Bể ngầm chống ngập khu vực chợ Hàng Da được đổ bê tông đáy

TPO - Đêm qua (24/3) công trình xây bể ngầm chứa nước mưa chống ngập tại khu vực chợ Hàng Da (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã đổ bê tông lớp đáy. Dự án được thi công theo “lệnh khẩn cấp” của TP Hà Nội và sẽ hoàn thành dịp 30/4, phục vụ chống úng ngập mùa mưa năm 2026.

Sau hơn 1 tháng thi công, bể ngầm chống ngập chợ Hàng Da dần hình thành và được đổ bê tông một phần lớp đáy trong đêm 24/3.

Tại công trường thi công sáng 25/3, ông Hoàng Quốc Khánh, Chỉ huy công trường bể ngầm chứa nước khu vực chợ Hàng Da cho biết, sau khi hoàn thành các hạng mục ban đầu như giải phóng mặt bằng, dựng rào khoanh vùng, ép cọc cừ larsen, nhà thầu đã triển khai đào và múc đất để tạo hố bể ngầm chứa nước mưa.

Sáng 25/3 ông Hoàng Quốc Khánh, Chỉ huy công trường thi công bể ngầm chứa nước khu vực chợ Hàng Da (người giơ tay) cùng với đơn vị thi công đã chỉ đạo dỡ giàn chống đỡ trong đêm 24/3, chuẩn bị cho việc đổ bê tông lớp đáy khu vực mới.

“Tính đến đêm 24/3, đơn vị thi công đã đào đạt khoảng 70% diện tích bể ngầm. Vì vậy, trong đêm 24/3, chủ đầu tư và nhà thầu đã tiến hành đổ bê tông lớp đáy với tổng diện tích khoảng 230m²” - ông Nam cho biết.

Một phần đáy hầm vừa được đổ bê tông đã khô và được công nhân thi công dỡ chống đỡ.

Công trình bể ngầm chứa nước mưa Hàng Da là một trong những hạng mục chống ngập cục bộ thuộc danh sách 10 dự án chống ngập đang được triển khai theo lệnh khẩn cấp của UBND thành phố Hà Nội. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 30 tỷ đồng, khởi công từ tháng 2/2026 (trước Tết Nguyên đán), dự kiến hoàn thành bể chứa nước vào ngày 30/4 và hoàn thành toàn bộ công trình vào ngày 30/6/2026.

Việc đào bể ngầm ở các khu vực khác trong đó có đoạn qua ngã ba Hàng Da - Ngõ Trạm tiếp tục được thực hiện trong sáng 25/3.

Bể ngầm chứa nước Hàng Da được xây dựng tại khu vực quảng trường chợ Hàng Da (phường Hoàn Kiếm). Công trình có dung tích chứa 2.500m³ nước, diện tích lòng bể 903m² và được đặt ở độ sâu khoảng 6,5m so với mặt đường.

Trong sáng 25/3, đại diện Trung tâm hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội (Sở Xây dựng - chủ đầu tư) và Tư vấn giám sát có mặt tại công trường để giám sát, đôn đốc thi công các phần việc tiếp theo.

Sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, công trình sẽ thực hiện nhiệm vụ thu gom, tích trữ nước mưa, góp phần giảm ngập cục bộ tại các “điểm đen” ngập úng kéo dài nhiều năm ở khu vực trước chợ Hàng Da và ngã 5 các phố Đường Thành – Bát Đàn – Phùng Hưng – Nhà Hỏa.

Bể ngầm chống ngập tại chợ Hàng Da đã được đơn vị thi công đào được 70% diện tích mặt bằng.

Sáng 25/3, trao đổi với PV Tiền Phong về tình hình thi công, ông Võ Phương Nam, Phó Phòng Công nghệ và Quản lý hệ thống, Trung tâm Hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội (Sở Xây dựng - chủ đầu tư) cho biết, do công trình thực hiện theo lệnh khẩn cấp nên các hạng mục đang được triển khai đồng thời. Tại công trường, công nhân và máy móc duy trì thi công liên tục 3 ca (2 ca ngày, 1 ca đêm) theo hình thức “cuốn chiếu”, tức là đào đất đến đâu thì đóng cọc cừ sắt, đổ bê tông vách và đáy đến đó.

Theo ông Nam, sau hơn 1 tháng thi công, dù gặp nhiều khó khăn khách quan như thi công vào dịp Tết Nguyên đán, vừa thi công vừa đảm bảo giao thông, giá nhiên liệu xăng dầu tăng 70–80%, nhưng với sự nỗ lực của các đơn vị liên quan, đến nay công trình đã đạt khoảng 55% khối lượng xây lắp và vẫn đang đáp ứng tiến độ đề ra.

#Hầm chống ngập #hầm chống ngập chợ hàng da #sở xây dựng hàn nội #khẩn cấp

