Thông tin vụ đe dọa đánh bom sân bay Long Thành

Mạnh Thắng
TPO - Trong sự kiện 3 chuyến bay đáp xuống sân bay Long Thành, tỉnh Đồng Nai, N.L.T. bình luận trên mạng về việc đe dọa đánh bom uy hiếp an toàn hàng không.

Ngày 23/12, Phòng An ninh nội địa - Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu liên quan để xử lý theo đúng quy định của pháp luật đối với đối tượng N.L.T. về hành vi đe dọa khủng bố.

khung-bo-1.jpg
Đối tượng N.L.T. đe dọa khủng bố trên không gian mạng

Trước đó, ngày 17/12, Phòng An ninh nội địa - Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện một vụ việc liên quan đến hành vi bình luận ẩn danh đe dọa đánh bom, gây ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn hàng không đối với sự kiện 3 máy bay thực hiện chuyến bay chính thức đầu tiên tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Sự kiện quan trọng có sự tham gia của nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Bộ và lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Nai.

khung-bo.jpg
Cơ quan chức năng làm việc với đối tượng N.L.T (bìa phải).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, chỉ trong thời gian chưa đầy 24 giờ, Phòng An ninh nội địa đã chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao, các đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh, truy vết trên không gian mạng và truy tìm đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ đồng bộ, cơ quan công an đã nhanh chóng xác định được danh tính đối tượng liên quan là N.L.T. và tiến hành làm việc theo quy định.

Tại cơ quan Công an, N.L.T. thừa nhận hành vi bình luận đe dọa khủng bố với mục đích “trêu đùa cho vui” và không có ý định thực hiện. Đối tượng khai nhận hành vi của mình xuất phát từ nhận thức hạn chế, thiếu hiểu biết pháp luật, chưa lường hết được tính chất nguy hiểm và hậu quả nghiêm trọng.

Mạnh Thắng
#khủng bố #Long Thành #an ninh hàng không #đối tượng #An ninh Đồng Nai #truy vết #đe dọa

