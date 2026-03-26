Người hùng phá mái tôn cứu người trong vụ cháy nhà 7 tầng: 'Ai cũng sẽ làm như mình thôi'

TPO - Anh Nguyễn Văn Dung (31 tuổi, quê Ninh Bình) là 1 trong 2 người trèo lên mái nhà, phá mái tôn cứu người trong vụ cháy nhà 7 tầng ở đường Lĩnh Nam (Hoàng Mai, Hà Nội) chia sẻ, ai cũng sẽ làm như mình, khi thấy cháy thì vào hỗ trợ, sau đó về nhà ăn cơm với gia đình. "Ai cũng sẽ làm như mình thôi", anh Dũng nói.

Anh Nguyễn Văn Dung.

Chiều 24/3, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại ngôi nhà 6 tầng, 1 tum trong ngõ 218 Lĩnh Nam (Hoàng Mai, Hà Nội). Vụ cháy khiến nhiều người mắc kẹt (trong đó có 2 người lớn tuổi, 3 trẻ em). May mắn, các nạn nhân được người dân, lực lượng chức năng giải cứu an toàn.

Trong lúc ngọn lửa bùng lên dữ dội và khói đen bao trùm căn nhà, anh Nguyễn Tiến Long (con rể chủ nhà) và anh Nguyễn Văn Dung (31 tuổi, quê Ninh Bình) đã trèo lên mái tôn tầng 7, hợp sức phá mái tôn, tạo khoảng trống để đưa thang xuống giải cứu các nạn nhân bị mắc kẹt.

Nhớ lại thời điểm đó, anh Nguyễn Văn Dung cho biết: "Khi đang bế con, tôi bỗng nghe thấy tiếng hô hoán có cháy gần nhà. Tôi vội đưa con cho vợ rồi chạy đến hiện trường. Lúc đó, tôi thấy có người mắc kẹt bên trong căn nhà cháy".

Phát hiện có thể tiếp cận các nạn nhân từ ngôi nhà đang xây bên cạnh, anh Dung men theo cầu thang leo lên tầng thượng.

Lên tầng cao ngôi nhà, anh Dung nghe tiếng kêu cứu của 2 nạn nhân ở tầng tum của căn nhà đang cháy. Cùng lúc này, anh Nguyễn Tiến Long chạy lên và cầu cứu: "Cứu bố mẹ anh với".

Anh Dung đưa xà beng sắt cho anh Long, còn mình cầm theo đoạn giáo. Cả 2 leo qua mái tôn ngôi nhà đang cháy, hợp sức phá tôn cứu người.

"Nhiệt tỏa ra từ đám cháy khiến mái tôn nóng rực, khói đen từ cửa sổ và cầu thang cuồn cuộn bốc lên khiến tôi như nghẹt thở" - anh Dung chia sẻ.

Anh Dung và anh Long dùng hết sức phá mái tôn tạo khoảng trống đưa thang xuống. Một lúc sau, họ đưa được 2 nạn nhân lớn tuổi lên. Nhờ sự giúp đỡ của một số người khác ở nhà kế bên, 2 nạn nhân được giải cứu.

Sau đó, anh Dung phá cửa sổ kính để thoát khói và mở cửa thoát hiểm ở tầng tum ngôi nhà đang cháy.

Nhờ sự giúp đỡ của người dân, lực lượng chức năng 7 nạn nhân tại ngôi nhà đã thoát nạn.

Đoạn clip ghi lại cảnh anh Long, anh Dung phá mái tôn cứu người.

Sau khi mọi người được an toàn, anh Dung lặng lẽ rời đi... Anh chia sẻ, bản thân khi thấy cháy thì vào hỗ trợ, sau đó về nhà ăn cơm với gia đình và cũng không nghĩ là mọi người sẽ tìm mình.

Anh Dung cho rằng, mình cũng như mọi người. "Trong hoàn cảnh đó ai cũng sẽ làm như tôi", anh Dũng nói.

Được biết, anh Dung là thợ hàn làm việc trên đường Lĩnh Nam.