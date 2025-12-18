Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sân bay Vinh trước giờ G

Thu Hiền

TPO - Sau hơn 5 tháng tạm ngưng hoạt động để nâng cấp, sửa chữa, Cảng hàng không quốc tế Vinh sẽ chính thức khai thác trở lại từ ngày 19/12, với diện mạo mới cùng nhiều điểm nhấn công nghệ hiện đại.

Video: Sân bay Vinh "khoác áo mới" sau gần nửa năm đóng cửa nâng cấp.
tp-23.jpg
Cảng hàng không quốc tế Vinh﻿ (tỉnh Nghệ An) được đưa vào khai thác từ cuối năm 2003, có công suất thiết kế 2,75 triệu hành khách mỗi năm, trung bình phục vụ 21 - 26 chuyến bay/ngày.
﻿Trước yêu cầu phát triển mới của khu vực Bắc Trung Bộ, từ ngày 1/7, sân bay Vinh chính thức tạm dừng khai thác để triển khai dự án nâng cấp quy mô lớn với tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng, do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) làm chủ đầu tư. Dự án gồm ba hạng mục chính: sửa chữa đường cất hạ cánh và hai đường lăn; mở rộng sân đỗ máy bay; cải tạo, mở rộng nhà ga hành khách quốc nội..
tp-18.jpg
tp-16.jpg
Sau hơn 5 tháng thi công liên tục, đến nay, các hạng mục cơ bản đã hoàn thành, sẵn sàng đưa sân bay vào khai thác trở lại vào ngày 19/12.
tp-14.jpg
tp-15.jpg
Ghi nhận ngày 18/12, trước thời điểm chính thức khai thác trở lại, không khí tại sân bay Vinh khá nhộn nhịp. Các hạng mục cuối cùng đang gấp rút hoàn tất, sẵn sàng cho chuyến bay đầu tiên sau hơn 5 tháng đóng cửa nâng cấp.
tp-10.jpg
Lực lượng an ninh sân bay luôn túc trực 24/24, phối hợp tuần tra, kiểm soát tại các khu vực trọng yếu.
tp-4.jpg
tp-20.jpg
Điểm nhấn đáng chú ý của sân bay Vinh sau nâng cấp là việc đưa vào vận hành nhiều công nghệ hiện đại. Hệ thống nhận diện sinh trắc học được trang bị từ khu vực check-in đến cửa an ninh, giúp rút ngắn thời gian làm thủ tục và nâng cao độ chính xác. Bên cạnh đó, lần đầu tiên, máy soi chiếu toàn thân (body scanner) được bố trí tại nhà ga nhằm phát hiện vũ khí, vật cấm trong thời gian ngắn, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn bay.
tp-12.jpg
tp-13.jpg
Phòng chờ thương gia cũng được nâng cấp theo hướng tách biệt, không gian yên tĩnh, tiện nghi cao cấp, phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi, làm việc và ẩm thực trước giờ bay.
tp-11.jpg
tp-17.jpg
Đối với nhà ga quốc nội (T1), công trình cải tạo khởi công từ ngày 2/7. Các hạng mục như kết cấu thép, vách kính, mái sảnh, lát đá granite, trần và ốp Alu đã hoàn tất, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật và đồng bộ kiến trúc. Ô thông tầng phía ngoài và bên trong nhà ga được lấp, giúp tăng diện tích khai thác và bổ sung thêm khoảng 500 chỗ ngồi tại phòng chờ.
tp-7.jpg
Cùng với nhà ga, sân đỗ máy bay﻿ được cải tạo, mở rộng từ 7 lên 9 vị trí đỗ cho tàu bay thân hẹp (code C), với tổng mức đầu tư 236 tỷ đồng, đáp ứng nhu cầu khai thác các dòng máy bay phổ biến hiện nay.
tp-6.jpg
Hạng mục có vốn đầu tư lớn nhất là đường cất hạ cánh và đường lăn, với tổng kinh phí hơn 623 tỷ đồng. Đến nay, các phần việc trọng yếu đã hoàn tất; hệ thống đèn hiệu được lắp đặt, hiệu chỉnh đồng bộ; hệ thống ILS được di dời, lắp mới và chạy thử ổn định, phương thức bay mới đã được Cục Hàng không Việt Nam phê duyệt.
tp-19.jpg
Theo quy hoạch giai đoạn 2021 - 2030, Cảng hàng không quốc tế Vinh được định hướng đạt cấp 4E, công suất khoảng 8 triệu hành khách và 25.000 tấn hàng hóa/năm; đến năm 2050, công suất dự kiến nâng lên 14 triệu hành khách và 35.000 tấn hàng hóa/năm, trở thành cửa ngõ hàng không quan trọng của khu vực Bắc Trung Bộ.
Thu Hiền
