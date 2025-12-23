Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

Google News

Sân bay Gia Bình: 5.000 hộ dân nhận hơn 2.700 tỷ giải phóng mặt bằng

Nguyễn Thắng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Với hơn 2.700 tỷ đồng đã được chi trả cho khoảng 5.000 lượt hộ dân, công tác giải phóng mặt bằng dự án Cảng Hàng không quốc tế Gia Bình đang được tỉnh Bắc Ninh đẩy nhanh tiến độ.

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bắc Ninh, đến nay, đối với dự án Cảng Hàng không quốc tế Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh đã ứng chi trả tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) đất nông nghiệp hơn 2.700 tỷ đồng cho khoảng 5.000 lượt hộ dân, với tổng diện tích gần 600 ha. Đây là khối lượng công việc rất lớn, được triển khai trong thời gian ngắn, thể hiện quyết tâm cao của tỉnh Bắc Ninh trong việc sớm tạo mặt bằng sạch cho dự án trọng điểm.

Cùng với công tác chi trả, các cơ quan chức năng đã kê khai được trên 6.309/6.707 lượt hộ gia đình, cá nhân có đất nông nghiệp trong vùng dự án, với diện tích được kê khai khoảng 1.029 ha. Diện tích đất nông nghiệp đã xác định được nguồn gốc sử dụng đất là 818 ha. Hiện vẫn còn khoảng 445ha đất nông nghiệp đang tồn tại vướng mắc về nguồn gốc sử dụng đất, các đơn vị chức năng đang tiếp tục thu thập hồ sơ, rà soát, kiểm kê để hoàn thiện thủ tục theo quy định.

Để bảo đảm tiến độ chung, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bắc Ninh đã xây dựng phương án đề nghị chi trả tạm ứng tiền bồi thường, GPMB đợt 2 với diện tích khoảng 250 ha, tổng kinh phí dự kiến khoảng 1.102 tỷ đồng.

2.jpg
Người dân tỉnh Bắc Ninh nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Cảng Hàng không quốc tế Gia Bình.

Không chỉ đất nông nghiệp, công tác GPMB đối với đất ở cũng đang được triển khai đồng bộ. Tại xã Lương Tài và xã Gia Bình, các thông báo thu hồi đất đã được ban hành. Riêng địa bàn xã Lương Tài đã kê khai được 558 hộ dân với tổng diện tích hơn 17 ha. Tại xã Gia Bình, chính quyền địa phương đang tiến hành kê khai, kiểm đếm đất đai, tài sản, công trình trên đất tại các thôn có đất ở nằm trong phạm vi dự án.

Đối với các công trình tâm linh, mồ mả, đến nay, cơ quan chức năng đã thực hiện kê khai, kiểm kê khoảng 12.000/17.800 ngôi mộ, đồng thời tiếp tục triển khai công tác kê khai đối với số còn lại.

Quá trình triển khai dự án gặp một số khó khăn, vướng mắc. Trong đó, đáng chú ý là việc chưa có đầy đủ quy định cụ thể về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; diện tích thu hồi lớn, ảnh hưởng đến nhiều hộ gia đình, cá nhân, tổ chức trong khi đó thời gian thực hiện ngắn, các văn bản pháp lý liên quan chưa đồng bộ. Bên cạnh đó, các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết của dự án đang trong quá trình vừa triển khai vừa điều chỉnh.

tp-anh-3.jpg
Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bắc Ninh rà soát đất đai thuộc diện giải phóng mặt bằng dự án Cảng Hàng không quốc tế Gia Bình.

Ngoài ra, nhiều hộ gia đình, cá nhân được giao đất nông nghiệp để sử dụng ổn định lâu dài nhưng hiện không sinh sống và không có hộ khẩu thường trú tại địa phương, gây khó khăn cho việc xác minh, hoàn thiện hồ sơ. Thực tế kiểm kê cũng cho thấy, nhiều tài sản, mộ, công trình nhà ở, đình chùa, nhà thờ có kiến trúc đặc biệt, không thể áp dụng theo bảng giá hiện hành hoặc có mức giá thấp hơn nhiều so với chi phí xây dựng thực tế, buộc phải thuê đơn vị tư vấn lập dự toán, làm kéo dài thời gian thực hiện.

Trước yêu cầu cấp bách của dự án, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn cho biết, UBND tỉnh Bắc Ninh đã phân công Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Thịnh trực tiếp theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo và giải quyết các công việc liên quan theo thẩm quyền đối với dự án Cảng Hàng không quốc tế Gia Bình và các dự án liên quan; đồng thời làm Tổ trưởng Tổ thường trực 24/24 thực hiện GPMB các dự án.

Ông Sơn khẳng định, việc triển khai dự án Cảng Hàng không quốc tế Gia Bình và các dự án liên quan là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng, ưu tiên hàng đầu của tỉnh Bắc Ninh trong giai đoạn hiện nay. Các địa phương khẩn trương thực hiện thông báo thu hồi đất. Ưu tiên triển khai các dự án tái định cư trên tinh thần tập trung cao độ cho kiểm đếm, đã tạm ứng, người dân đồng thuận, có mặt bằng sẽ tiến hành triển khai thực hiện ngay.

Nguyễn Thắng
#Bắc Ninh #sân bay Gia Bình #giải phóng mặt bằng #dự án sân bay #chi trả

Xem thêm

Cùng chuyên mục