Sân bay Gia Bình: 5.000 hộ dân nhận hơn 2.700 tỷ giải phóng mặt bằng

TPO - Với hơn 2.700 tỷ đồng đã được chi trả cho khoảng 5.000 lượt hộ dân, công tác giải phóng mặt bằng dự án Cảng Hàng không quốc tế Gia Bình đang được tỉnh Bắc Ninh đẩy nhanh tiến độ.

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bắc Ninh, đến nay, đối với dự án Cảng Hàng không quốc tế Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh đã ứng chi trả tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) đất nông nghiệp hơn 2.700 tỷ đồng cho khoảng 5.000 lượt hộ dân, với tổng diện tích gần 600 ha. Đây là khối lượng công việc rất lớn, được triển khai trong thời gian ngắn, thể hiện quyết tâm cao của tỉnh Bắc Ninh trong việc sớm tạo mặt bằng sạch cho dự án trọng điểm.

Cùng với công tác chi trả, các cơ quan chức năng đã kê khai được trên 6.309/6.707 lượt hộ gia đình, cá nhân có đất nông nghiệp trong vùng dự án, với diện tích được kê khai khoảng 1.029 ha. Diện tích đất nông nghiệp đã xác định được nguồn gốc sử dụng đất là 818 ha. Hiện vẫn còn khoảng 445ha đất nông nghiệp đang tồn tại vướng mắc về nguồn gốc sử dụng đất, các đơn vị chức năng đang tiếp tục thu thập hồ sơ, rà soát, kiểm kê để hoàn thiện thủ tục theo quy định.

Để bảo đảm tiến độ chung, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bắc Ninh đã xây dựng phương án đề nghị chi trả tạm ứng tiền bồi thường, GPMB đợt 2 với diện tích khoảng 250 ha, tổng kinh phí dự kiến khoảng 1.102 tỷ đồng.

Người dân tỉnh Bắc Ninh nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Cảng Hàng không quốc tế Gia Bình.

Không chỉ đất nông nghiệp, công tác GPMB đối với đất ở cũng đang được triển khai đồng bộ. Tại xã Lương Tài và xã Gia Bình, các thông báo thu hồi đất đã được ban hành. Riêng địa bàn xã Lương Tài đã kê khai được 558 hộ dân với tổng diện tích hơn 17 ha. Tại xã Gia Bình, chính quyền địa phương đang tiến hành kê khai, kiểm đếm đất đai, tài sản, công trình trên đất tại các thôn có đất ở nằm trong phạm vi dự án.

Đối với các công trình tâm linh, mồ mả, đến nay, cơ quan chức năng đã thực hiện kê khai, kiểm kê khoảng 12.000/17.800 ngôi mộ, đồng thời tiếp tục triển khai công tác kê khai đối với số còn lại.

Quá trình triển khai dự án gặp một số khó khăn, vướng mắc. Trong đó, đáng chú ý là việc chưa có đầy đủ quy định cụ thể về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; diện tích thu hồi lớn, ảnh hưởng đến nhiều hộ gia đình, cá nhân, tổ chức trong khi đó thời gian thực hiện ngắn, các văn bản pháp lý liên quan chưa đồng bộ. Bên cạnh đó, các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết của dự án đang trong quá trình vừa triển khai vừa điều chỉnh.

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bắc Ninh rà soát đất đai thuộc diện giải phóng mặt bằng dự án Cảng Hàng không quốc tế Gia Bình.

Ngoài ra, nhiều hộ gia đình, cá nhân được giao đất nông nghiệp để sử dụng ổn định lâu dài nhưng hiện không sinh sống và không có hộ khẩu thường trú tại địa phương, gây khó khăn cho việc xác minh, hoàn thiện hồ sơ. Thực tế kiểm kê cũng cho thấy, nhiều tài sản, mộ, công trình nhà ở, đình chùa, nhà thờ có kiến trúc đặc biệt, không thể áp dụng theo bảng giá hiện hành hoặc có mức giá thấp hơn nhiều so với chi phí xây dựng thực tế, buộc phải thuê đơn vị tư vấn lập dự toán, làm kéo dài thời gian thực hiện.

Trước yêu cầu cấp bách của dự án, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn cho biết, UBND tỉnh Bắc Ninh đã phân công Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Thịnh trực tiếp theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo và giải quyết các công việc liên quan theo thẩm quyền đối với dự án Cảng Hàng không quốc tế Gia Bình và các dự án liên quan; đồng thời làm Tổ trưởng Tổ thường trực 24/24 thực hiện GPMB các dự án.

Ông Sơn khẳng định, việc triển khai dự án Cảng Hàng không quốc tế Gia Bình và các dự án liên quan là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng, ưu tiên hàng đầu của tỉnh Bắc Ninh trong giai đoạn hiện nay. Các địa phương khẩn trương thực hiện thông báo thu hồi đất. Ưu tiên triển khai các dự án tái định cư trên tinh thần tập trung cao độ cho kiểm đếm, đã tạm ứng, người dân đồng thuận, có mặt bằng sẽ tiến hành triển khai thực hiện ngay.