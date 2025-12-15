Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hàng không - Du lịch

Kịch bản khai thác chuyến bay thương mại đầu tiên ở Long Thành ngày 19/12

Lộc Liên
TPO - Lần đầu tiên, 3 hãng hàng không Việt Nam sẽ đồng loạt thực hiện các chuyến bay đến sân bay Long Thành, đánh dấu bước chuyển từ xây dựng sang vận hành của dự án sân bay lớn nhất cả nước.

Cục Hàng không Việt Nam (HKVN) vừa gửi văn bản tới Vietnam Airlines, Vietjet và Bamboo Airways, yêu cầu các hãng hoàn tất công tác chuẩn bị cho chuyến bay chính thức đầu tiên đến Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Long Thành, dự kiến diễn ra ngày 19/12.

Theo kịch bản được phê duyệt, chuyến bay “mở cổng” sân bay Long Thành sẽ do Vietnam Airlines thực hiện, sử dụng máy bay thân rộng code E - Boeing 787. Máy bay cất cánh từ Nội Bài, hạ cánh xuống Long Thành rồi quay trở lại Hà Nội, chở lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước. Đây không phải chuyến bay thương mại, mà mang ý nghĩa đánh dấu cột mốc lịch sử trong quá trình hình thành sân bay lớn nhất cả nước.

chiec-may-bay-nao-se-xong-dat-san-bay-long-thanh-4.png
Sân bay Long Thành (Đồng Nai) hiện tại. Ảnh: ACV.

Ngay sau đó, Vietjet và Bamboo Airways sẽ lần lượt thực hiện các chuyến bay kiểm tra khai thác bằng máy bay code C (A320/321) trên chặng Tân Sơn Nhất - Long Thành - Tân Sơn Nhất. Các chuyến bay này chỉ có tổ bay và nhân viên kỹ thuật, nhằm rà soát đồng bộ điều kiện khai thác trước khi sân bay bước vào giai đoạn vận hành thương mại.

Để bảo đảm chuyến bay diễn ra an toàn, thông suốt, Cục HKVN yêu cầu Vietjet và Bamboo Airways chủ động tính toán phương án nhiên liệu cho toàn bộ hành trình. Trường hợp cần tiếp nhiên liệu tại Long Thành, các hãng làm việc trực tiếp với đơn vị cung cấp dịch vụ để bảo đảm sẵn sàng phục vụ.

Song song đó, các hãng phải tự bảo đảm năng lực sửa chữa, bảo dưỡng tàu bay hoặc phối hợp với đơn vị cung ứng dịch vụ khi cần thiết; đồng thời làm việc chặt chẽ với Cảng hàng không quốc tế Long Thành để chuẩn bị hạ tầng khu bay, hệ thống kỹ thuật phù hợp với yêu cầu khai thác của từng loại tàu bay.

Việc chuẩn bị không chỉ dừng ở phương tiện. Các hãng được yêu cầu bố trí đầy đủ máy bay, tổ lái và đội ngũ kỹ thuật, đồng thời rà soát, cập nhật toàn bộ dữ liệu, thông số kỹ thuật của sân bay Long Thành đã được công bố trong các thông báo tin tức hàng không, nhằm bảo đảm chuyến bay ngày 19/12 diễn ra đúng kịch bản.

image-8.jpg
Phối cảnh Cảng HKQT Long Thành sau khi hoàn thành. Ảnh: ACV.

Ngoài ra, Vietjet và Bamboo Airways phải chủ động làm việc với các đơn vị cung cấp dịch vụ hàng không để thống nhất phương án phục vụ; phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan, trong đó có Cục Hàng không Việt Nam để cấp phép bay và Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) để hoàn tất thủ tục an ninh theo quy định.

Nhà chức trách hàng không yêu cầu các hãng báo cáo kết quả chuẩn bị trước ngày 16/12, làm cơ sở rà soát lần cuối trước thời điểm vận hành thực tế.

Theo kế hoạch do Bộ Xây dựng báo cáo Thủ tướng Chính phủ, chuyến bay chính thức ngày 19/12 chỉ được triển khai sau khi chuyến bay kỹ thuật trong chiều nay (15/12) chứng minh đầy đủ các điều kiện về an toàn, kỹ thuật và khai thác.

Chuyến bay kỹ thuật này do Vietnam Airlines thực hiện, sử dụng máy bay Boeing 787 - loại máy bay lớn nhất đang được các hãng Việt Nam khai thác. Máy bay cất cánh từ Tân Sơn Nhất, hạ cánh tại Long Thành rồi quay trở lại điểm xuất phát. Chuyến bay không chở hành khách hay hàng hóa, thành phần tham gia chỉ gồm tổ bay và đội ngũ kỹ thuật.

Cảng HKQT Long Thành được xây dựng trên diện tích hơn 5.000 ha, tổng mức đầu tư gần 340.000 tỷ đồng (tương đương hơn 16 tỷ USD, theo đơn giá năm 2014). Dự án chia làm ba giai đoạn, với công suất thiết kế tối đa 100 triệu hành khách và 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

Sau khi hoàn tất chuyến bay kỹ thuật ngày 15/12 và chuyến bay chính thức ngày 19/12, giai đoạn 1 của sân bay Long Thành dự kiến đưa vào khai thác thương mại trong năm 2026, với công suất ban đầu 25 triệu hành khách mỗi năm - đặt nền móng cho trung tâm hàng không mới của khu vực phía Nam.

Lộc Liên
