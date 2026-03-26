Đề xuất tất cả ngôi chùa ở Việt Nam có gian thờ cúng liệt sĩ, đồng loạt rung chuông ngày 27/7

Thanh Hiếu

TPO - Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam đề nghị Giáo hội Phật giáo Việt Nam có chủ trương, bố trí nơi thờ tự các liệt sĩ tại tất cả chùa Phật giáo trên cả nước. Đặc biệt, 19h ngày 27/7 hàng năm, tất cả chùa trên cả nước sẽ rung chuông, thắp hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Ngày 26/3, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam tổ chức gặp mặt báo chí và thông tin các hoạt động của Hội.

Theo báo cáo, trong năm 2025, Hội đã đề nghị cơ quan có thẩm quyền đính chính đầy đủ thông tin trên bia mộ 122 liệt sĩ; hỗ trợ cất bốc, di chuyển 193 lượt hài cốt liệt sĩ về quê hương, trong đó có 7 hài cốt liệt sĩ được vận chuyển miễn phí bằng tàu hỏa. Bên cạnh đó, cũng đã tiếp nhận 48 mẫu hài cốt liệt sĩ gửi đi giám định, trong đó đã giám định xong 27 mẫu, xác định đúng danh tính 5 liệt sĩ.

1000048948.jpg
Trung tướng Hoàng Khánh Hưng phát biểu tại buổi gặp mặt

Bên cạnh đó, Hội cũng đã vận động xã hội hoá được gần 25 tỷ đồng. Số tiền này Hội đã xây, tặng 96 Nhà tình nghĩa, sửa chữa nâng cấp 23 nhà, tặng 127 sổ tiết kiệm và 9.310 suất quà tới thân nhân gia đình liệt sĩ, Mẹ VNAH, phụng dưỡng 43 Mẹ VNAH...

Tại hội nghị, Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam cho biết: Hiện cả nước có khoảng 66 vạn liệt sĩ được quy tập về các nghĩa trang, trong đó hơn 30 vạn mộ liệt sĩ khuyết thông tin. Ngoài ra, còn trên 18 vạn hài cốt liệt sĩ chưa được tìm kiếm, quy tập.

Tuy nhiên, theo Trung tướng Hưng, hiện rất nhiều mộ liệt sĩ trong các nghĩa trang sai thông tin liệt sĩ. Trong đó, phổ biến là sai ngày hy sinh, sai đơn vị, quê quán (do nhập tỉnh, tách tỉnh), sai tên lót, sai tên... Tuy nhiên, chỉ cần sai một chi tiết nhỏ thì địa phương cũng không cho quy tập buộc phải đính chính thông tin trên bia mộ. Trong đó, thời gian đính chính ngắn nhất làm trong 2 tháng, dài thì 2 năm, Trung tướng Hoàng Khánh Hưng nói.

Trong thời gian tới, Hội tiếp tục tập trung thực hiện công tác đính chính thông tin liệt sĩ; hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ về quê; tập trung sửa chữa, xây nhà tình nghĩa, tặng quà, sổ tiết kiệm cho thân nhân liệt sĩ.

Đặc biệt, Hội tập trung đẩy nhanh thực hiện 2 đề án, trong đó có Đề án lập bàn thờ các liệt sĩ tại các chùa.

Nói rõ hơn về nội dung này, Trung tướng Hoàng Khánh Hưng cho biết, trong đề án Hội đề nghị Giáo hội Phật giáo Việt Nam hướng dẫn, bố trí nơi thờ tự các liệt sĩ tại tất cả các chùa Phật giáo trong cả nước.

Đặc biệt, Hội đề nghị Ngày Thương binh liệt sĩ (ngày 27/7) hàng năm, tất cả các chùa Phật giáo tại Việt Nam sẽ rung chuông, thắp hương, tưởng niệm liệt sĩ.

#Liệt sĩ #Ngày Thương binh liệt sĩ #Tưởng niệm #Chùa Phật giáo

Xem thêm

Cùng chuyên mục