Sân bay Vinh trước giờ G

TPO - Sau hơn 5 tháng tạm ngưng hoạt động để nâng cấp, sửa chữa, Cảng hàng không quốc tế Vinh sẽ chính thức khai thác trở lại từ ngày 19/12, với diện mạo mới cùng nhiều điểm nhấn công nghệ hiện đại.