mục cuối cùng đang gấp rút hoàn tất, sẵn sàng cho chuyến bay đầu tiên sau hơn 5 tháng đóng cửa nâng cấp.
Điểm nhấn đáng chú ý của sân bay Vinh sau nâng cấp là việc đưa vào vận hành nhiều công nghệ hiện đại. Hệ thống nhận diện sinh trắc học được trang bị từ khu vực check-in đến cửa an ninh, giúp rút ngắn thời gian làm thủ tục và nâng cao độ chính xác. Bên cạnh đó, lần đầu tiên, máy soi chiếu toàn thân (body scanner) được bố trí tại nhà ga nhằm phát hiện vũ khí, vật cấm trong thời gian ngắn, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn bay.
Phòng chờ thương gia cũng được nâng cấp theo hướng tách biệt, không gian yên tĩnh, tiện nghi cao cấp, phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi, làm việc và ẩm thực trước giờ bay.
Đối với nhà ga quốc nội (T1), công trình cải tạo khởi công từ ngày 2/7. Các hạng mục như kết cấu thép, vách kính, mái sảnh, lát đá granite, trần và ốp Alu đã hoàn tất, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật và đồng bộ kiến trúc. Ô thông tầng phía ngoài và bên trong nhà ga được lấp, giúp tăng diện tích khai thác và bổ sung thêm khoảng 500 chỗ ngồi tại phòng chờ.