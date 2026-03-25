Dự án Nghĩa trang Yên Kỳ mở rộng: Phấn đấu bàn giao mặt bằng sạch trong quý II/2026

TPO - Trong chiến dịch cao điểm “68 ngày đêm”, xã Vật Lại (Ba Vì, Hà Nội) đang tập trung tháo gỡ các "điểm nghẽn" về giải phóng mặt bằng và hoàn thiện khu tái định cư X5 để sớm bàn giao quỹ đất sạch cho dự án Công viên Nghĩa trang Yên Kỳ mở rộng.

Dự án Công viên Nghĩa trang Yên Kỳ mở rộng (giai đoạn 1) có quy mô khoảng 200 ha, được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2016. Tuy nhiên, sau nhiều năm triển khai, dự án gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là trong công tác giải phóng mặt bằng khiến tiến độ bị chậm đáng kể so với kế hoạch ban đầu.

Xác minh, ghi nhận nguồn gốc đất, tháo gỡ các "điểm nghẽn" về giải phóng mặt bằng và hoàn thiện khu tái định cư X5 - Ảnh: Xã Vật Lại

Một thập kỷ qua, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự đình trệ là do công tác xác định nguồn gốc đất gặp nhiều phức tạp. Theo UBND xã Vật Lại, hồ sơ địa chính qua các thời kỳ thiếu sự thống nhất, đòi hỏi cơ quan chức năng phải rà soát kỹ lưỡng từng trường hợp cụ thể.

Bên cạnh đó, việc xây dựng hạ tầng khu tái định cư và chi trả bồi thường chưa đồng bộ cũng khiến một bộ phận người dân chưa yên tâm bàn giao mặt bằng. Một thực tế khác là sự chênh lệch giữa hồ sơ kiểm đếm cũ và hiện trạng đất đai, tài sản hiện nay sau nhiều năm biến động, gây khó khăn cho việc đối chiếu và áp giá đền bù.

Để tháo gỡ các vướng mắc tồn đọng nhiều năm, thực hiện Thông báo kết luận của Thành ủy Hà Nội, xã Vật Lại đã phát động chiến dịch cao điểm “68 ngày đêm” bắt đầu từ ngày 23/2. Trong đợt cao điểm này, chính quyền xã tập trung vào hai nhiệm vụ trọng tâm: đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng khu tái định cư X5 và trực tiếp xác minh nguồn gốc đất tại thực địa.

Tại khu vực trọng điểm là thôn Thượng Tả, các tổ công tác đã trực tiếp đo đạc, kiểm tra và đối chiếu thực tế. Việc xác minh công khai ngay tại hiện trường thay vì chỉ dựa trên hồ sơ giúp làm rõ nguồn gốc đất qua các thời kỳ, bảo đảm tính chính xác và tạo sự đồng thuận từ phía người dân. Đồng thời, lãnh đạo Đảng ủy xã cũng thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ tại khu tái định cư X5 để sớm ổn định chỗ ở cho các hộ dân thuộc diện di dời.

Hiện nay, hạ tầng khu tái định cư X5 đang đi vào giai đoạn hoàn thiện các hạng mục cuối cùng. Song song với đó, công tác lập phương án bồi thường cũng được xã Vật Lại đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Theo kế hoạch, địa phương đặt mục tiêu giải quyết các vướng mắc tồn tại để hoàn thành bồi thường và bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư trong quý II/2026.