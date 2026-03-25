Kỹ năng sinh tồn của nàng dâu và 3 cháu bé trong căn nhà bị cháy trên đường Lĩnh Nam

TPO - Phát hiện có cháy và không thể thoát ra ngoài vì khói đen bao trùm khắp nơi, người phụ nữ cùng 3 con nhỏ chạy lên tầng 6 ngôi nhà, đóng kín cửa ra vào, mở cửa sổ, sau đó vào nhà vệ sinh dùng khăn ướt chèn kín các khe hở...chờ cứu hộ.

Ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn.

Chiều tối 24/3, trong lúc chị T.A - con dâu chủ nhà (số 3 ngõ 218 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội) đang nói chuyện với mẹ chồng thì phát hiện có mùi khét. Rất nhanh sau đó, khói đen bao trùm khắp nơi trong nhà khiến mọi người đều hoảng loạn.

"Ngay sau đó mẹ chồng tôi chạy lên tầng gọi mọi người. Còn tôi và các cháu (3 cháu bé con chị T.A) định chạy ra ngoài thì khói đã dày đặc nên chạy ngược vào phòng đóng kín cửa ra vào, mở cửa sổ rồi vào nhà vệ sinh mở nước chảy ra sàn, dùng khăn mặt, khăn tắm nhúng nước và chèn vào các khe cửa để khói không bay vào trong" - chị T.A kể, sau khi chèn khăn ngăn khói chị đã động viên 3 con bình tĩnh chờ lực lượng chức năng cùng mọi người đến cứu đồng thời giữ liên lạc qua điện thoại với bố các cháu...

Một lúc sau, chị T.A nghe thấy tiếng xe cứu hỏa nên yên tâm hơn. Khi lực lượng cứu hộ đến, soi đèn pin tìm kiếm thì chị T.A đập mạnh vào cửa để báo hiệu và được hướng dẫn, đưa lên tầng tum.

"Ở trên tầng tum có rất nhiều người hàng xóm không quản ngại nguy hiểm giúp đỡ chúng tôi. Lúc đó tôi rất mừng" - chị T.A chia sẻ thêm.

Hành động theo bản năng

Mặc dù không quen biết gia đình người bị nạn nhưng nhiều người dân phát hiện có nạn nhân mắc kẹt đã không quản ngại nguy hiểm lao vào hỗ trợ tìm kiếm, giúp đỡ.

Đi ngang qua vụ cháy, Nguyễn Lê Tú - sinh viên Đại học Bách khoa không ngần ngại lao vào hỗ trợ. “Lúc đó em cũng không biết mình hành động thế nào nữa, chỉ thấy mọi người bảo vẫn còn người bên trong, trên các tầng cao còn bật đèn, vẫy tay cầu cứu” - Tú nói.

Theo Tú, lúc xảy ra hỏa hoạn, một số người định tiếp cận từ tầng một, nhưng ngọn lửa đã bùng lên quá lớn, không thể đi vào. “Con trai chủ nhà cũng thử lao lên mấy lần rồi quay xuống, bảo lên là chết” - Tú nhớ lại.

Anh Cường và nam sinh Tú. Ảnh: Thanh Hà

Lúc này, Tú cùng một số người sang ngôi nhà đang xây dựng bên cạnh và tìm cách đưa thang sang ngôi nhà đang cháy để làm cầu. "Khi anh con rể chủ nhà phá mái tôn đưa được bố mẹ ra ngoài, em giữ thang để mọi người đưa ông bà sang nơi an toàn" - Tú nói.

Khi biết còn 2 người phụ nữ và 3 cháu bé còn mắc kẹt bên trong, Tú cùng con rể chủ nhà - anh Nguyễn Tiến Long vào từ lối hở ở mái tôn vừa phá xuống tìm kiếm. Tuy nhiên, lúc này khói đen dày đặc khiến nam sinh viên không mở nổi mắt và phải tìm nước để dội lên mặt. "Khi nhặt được 1 chai nước, tôi cùng con rể chủ nhà đổ lên mặt thì phát hiện đó là giấm" - Tú kể khi anh và con rể chủ nhà xuống tầng 6 tìm kiếm thì lúc này lực lượng chức năng cũng đã tiếp cận và phối hợp đưa chị T.A và các cháu ra ngoài.

Nam sinh cho biết bản thân vẫn giấu chưa nói với gia đình để mọi người đỡ lo lắng. Bởi bản thân Tú cho rằng, đây là việc không chỉ riêng bản thân mình mà ai khi gặp tình huống tương tự cũng sẽ làm như vậy.

"Cứu được người là tốt rồi"

Cùng tham gia cứu hộ, anh Nguyễn Văn Cường (34 tuổi, Nghệ An, thuê trọ gần hiện trường) cho biết, khi có cháy, anh cùng con chủ nhà và một số người chạy vào di chuyển xe cộ ở tầng 1 ra ngoài nhằm hạn chế cháy lan.

"Phát hiện có người mắc kẹt, tôi và mọi người lập tức lao lên theo lối cầu thang của nhà bên cạnh. Mọi người chia nhau tiếp cận từ các hướng và phá cửa sổ, quan sát bên trong để tìm" - anh Cường nói.

Anh Cường chia sẻ về vụ việc. Ảnh: Thanh Hà

Theo anh Cường, người con rể chủ nhà liều mình cầm theo xà beng nhảy từ ngôi nhà đang xây sang mái tôn nhà bị cháy, qua khe hở khoảng 2m mà không một phút chậm trễ. Khi người con rể và một thanh niên phá được mái tôn đưa hai ông bà ra ngoài, anh Cường cùng mọi người hỗ trợ đưa thang gỗ sang hỗ trợ.

Chia sẻ về việc làm của bản thân, anh Cường nói: “Chỉ cần biết bên trong có người là mình giúp. Không ai nghĩ đến an toàn hay được cảm ơn gì cả. Cứu được người là tốt rồi”.