Quảng Ninh dồn lực cán đích thành phố trực thuộc Trung ương

TPO - Quảng Ninh đang thúc đẩy nhiều đề án, dự án lớn để sớm đạt các tiêu chí trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Cùng với việc mở rộng không gian đô thị, nâng chất lượng hạ tầng, Quảng Ninh cũng đặt mục tiêu tạo thêm dư địa phát triển mới cho kinh tế, dịch vụ và đời sống dân cư.

Mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương đang được Quảng Ninh nhắc tới ngày một rõ hơn trong định hướng phát triển giai đoạn 2025/2030. Để chuẩn bị cho lộ trình này, tỉnh tập trung đồng thời vào nhiều việc lớn như hoàn thiện hạ tầng, nâng chất lượng đô thị và mở rộng các cực tăng trưởng.

Trong năm 2026, Quảng Ninh tiếp tục đẩy mạnh các đề án lớn như phát triển khu kinh tế số và tri thức tự do, khu hợp tác kinh tế qua biên giới, phát triển Vân Đồn, Móng Cái và các trung tâm động lực khác. Cùng với đó là định hướng nâng chuẩn đô thị, từng bước hoàn thiện các điều kiện cần thiết để tiến tới mô hình thành phố trực thuộc Trung ương.

Một trong những nội dung đáng chú ý là Quảng Ninh đang xúc tiến đề án công nhận tỉnh đạt tiêu chí đô thị loại I. Đây được xem là bước chuẩn bị quan trọng trong lộ trình nâng tầm phát triển của địa phương.

Hiện Quảng Ninh có lợi thế lớn về hạ tầng khi sở hữu đồng thời cao tốc, cảng biển, sân bay và hệ thống cửa khẩu quốc tế. Thời gian tới, nếu tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh được triển khai đúng kế hoạch, khả năng kết nối của tỉnh với vùng Thủ đô và các địa phương lân cận sẽ tiếp tục được nâng lên.

Song song với hạ tầng liên vùng, Quảng Ninh cũng mở rộng không gian đô thị về phía vịnh Cửa Lục và các khu vực lân cận. Nhiều dự án giao thông, khu đô thị và trung tâm hành chính mới đang được nghiên cứu, chuẩn bị đầu tư nhằm tạo diện mạo mới cho khu vực trung tâm phát triển của tỉnh.

Không chỉ tập trung vào Hạ Long, Quảng Ninh còn định hướng phát triển đồng đều hơn giữa các địa bàn như Cẩm Phả, Uông Bí, Quảng Yên, Móng Cái, Vân Đồn, Đông Triều. Việc kết nối các khu vực này bằng hạ tầng đồng bộ được kỳ vọng sẽ tạo nên một không gian phát triển rộng hơn, hiện đại hơn.

Việc hướng tới thành phố trực thuộc Trung ương cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với chất lượng đô thị, từ giao thông, môi trường, dịch vụ công đến tổ chức không gian sống. Với Quảng Ninh, đây là bước đi lớn, gắn với mục tiêu nâng vị thế của địa phương trong vùng kinh tế phía Bắc.