Chàng trai xứ Nghệ lao vào biển lửa cứu 7 người mắc kẹt ở Hà Nội: 'Còn người là còn cứu'

TPO - Giữa khói lửa dữ dội, anh Nguyễn Văn Cường (quê Nghệ An) đã không ngại hiểm nguy, lao vào làn khói dày đặc tham gia cứu 7 người mắc kẹt. Hành động dũng cảm cùng suy nghĩ giản dị “còn người là còn cứu” của anh khiến nhiều người xúc động.

“Còn người là còn cứu”

Chiều 24/3, vụ cháy lớn xảy ra tại căn nhà cao 7 tầng ở Hà Nội khiến 7 người mắc kẹt trên tầng thượng trong tình thế nguy hiểm. Ngọn lửa bùng phát từ tầng 2, nhanh chóng lan rộng, khói đen đặc quánh bịt kín lối thoát duy nhất qua cầu thang.

Trong khoảnh khắc sinh tử, anh Nguyễn Văn Cường – thợ điện quê Nghệ An, thuê trọ gần hiện trường – là một trong những người đầu tiên phát hiện vụ cháy. Từ mùi khét ban đầu, chỉ sau ít phút, ngọn lửa đã bùng lên dữ dội, khói lan sang khu vực anh sinh sống.

Trao đổi qua điện thoại khi đang được theo dõi sức khỏe tại bệnh viện ở Hà Nội, anh Cường cho biết mọi việc diễn ra rất nhanh và bất ngờ. “Tôi vừa tắm xong thì ngửi thấy mùi khét. Mở cửa sổ ra đã thấy khói bay sang. Ban đầu nghĩ cháy nhỏ, nhưng chỉ vài phút sau lửa bùng lên dữ dội, khói đặc quánh”, anh kể.

Không chần chừ, anh lập tức chạy ra ngoài cùng người dân tiếp cận hiện trường. Khi nghe tiếng kêu cứu từ bên trong, mọi người nhanh chóng tìm cách giải cứu. Do không thể di chuyển bằng cầu thang, anh Cường cùng một số người trèo sang công trình đang xây dở bên cạnh để tiếp cận từ trên cao. “Lúc đó không ai bảo ai, cứ nghe có người mắc kẹt là lao vào. Tôi chỉ nghĩ đơn giản, còn người là còn cứu”, anh nói.

Giữa làn khói dày đặc, tầm nhìn gần như bằng không, việc xác định vị trí nạn nhân vô cùng khó khăn. Chỉ đến khi phát hiện một cánh tay vẫy trên mái nhà, mọi người mới xác định được hướng tiếp cận.

Một lối cứu hộ tạm thời được mở ra bằng cách phá mái tôn. Từ đây, anh Cường trực tiếp tham gia đưa các nạn nhân ra ngoài, ưu tiên người lớn tuổi trước, sau đó quay lại tìm những người còn lại. Khi xuống các tầng thấp hơn, khói đã đặc quánh, anh phải dùng áo che kín mũi để chống ngạt, lần mò trong không gian ngột ngạt.

Khi lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH có mặt, anh tiếp tục phối hợp hỗ trợ, đặc biệt là bế các cháu nhỏ qua lối thoát sang nhà bên cạnh do các em hoảng loạn, không thể tự di chuyển.

Từng người lần lượt được đưa ra ngoài an toàn trong sự căng thẳng tột độ. Chỉ khi toàn bộ 7 nạn nhân được giải cứu, anh Cường mới kiệt sức, choáng váng do hít phải nhiều khói và được đưa đi cấp cứu. Hiện sức khỏe của anh đã dần ổn định, song vẫn đang được theo dõi để phòng ngừa biến chứng.

Niềm tự hào từ quê nhà

Dù vừa trải qua tình huống sinh tử, anh Cường vẫn giữ sự khiêm tốn khi nhắc về hành động của mình. Anh cho rằng, trong hoàn cảnh đó, bất kỳ ai cũng sẽ hành động như vậy; việc cứu được người là kết quả của sự chung tay từ người dân xung quanh đến lực lượng chức năng có mặt kịp thời.

Câu chuyện nhanh chóng lan về xóm Bút Trận, xã Quảng Châu (Nghệ An), nơi gia đình anh Cường sinh sống. Người dân trong xóm nhắc đến anh với niềm tự hào xen lẫn xúc động.

Ông Nguyễn Văn Hùng (bố anh Cường), cho biết, gia đình chỉ hay tin qua báo chí và người quen vào sáng hôm sau. “Nghe tin mà tôi mà bủn rủn tay chân. Nhưng khi thấy cháu vẫn ổn định, gia đình mới yên tâm hơn”, ông nói.

Theo ông Hùng, từ nhỏ anh Cường đã hiền lành, sống có trách nhiệm. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, anh ra Hà Nội làm nghề điện nước, bươn chải hơn 10 năm để phụ giúp gia đình. Dù cuộc sống vất vả, anh luôn chăm chỉ, không nề hà khó khăn.

Ở quê nhà, anh Cường được nhận xét là người sống tình cảm, hòa đồng, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Hành động của anh không phải điều quá bất ngờ.

“Cường từ nhỏ đã ngoan ngoãn, chăm chỉ. Đi làm xa nhưng vẫn quan tâm gia đình, làng xóm. Khi biết tin cháu lao vào đám cháy cứu người, ai cũng tự hào”, ông Nguyễn Văn Đại - Xóm trưởng xóm Bút Trận chia sẻ.