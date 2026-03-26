Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Công an Hà Nội thông tin vụ xế hộp Lexus gây tai nạn liên hoàn

Thanh Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Liên quan đến vụ tai nạn liên hoàn 6 ô tô, 2 xe máy trên đường Trung Kính (Yên Hòa, Hà Nội), theo Công an Hà Nội, nguyên nhân sơ bộ ban đầu xác định do tài xế xe Lexus RX350 không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ.

Hiện trường vụ tai nạn.

Ngày 26/3, Công an TP Hà Nội thông tin về vụ tai nạn liên hoàn trên đường Trung Kính (Hà Nội), xảy ra vào đêm 25/3.

Theo đó, khoảng 23h25 tại khu vực ngã tư Trung Kính – Hạ Yên Quyết, phường Yên Hòa, TP Hà Nội xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa nhiều phương tiện, khiến 1 người bị thương, nhiều phương tiện hư hỏng.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, anh V.Q.C (SN 1987, trú tại Cầu Giấy, TP Hà Nội) điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 30K-201.XX lưu thông trên đường Trung Kính theo hướng từ Trần Duy Hưng đi Xuân Thủy.

Khi đến khu vực ngã tư Trung Kính – Hạ Yên Quyết, ô tô do anh V.Q.C điều khiển, xảy ra va chạm với ô tô biển kiểm soát 30L-665.XX đi cùng chiều phía trước.

Sau va chạm, ô tô 30K-201.XX tiếp tục lao về phía trước, lấn sang phần đường ngược chiều và va chạm với 4 ô tô và 1 mô tô.

Cảnh sát kiểm tra nồng độ cồn tài xế ngay tại hiện trường.

Vụ tai nạn làm anh C.T.H (người điều khiển mô tô, SN 1992, trú tại phường Đông Ngạc, Hà Nội) bị thương. Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện E; 6 xe ô tô và 1 xe mô tô bị hư hỏng.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, phối hợp với Công an phường Yên Hoà và các đơn vị liên quan tổ chức phân luồng giao thông, khám nghiệm hiện trường, tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.

Kết quả ban đầu cho thấy, anh V.Q.C và các lái xe ô tô, mô tô đều không vi phạm nồng độ cồn, không có chất kích thích trong cơ thể.

Theo Công an TP Hà Nội, nguyên nhân sơ bộ xác định do anh V.Q.C điều khiển phương tiện không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

#Ô tô xe Lexus gây tai nạn #Tai nạn liên hoàn #Tai nạn giao thông #Công an Hà Nội #Tai nạn trên đường Trung Kính

