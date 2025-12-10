Hang đá Giáng sinh hơn 7m ở Đồng Nai gây sốt với nghìn chi tiết độc đáo

Hàng nghìn chi tiết từ phố xá, khu chợ đến các tượng nhỏ hợp thành mô hình hang đá Giáng sinh dài hơn 7m tại Đồng Nai, thu hút đông đảo giáo dân và du khách đến chiêm ngưỡng.

Những ngày đầu tháng 12, Trung tâm hành hương Đức Mẹ Núi Cúi (xã Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) trở thành điểm đến nổi bật khi một hang đá Giáng sinh dài hơn 7m được dựng lên, với hàng nghìn chi tiết thủ công lớn nhỏ.

Công trình gây ấn tượng không chỉ bởi kích thước mà còn bởi sự tỉ mỉ, kỳ công trong từng mảng cảnh trí - từ phố xá, sinh hoạt của dân làng đến các tượng mô phỏng câu chuyện Chúa Giêsu giáng sinh tại hang đá Belem. Nhờ đó, mô hình thu hút đông đảo giáo dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh

Tác giả của công trình là anh Nguyễn Minh Thiện (SN 1993, ngụ phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai). Đằng sau tác phẩm quy mô này là hành trình dài gần 10 năm sưu tầm cả nghìn chi tiết tượng và phụ kiện trang trí từ nhiều nguồn khác nhau, phần lớn được đặt mua từ nước ngoài.

“Mỗi tượng nhỏ đều là một câu chuyện. Khi có đủ các phân cảnh, tôi mới dám bắt tay làm một hang đá quy mô lớn”, anh Thiện chia sẻ.

Nếu bộ tượng là thành quả của quá trình sưu tầm, thì phần cảnh trí từ núi đá, khe suối, đường phố, tường thành đến các khu chợ lại là thế giới sáng tạo của riêng anh. Anh bắt đầu từ những vật liệu đơn giản như mút xốp, đất nung, đan thúng, màu sơn… rồi tự tay làm, cắt gọt, chạm khắc và pha màu

Từng lớp đá, từng mảng tường cổ, từng chiếc thúng, lu nước hay sạp trái cây đều được tạo hình thủ công bằng tay. Chúng có độ chân thật đến mức người xem có thể nhìn rõ từng thớ gân, nếp vải, hay sắc màu tự nhiên của các loại rau củ trong từng tiểu cảnh.

Các khu phố, ngôi nhà, con đường và tường thành được dựng theo phối cảnh nhiều lớp, tạo thị giác chiều sâu. Khi ánh đèn được bật lên, toàn bộ mô hình tái hiện một “thành cổ Belem” thu nhỏ ngay tại Trung tâm hành hương Đức Mẹ Núi Cúi

Anh Thiện cho biết, hang đá được chia thành nhiều phân đoạn, tương ứng với từng sự kiện trong câu chuyện Giáng sinh.

Từ cảnh thiên thần truyền tin cho Đức Mẹ, lời báo mộng dành cho Thánh Giuse, quang cảnh đời sống dân làng, hành trình đi tìm nơi cư ngụ cho đến khoảnh khắc Chúa Giêsu ra đời trong hang lừa, tất cả đều được sắp đặt một cách mạch lạc và sinh động.

Bên dưới là khung cảnh dân làng đang lao động, buôn bán; xa hơn là những mái nhà đất nung, lò nướng bánh đỏ lửa, khu chợ truyền thống với từng sạp hàng được dựng tỉ mỉ

Theo tác giả, mỗi khung cảnh khiến người xem như được trở lại một thời đại xa xưa, nơi câu chuyện Giáng sinh xưa được kể lại bằng hình ảnh sống động thay vì chỉ qua lời kinh hay sách vở.

“So với năm trước, hang đá năm nay dài thêm 2m và được bổ sung nhiều cụm tiểu cảnh mới. Tôi muốn người xem không chỉ thấy khoảnh khắc Chúa hài đồng ra đời, mà còn cảm nhận được cả đời sống xã hội, văn hóa và con người thời bấy giờ”, anh Thiện chia sẻ.

Điều khiến nhiều người ngạc nhiên là chủ nhân công trình chưa từng học qua trường lớp mỹ thuật hay kiến trúc. Tất cả đến từ niềm đam mê với nghệ thuật tạo hình và tinh thần sáng tạo của anh.

Anh tự học từ những mô hình nhỏ, dần nâng cấp kỹ thuật qua từng năm. “Làm hang đá cần sự kiên nhẫn và phải thật sự yêu thích. Tôi luôn muốn mỗi năm mang đến điều gì đó mới mẻ, đẹp hơn cho người xem”, anh bộc bạch.

Với anh Thiện, mô hình này không chỉ là tác phẩm sáng tạo mà còn là món quà tinh thần gửi đến bà con giáo dân. Đây cũng là cách anh lan tỏa niềm vui Giáng sinh, hy vọng và sự bình an đến mọi người.

Từ khi công trình này hoàn thành, nhiều giáo dân và khách hành hương đã tìm đến đây để chiêm ngưỡng. Hang đá Giáng sinh này trở thành điểm check-in đặc biệt nhất tại Đồng Nai. Khi hệ thống ánh sáng được bật lên, từng góc cạnh của mô hình đều nổi bật.

Đại diện Trung tâm hành hương Đức Mẹ Núi Cúi đánh giá đây là một trong những mô hình hang đá có quy mô và độ chi tiết ấn tượng nhất được đặt tại khu vực. Lượng du khách dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong suốt mùa Giáng sinh năm nay.