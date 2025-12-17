Dự án tỷ USD thay đổi diện mạo, nâng cao vị thế du lịch Khánh Hòa

Hàng loạt tập đoàn lớn trong và ngoài nước đã lựa chọn Khánh Hòa làm điểm đến đầu tư chiến lược, đặc biệt ở phân khúc nghỉ dưỡng cao cấp của những nhà đầu tư lớn như: Vingroup, Sun Group, Sheraton, InterContinental Nha Trang, Amanoi, Ninh Vân Bay… Các khu resort trải dài từ Bắc bán đảo Cam Ranh đến Nha Trang không chỉ làm thay đổi diện mạo du lịch địa phương mà còn góp phần nâng tầm hình ảnh điểm đến trên bản đồ du lịch quốc tế.

Là một trong những tập đoàn xác định chiến lược đầu tư quy mô, dài hạn tại Khánh Hòa, đại diện Sun Group cho biết doanh nghiệp không chỉ đầu tư những công trình điểm nhấn, kiến tạo hạ tầng và dấu ấn kiến trúc, mà còn mang đến các sản phẩm đẳng cấp thông qua hợp tác với những tập đoàn, thương hiệu hàng đầu thế giới. Tất cả cùng hướng đến mục tiêu “đưa thế giới về Việt Nam và đưa Việt Nam vươn ra thế giới”.

Hiện nay, dự án khu đô thị hỗn hợp đầu tiên của Sun Group tại Khánh Hòa - Charmora City, với tổng vốn đầu tư hơn 17.000 tỷ đồng đang trong giai đoạn triển khai hạ tầng ban đầu, chuẩn bị cho quá trình xây dựng. Không chỉ là một khu đô thị hiện đại, Charmora City được kỳ vọng trở thành biểu tượng cho phong cách sống mới.

“Khi dự án đi vào hoạt động, người dân và du khách sẽ được trải nghiệm chuỗi sự kiện sông nước như: lễ hội ánh sáng, festival văn hóa, concert quy mô lớn… góp phần tôn vinh bản sắc xứ trầm hương, thúc đẩy kinh tế đêm và định hình thương hiệu điểm đến nightlife ‘Nha Trang không ngủ’”, đại diện Sun Group chia sẻ.

Hàng trăm du khách thích thú xem các show diễn tại Vinpearl Nha Trang. Ảnh: Vinpearl Nha Trang.

Song song đó, Sun Group đang khẩn trương phối hợp với tỉnh để hoàn tất thủ tục triển khai hai dự án lớn tại Khu kinh tế Vân Phong. Trong đó, Khu đô thị mới cao cấp Tu Bông có tổng vốn đầu tư hơn 43.000 tỷ đồng, được định hướng trở thành trung tâm đô thị biển phía Bắc Khánh Hòa. Khu đô thị cao cấp Đầm Môn với tổng vốn hơn 25.600 tỷ đồng, được quy hoạch là đô thị lõi gắn với thương mại, du lịch và tài chính quốc tế. Đồng thời, Sun Group tiếp tục nghiên cứu, đề xuất thêm các dự án quy mô lớn, nhằm góp phần phát triển hạ tầng và sản phẩm du lịch cao cấp cho địa phương.

Sự bứt phá của du lịch Khánh Hòa không chỉ đến từ tài nguyên thiên nhiên hay các dự án mới, mà còn được hậu thuẫn bởi hệ thống hạ tầng giao thông, đô thị và lưu trú ngày càng đồng bộ - yếu tố được xem là “đòn bẩy” giúp điểm đến này mở rộng thị trường, nâng chất lượng khách và tăng sức cạnh tranh.

Du khách được chào đón tại Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh.

Trong nhiều năm qua, Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh đã khẳng định vai trò là một trong ba sân bay đón khách quốc tế lớn nhất Việt Nam. Sau giai đoạn chịu ảnh hưởng bởi đại dịch, Cam Ranh là một trong những sân bay phục hồi nhanh nhất cả nước, đặc biệt nhờ sự quay trở lại mạnh mẽ của thị trường Đông Bắc Á, dẫn đầu là Hàn Quốc. Giai đoạn 2024 - 2025, lượng khách quốc tế đến Khánh Hòa phục hồi rõ nét; riêng thị trường Hàn Quốc chiếm hơn một nửa tổng lượng khách quốc tế, tiếp theo là Trung Quốc, Đông Nam Á và các thị trường dài ngày như Úc, châu Âu. “Chúng tôi chọn Nha Trang cho kỳ nghỉ gia đình vì có đường bay thẳng, thời gian di chuyển ngắn và hạ tầng tốt”, anh Jeon Minsuk (du khách Hàn Quốc) chia sẻ.

Theo đại diện các doanh nghiệp lữ hành, đường bay thẳng là một trong những tiêu chí hàng đầu khi du khách quốc tế lựa chọn điểm đến. Hạ tầng hàng không tốt giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong xây dựng sản phẩm và bán tour. Đại diện Vietnam Airlines cho rằng, để trở thành “trung tâm du lịch quốc tế”, điều kiện tiên quyết không chỉ nằm ở tài nguyên hay cơ sở lưu trú mà còn ở mức độ kết nối hàng không - yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tiếp cận thị trường, tốc độ mở rộng không gian du lịch và quy mô dòng khách.

Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh đón chuyến bay thứ 300.000 vào năm 2024.

“Xu hướng hậu đại dịch đang nghiêng mạnh về nghỉ dưỡng biển, wellness, du lịch trải nghiệm và lưu trú dài ngày. Với hệ thống khách sạn, resort lớn, hạ tầng chất lượng cao và khí hậu ổn định, Khánh Hòa hoàn toàn phù hợp với nhóm khách này. Điều cần thiết không chỉ là tăng số lượng đường bay mà còn đa dạng hóa thị trường, hướng đến nhóm khách chi tiêu cao và ổn định”, đại diện Vietnam Airlines nhận định.

Bên cạnh hàng không, hạ tầng giao thông đường bộ cũng từng bước được hoàn thiện. Các tuyến cao tốc Bắc - Nam, Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, Nha Trang - Đà Lạt đang hình thành, giúp rút ngắn thời gian di chuyển, mở rộng không gian du lịch và kết nối các điểm đến mới trong tỉnh. Du lịch tàu biển quốc tế cũng dần được khôi phục, với các chuyến tàu lớn cập cảng Nha Trang và Cam Ranh mang theo hàng nghìn du khách.

Cao tốc Vân Phong - Nha Trang.

Theo các chuyên gia, hạ tầng giao thông không chỉ phục vụ du lịch thuần túy mà còn tạo điều kiện hình thành tour liên kết vùng, kéo dài hành trình và gia tăng chi tiêu của du khách, đồng thời giảm áp lực cho khu vực trung tâm Nha Trang.

Đại diện Bộ Xây dựng đánh giá, điểm sáng trong quy hoạch của Khánh Hòa là chiến lược đầu tư đồng bộ hạ tầng liên vùng: mở rộng cao tốc Bắc - Nam, hình thành trục ven biển từ Vạn Ninh đến Thuận Nam; nâng cấp cảng nước sâu Bắc Vân Phong, cảng tổng hợp Cà Ná; hiện đại hóa sân bay Cam Ranh và nghiên cứu khai thác dân dụng sân bay Thành Sơn. Các tuyến kết nối Đông - Tây từ duyên hải lên Tây Nguyên cũng được mở rộng nhằm thúc đẩy liên kết vùng. “Quy hoạch dẫn đường - hạ tầng mở lối - liên kết tạo lực - tầm nhìn kiến tạo tương lai”, đại diện Bộ Xây dựng nhấn mạnh.

Cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột chuẩn bị thông xe 20km đầu tiên.

Trong khi đó, lãnh đạo Cục Du lịch Quốc gia cho biết: Với vị trí chiến lược và tài nguyên đa dạng, Khánh Hòa có cơ hội vươn lên trở thành cực tăng trưởng quốc gia và điểm đến hàng đầu Đông Nam Á. Tuy nhiên, tỉnh cần tập trung phát triển hạ tầng, sản phẩm độc đáo, chất lượng dịch vụ, năng lực tiếp cận thị trường và ứng dụng công nghệ để tạo đột phá trong giai đoạn tới.

Còn nhiều thách thức

Tăng trưởng nhanh luôn đi kèm áp lực. Sau giai đoạn phục hồi mạnh mẽ hậu đại dịch COVID-19, du lịch Khánh Hòa bước vào chu kỳ tăng trưởng mới với tốc độ gia tăng nhanh về lượng khách, doanh thu và dòng vốn đầu tư. Tuy nhiên, phía sau bức tranh sôi động là những thách thức về hạ tầng, môi trường, chất lượng sản phẩm, nhân lực và năng lực quản trị điểm đến, đặt ra yêu cầu cấp thiết về phát triển bền vững.

Theo đại diện Sun Group, nếu chỉ dựa vào du lịch biển và nghỉ dưỡng truyền thống, Khánh Hòa có nguy cơ bão hòa và trùng lặp với nhiều địa phương ven biển khác. Trong khi đó, tỉnh sở hữu đường bờ biển dài nhất cả nước cùng hệ sinh thái đa dạng biển - rừng - núi - văn hóa, mở ra dư địa phát triển mới, đặc biệt cho du lịch sinh thái, du lịch xanh và trải nghiệm chuyên sâu.

﻿ ﻿ Đèo Lương Sơn ở Nha Trang là cung đường rất đáng để khám phá.

PGS.TS Lê Chí Công - Trưởng Khoa Du lịch, Trường Đại học Nha Trang - cho biết: Khánh Hòa đang thiếu hụt nhân lực du lịch chất lượng cao. Khảo sát giai đoạn 2024 - 2025 cho thấy, dù mạng lưới đào tạo đã phát triển, chất lượng nhân lực vẫn còn hạn chế về kiến thức quản trị, kỹ năng nghề, tư duy sáng tạo và ngoại ngữ.

Trong gần 600 hướng dẫn viên được cấp thẻ, phần lớn còn trẻ, thiếu kinh nghiệm, hạn chế về kiến thức văn hóa - lịch sử và ngoại ngữ cho các thị trường trọng điểm như: Nga, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc... Nhiều doanh nghiệp buộc phải tuyển người giỏi ngoại ngữ rồi đào tạo lại toàn bộ kỹ năng nghề.

Du khách quốc tế tại bến tàu du lịch Nha Trang.

Bà Nguyễn Thị Uyên Chi - Phó Chi hội trưởng Chi hội khách sạn Khánh Hòa - phân tích: Nguồn nhân lực về du lịch tại Khánh Hòa cơ bản đã đáp ứng được về số lượng. Tuy nhiên, về chất lượng, về kỹ năng nghề nghiệp thì buộc doanh nghiệp phải đào tạo và hướng dẫn nhiều hơn mới có thể đáp ứng được yêu cầu. “Chúng tôi mong muốn có thêm nhiều cơ sở đào tạo, đặc biệt là cơ sở đào tạo về ngoại ngữ để sinh viên ra trường có thể phục vụ tốt du khách, đặc biệt là du khách quốc tế hạng sang”, bà Uyên Chi nói.

TS. Phạm Thái Sơn - Phó trưởng Bộ môn Du lịch, Phân hiệu Trường Đại học Tôn Đức Thắng tại Khánh Hòa - nhận định: Nguồn nhân lực là điểm yếu khi phần lớn lao động du lịch chưa được đào tạo chuyên sâu, hạn chế về ngoại ngữ, kỹ năng nghề quốc tế và tác phong phục vụ. Trong khi đó, sản phẩm du lịch chưa thực sự đa dạng và thiếu tính biểu tượng. Nhiều tiềm năng chưa được chuyển hóa thành các sản phẩm “signature”, tour văn hóa, đặc biệt là văn hóa Chăm, còn thiên về tham quan bề nổi, thiếu trải nghiệm chiều sâu.

Du khách tắm biển Nha Trang.

Ông Sơn cũng cảnh báo áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt khi nhiều địa phương đẩy mạnh đầu tư du lịch biển và nghỉ dưỡng cao cấp. Cùng với đó, chuyển đổi số yếu tố then chốt để nâng cao năng lực cạnh tranh vẫn chưa được triển khai mạnh mẽ và đồng bộ, đặc biệt ở các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Các chuyên gia cũng chỉ ra những hạn chế về chuyển đổi số, sản phẩm du lịch còn trùng lặp, thiếu các sản phẩm “signature”, kinh tế đêm và dịch vụ giải trí quy mô vùng chưa phát triển tương xứng. Bên cạnh đó, áp lực môi trường, rác thải, suy thoái hệ sinh thái biển và tác động của biến đổi khí hậu đang trở thành thách thức lớn đối với phát triển dài hạn.

PGS.TS Phạm Trung Lương - Phó Chủ tịch Liên chi hội đào tạo du lịch Việt Nam - cho rằng, hạ tầng du lịch Khánh Hòa vẫn thiếu đồng bộ so với vai trò trung tâm tiếp nhận và phân phối khách của khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên. Sân bay Cam Ranh, cảng du lịch biển chuyên biệt, hạ tầng kết nối liên vùng và các tổ hợp giải trí - mua sắm quy mô lớn vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu tăng trưởng trong dài hạn.

Du khách quốc tế đến Khánh Hòa.

Theo các chuyên gia, sự phụ thuộc vào một số thị trường khách truyền thống, sản phẩm du lịch thiếu chiều sâu và tác động của biến đổi khí hậu là những rủi ro lớn. Để phát triển bền vững, Khánh Hòa cần tái cấu trúc toàn diện: đa dạng hóa thị trường, đổi mới sản phẩm, nâng chất lượng dịch vụ, đầu tư hạ tầng đồng bộ và tăng cường năng lực quản trị điểm đến, tương xứng với tiềm năng và vị thế của một trung tâm du lịch biển hàng đầu Việt Nam và khu vực.