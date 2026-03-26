Người hùng phá mái tôn cứu người trong vụ cháy nhà 7 tầng: 'Ai cũng sẽ làm như mình thôi'

Chiều 24/3, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại ngôi nhà 6 tầng, 1 tum trong ngõ 218 Lĩnh Nam (Hoàng Mai, Hà Nội). Vụ cháy khiến nhiều người mắc kẹt (trong đó có 2 người lớn tuổi, 3 trẻ em). May mắn, các nạn nhân được người dân, lực lượng chức năng giải cứu an toàn.
Trong lúc ngọn lửa bùng lên dữ dội và khói đen bao trùm căn nhà, anh Nguyễn Tiến Long (con rể chủ nhà) và anh Nguyễn Văn Dung (31 tuổi, quê Ninh Bình) đã trèo lên mái tôn tầng 7, hợp sức phá mái tôn, tạo khoảng trống để đưa thang xuống giải cứu các nạn nhân bị mắc kẹt.
Nhớ lại thời điểm đó, anh Nguyễn Văn Dung cho biết: "Khi đang bế con, tôi bỗng nghe thấy tiếng hô hoán có cháy gần nhà. Tôi vội đưa con cho vợ rồi chạy đến hiện trường. Lúc đó, tôi thấy có người mắc kẹt bên trong căn nhà cháy".
Phát hiện có thể tiếp cận các nạn nhân từ ngôi nhà đang xây bên cạnh, anh Dung men theo cầu thang leo lên tầng thượng.
Lên tầng cao ngôi nhà, anh Dung nghe tiếng kêu cứu của 2 nạn nhân ở tầng tum của căn nhà đang cháy. Cùng lúc này, anh Nguyễn Tiến Long chạy lên và cầu cứu: "Cứu bố mẹ anh với".
Anh Dung đưa xà beng sắt cho anh Long, còn mình cầm theo đoạn giáo. Cả 2 leo qua mái tôn ngôi nhà đang cháy, hợp sức phá tôn cứu người.
"Nhiệt tỏa ra từ đám cháy khiến mái tôn nóng rực, khói đen từ cửa sổ và cầu thang cuồn cuộn bốc lên khiến tôi như nghẹt thở" - anh Dung chia sẻ.
Anh Dung và anh Long dùng hết sức phá mái tôn tạo khoảng trống đưa thang xuống. Một lúc sau, họ đưa được 2 nạn nhân lớn tuổi lên. Nhờ sự giúp đỡ của một số người khác ở nhà kế bên, 2 nạn nhân được giải cứu.
Sau đó, anh Dung phá cửa sổ kính để thoát khói và mở cửa thoát hiểm ở tầng tum ngôi nhà đang cháy.
Nhờ sự giúp đỡ của người dân, lực lượng chức năng 7 nạn nhân tại ngôi nhà đã thoát nạn.
Sau khi mọi người được an toàn, anh Dung lặng lẽ rời đi... Anh chia sẻ, bản thân khi thấy cháy thì vào hỗ trợ, sau đó về nhà ăn cơm với gia đình và cũng không nghĩ là mọi người sẽ tìm mình.
Anh Dung cho rằng, mình cũng như mọi người. "Trong hoàn cảnh đó ai cũng sẽ làm như tôi", anh Dũng nói.
Được biết, anh Dung là thợ hàn làm việc trên đường Lĩnh Nam.
Khoảng 17h52 cùng ngày, Công an TP Hà Nội tiếp nhận tin báo cháy tại ngôi nhà kể trên. Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội đã điều động Đội CC&CNCH khu vực số 12 và Đội CC&CNCH khu vực số 9 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH xuất 4 xe chữa cháy cùng 24 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường triển khai chữa cháy và cứu nạn cứu hộ...
Sau khoảng 8 phút, Đội CC&CNCH khu vực số 12 tiếp cận hiện trường vụ cháy, qua công tác trinh sát, nắm tình hình ngôi nhà xảy ra cháy có quy mô 5 tầng nổi, 1 tầng lửng, 1 tầng tum, đám cháy đang phát triển mạnh tại tầng lửng có nhiều khói khí độc phát tán lên các tầng phía trên và có người mắc kẹt bên trong.
Chỉ huy chữa cháy đã triển khai 1 mũi tổ chức chữa cháy khu vực tầng lửng, ngăn chặn cháy lan lên các tầng phía trên và các nhà xung quanh, 1 mũi sử dụng bình thở và các thiết bị chuyên dụng tiếp cận khu vực bên trong để tìm kiếm, cứu người bị nạn, 1 mũi tiếp cận hiện trường qua nhà bên cạnh.
Đến khoảng 18h18, toàn bộ 7 người (trong đó có 2 người già và 3 trẻ nhỏ) được đưa ra ngoài an toàn và bàn giao cho lực lượng y tế, hiện sức khỏe đã ổn định.