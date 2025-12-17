Đi vệ sinh ở sân bay Phú Bài, khách nữ rơi lắc vàng 5 chỉ

TPO - Đánh rơi chiếc lắc tay bằng vàng tại sân bay Phú Bài (TP. Huế), nữ hành khách đến từ TPHCM đã vỡ òa niềm vui khi được lực lượng an ninh hàng không nhanh chóng tìm lại và trao trả tài sản.

Chiều 16/12, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP. Huế đã tổ chức trao trả chiếc lắc tay bằng vàng cho nữ hành khách V.T.B. (trú tại TP.HCM), sau khi người này đánh rơi tài sản tại Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài, Huế.

Sân bay Phú Bài, TP. Huế.

Theo thông tin từ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP. Huế, tối trước đó, bà V.T.B. cùng người thân di chuyển trên chuyến bay VN1374 từ TPHCM ra TP. Huế. Sau khi hạ cánh và chuẩn bị rời nhà ga sân bay Phú Bài, bà B. phát hiện bị rơi chiếc lắc tay bằng vàng, trọng lượng hơn 5 chỉ vàng 999 nên trình báo với Đội An ninh hàng không.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng làm nhiệm vụ tại Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh. Qua rà soát, kiểm tra, lực lượng an ninh xác định chiếc lắc vàng bị đánh rơi trong quá trình bà B. đi vệ sinh tại khu vực nhà ga.

Sau khi tìm thấy tài sản, Đội An ninh hàng không, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP. Huế đã tiến hành các thủ tục và trao trả lại chiếc lắc vàng cho nữ hành khách theo quy định. Nhận lại tài sản, bà V.T.B. bày tỏ niềm vui, đồng thời gửi lời cảm ơn trước tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy của cán bộ, chiến sĩ an ninh hàng không.

Trước đó, đầu tháng 12, Đội An ninh hàng không, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP. Huế cũng đã kịp thời xác minh, tìm và trao trả một túi xách chứa hơn 110 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tài sản giá trị cho ông N.Q.Đ. (trú tại TP. Hà Nội), do bỏ quên tại khu vực nhà ga sân bay Phú Bài.