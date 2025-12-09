Lo ngại về tình trạng kẹt xe ở TPHCM

TPO - Theo Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Võ Khánh Hưng, sau khi hợp nhất 3 địa phương, tình trạng kẹt xe tăng lên nhiều ở khu vực TPHCM (cũ). Toàn thành phố hiện có khoảng 23 điểm thường xuyên kẹt xe, ùn tắc giao thông.

Chiều 9/12, tại phiên thảo luận tổ của Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp thường lệ cuối năm) HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, đại biểu Trần Văn Khuyên bày tỏ lo ngại về tình trạng ùn tắc giao thông gia tăng tại khu vực trung tâm TPHCM thời gian gần đây.

Theo ông Khuyên, tình trạng kẹt xe là vấn đề nghiêm trọng, cần sớm giải quyết vì đây là “mạch máu”, quyết định đến sự phát triển của thành phố.

Đại biểu Trần Văn Khuyên đề nghị UBND TPHCM và các sở, ban ngành chức năng có giải pháp cấp bách lẫn dài hạn để xử lý.

Đại biểu Trần Văn Khuyên nêu ý kiến tại phiên thảo luận tổ chiều 9/12. Ảnh: Ngô Tùng

Đại biểu Khuyên đặt vấn đề: Sau khi ba địa phương được hợp nhất, lẽ ra giao thông phải được giãn bớt nhờ quy hoạch đồng bộ và phát huy được lợi thế tổng hợp của khu vực mới. Tuy nhiên thực tế, tình trạng ùn tắc lại nghiêm trọng hơn.

Từ thực tế trên, đại biểu nhấn mạnh nguồn lực hiện nay đã gấp 3 lần so với trước. Thành phố cần rà soát toàn diện chiến lược phát triển đô thị, ưu tiên đầu tư cho hạ tầng giao thông. Bên cạnh bài toán giao thông, ông Khuyên cũng lưu ý tình trạng chiếm dụng lòng đường, lề đường, vỉa hè vẫn tái diễn dù đã nhiều lần nhắc nhở. Trong khi đó, mảng xanh của thành phố ngày càng thu hẹp. Ông đề nghị thành phố sớm triển khai các biện pháp mạnh, đồng bộ để cải thiện môi trường sống và giảm áp lực giao thông cho khu vực trung tâm.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Võ Khánh Hưng.

Trao đổi về vấn đề trên, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Võ Khánh Hưng nhìn nhận, sau hợp nhất 3 địa phương, thực tế nổi lên là vấn đề kẹt xe tăng lên nhiều ở khu vực TPHCM (cũ).

Theo ông Hưng, toàn thành phố hiện có khoảng 23 điểm thường xuyên kẹt xe, ùn tắc giao thông. Một số tuyến đường chính, trục động lực đi Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), tai nạn giao thông xảy ra rất nghiêm trọng, đặc biệt là trên các tuyến quốc lộ 51, quốc lộ 13, Mỹ Phước - Tân Vạn, ĐT-743…

Ông Hưng cho hay, khoảng 4 tháng qua, ngành giao thông cùng với Công an thành phố triển khai nhiều giải pháp nhằm kéo giảm ùn tắc giao thông ở khu vực trung tâm, đồng thời đảm bảo an toàn giao thông ở một số tuyến đường trục, động lực.

Lãnh đạo Sở Xây dựng TPHCM cũng tán thành ý kiến đại biểu về việc cần áp dụng các giải pháp trước mắt và lâu dài. Trong đó, trước mắt cần thực hiện tốt công tác bảo trì, điều chỉnh tổ chức giao thông, phân làn, phân luồng. Về lâu dài, ngành giao thông đã có đề án phát triển hạ tầng giao thông từ nay đến năm 2030.

“Dù làm nhiều việc nhưng kéo giảm tình hình ùn tắc vẫn chưa được bao nhiêu. Do đó chúng tôi mong muốn có sự vào cuộc của tất cả các cấp, các ngành, chính quyền địa phương… nhằm đem lại những giải pháp tốt hơn cho vấn đề an toàn giao thông, kẹt xe, giảm tai nạn giao thông”, ông Hưng bày tỏ

TPHCM sắp khởi công, khởi động 20 dự án

Đại biểu Trương Lê Mỹ Ngọc thảo luận tại tổ.

Trao đổi thêm, đại biểu Trương Lê Mỹ Ngọc nhìn nhận năm 2025, kinh tế – xã hội thành phố phục hồi mạnh, các lĩnh vực văn hóa – xã hội, y tế, giáo dục tiếp tục tiến bộ. Dù vậy, bà Ngọc cho rằng còn tồn tại một số vấn đề nổi cộm như tiến độ nhiều dự án trọng điểm chưa đạt yêu cầu, đầu tư công giải ngân chưa đồng bộ; hạ tầng giao thông – đô thị – xã hội quá tải.

Nữ đại biểu kiến nghị UBND TPHCM và các sở, ban ngành rà soát toàn diện từng dự án trọng điểm, công khai mốc tiến độ, thời điểm hoàn thành, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của tổ chức, đơn vị, cá nhân và cần thiết có chế tài cụ thể đối với từng trường hợp chậm trễ. Đi liền đó cũng cần cập nhật tiến độ các dự án để đại biểu HĐND thành phố giám sát và cung cấp thông tin đến cử tri.

Về thực hiện các dự án giao thông, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Võ Khánh Hưng cho biết, trong thời gian qua, đặc biệt là giai đoạn 2024-2025, lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo quyết liệt để gỡ vướng các dự án tồn đọng, kéo dài nhiều năm qua việc thành lập và vận hành các ban chỉ đạo, tổ công tác.

Ông Hưng cho hay, hiện nay có rất nhiều dự án đang khởi động cũng như sẽ hoàn thành, đặc biệt trong thời điểm tháng 1/2026 nhằm chào mừng Đại hội XIV của Đảng.

Theo ông Hưng, có 20 dự án sẽ khởi công, khởi động lại, góp phần rất lớn phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của TPHCM