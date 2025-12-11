Dự án sân bay lớn nhất Việt Nam 'chạy nước rút'

TPO - Kiểm soát viên không lưu tại Cảng Hàng không quốc tế Long Thành, Đồng Nai đang được tăng tốc huấn luyện với các kịch bản mô phỏng sát thực tế. Cơ quan quản lý đánh giá đội ngũ kiểm soát viên không lưu đã làm chủ quy trình, sẵn sàng đón chuyến bay đầu tiên vào thời gian tới.

Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) cho biết, các hạng mục phục vụ chuyến bay đầu tiên đang được hoàn thiện với tốc độ cao, trong đó năng lực điều hành của đội ngũ kiểm soát viên không lưu được xem là yếu tố then chốt, bảo đảm an toàn cho một sân bay quốc tế quy mô lớn.

Những ngày qua, đại diện Cục Hàng không Việt Nam (HKVN) đã trực tiếp xuống hiện trường, tham gia giám sát các buổi mô phỏng điều hành bay tại Công ty Quản lý bay miền Nam.

Tại phòng huấn luyện mô phỏng, kiểm soát viên không lưu được đặt vào chuỗi tình huống liên tục và phức tạp: Thời tiết xấu ập đến chỉ trong vài phút, thiết bị dẫn đường báo lỗi, liên lạc gián đoạn hoặc các tình huống khẩn cấp trên máy bay. Mỗi kịch bản được xây dựng với nhiều lớp diễn biến, đồng thời để quan sát khả năng phản ứng, mức độ bình tĩnh và sự tuân thủ quy trình của lực lượng điều hành bay trước những tình huống bất thường.

Tháp không lưu được coi là "bộ não" của cả sân bay Long Thành, cao 123 m, được lắp radar trên đỉnh. Ảnh: Duy Anh.

Theo Cục HKVN, những buổi quan sát trực tiếp cho thấy, kiểm soát viên không lưu tại Long Thành đang thể hiện sự chủ động cao, phối hợp nhịp nhàng và thao tác thuần thục trước diễn biến giả lập. Từng quyết định xử lý tình huống, từ việc phân tách vùng bay, chuyển hướng máy bay đến điều tiết lưu lượng, đều được thực hiện dứt khoát, cho thấy đội ngũ đã nắm vững quy trình và phản xạ tốt trong môi trường áp lực lớn.

Bộ Xây dựng đánh giá, dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1 đang tiến gần tới các cột mốc quan trọng. Công trường dự kiến hoàn thành phần xây dựng cơ bản trong tháng 12 này, sau đó thực hiện bay kỹ thuật vào ngày 15/12 tới và hướng tới mục tiêu khai thác thương mại trong năm 2026.

Sân bay Long Thành giai đoạn 1 rộng 1.810 ha, khởi công ngày 5/1/2021, có công suất 25 triệu hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Dự án phấn đấu hoàn thành cơ bản trước 19/12 và khai thác thương mại vào giữa năm 2026. Khi hoàn thành cả 3 giai đoạn, sân bay có thể phục vụ tới 100 triệu lượt khách và 5 triệu tấn hàng hóa, trở thành trung tâm trung chuyển hàng không lớn của khu vực, đóng vai trò điểm tựa cho mạng lưới vận tải hàng không quốc gia.

Lấy ý tưởng từ quốc hoa của Việt Nam, sân bay quốc tế Long Thành được thiết kế theo hình bông sen cách điệu. Phần sảnh chính có những lớp mái xếp chồng lên nhau như một bông sen đang bung nở. Hình ảnh hoa sen còn xuất hiện trong phần nội thất ở sảnh làm thủ tục và mặt chính của nhà ga.

Diện mạo sân bay Long Thành hiện tại. Ảnh: Duy Anh.

Sân bay Long Thành là dự án có tổng mức đầu tư lớn nhất trong lịch sử ngành hàng không Việt Nam, được định hướng là “sân bay xanh và thông minh”, ứng dụng công nghệ hiện đại trong quản lý không lưu...

Về việc khai thác thương mại, mục tiêu của Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam là thu hút các hãng hàng không quốc tế lớn như Singapore Airlines, Cathay Pacific, Emirates… hình thành mạng lưới bay trung chuyển tầm khu vực. Khu vực thương mại, khách sạn, trung tâm hội nghị và dịch vụ hậu cần sẽ được phát triển đồng bộ, biến Long Thành thành “thành phố sân bay” hiện đại - nơi hội tụ các hoạt động logistics, du lịch và thương mại toàn cầu.