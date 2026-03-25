Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống Thủ đô

Google News

Dự án Nghĩa trang Yên Kỳ mở rộng: Phấn đấu bàn giao mặt bằng sạch trong quý II/2026

Phùng Linh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trong chiến dịch cao điểm “68 ngày đêm”, xã Vật Lại (Ba Vì, Hà Nội) đang tập trung tháo gỡ các "điểm nghẽn" về giải phóng mặt bằng và hoàn thiện khu tái định cư X5 để sớm bàn giao quỹ đất sạch cho dự án Công viên Nghĩa trang Yên Kỳ mở rộng.

Dự án Công viên Nghĩa trang Yên Kỳ mở rộng (giai đoạn 1) có quy mô khoảng 200 ha, được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2016. Tuy nhiên, sau nhiều năm triển khai, dự án gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là trong công tác giải phóng mặt bằng khiến tiến độ bị chậm đáng kể so với kế hoạch ban đầu.

vatlai-kiemtra.jpg
Xác minh, ghi nhận nguồn gốc đất, tháo gỡ các "điểm nghẽn" về giải phóng mặt bằng và hoàn thiện khu tái định cư X5 - Ảnh: Xã Vật Lại

Một thập kỷ qua, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự đình trệ là do công tác xác định nguồn gốc đất gặp nhiều phức tạp. Theo UBND xã Vật Lại, hồ sơ địa chính qua các thời kỳ thiếu sự thống nhất, đòi hỏi cơ quan chức năng phải rà soát kỹ lưỡng từng trường hợp cụ thể.

Bên cạnh đó, việc xây dựng hạ tầng khu tái định cư và chi trả bồi thường chưa đồng bộ cũng khiến một bộ phận người dân chưa yên tâm bàn giao mặt bằng. Một thực tế khác là sự chênh lệch giữa hồ sơ kiểm đếm cũ và hiện trạng đất đai, tài sản hiện nay sau nhiều năm biến động, gây khó khăn cho việc đối chiếu và áp giá đền bù.

Để tháo gỡ các vướng mắc tồn đọng nhiều năm, thực hiện Thông báo kết luận của Thành ủy Hà Nội, xã Vật Lại đã phát động chiến dịch cao điểm “68 ngày đêm” bắt đầu từ ngày 23/2. Trong đợt cao điểm này, chính quyền xã tập trung vào hai nhiệm vụ trọng tâm: đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng khu tái định cư X5 và trực tiếp xác minh nguồn gốc đất tại thực địa.

Tại khu vực trọng điểm là thôn Thượng Tả, các tổ công tác đã trực tiếp đo đạc, kiểm tra và đối chiếu thực tế. Việc xác minh công khai ngay tại hiện trường thay vì chỉ dựa trên hồ sơ giúp làm rõ nguồn gốc đất qua các thời kỳ, bảo đảm tính chính xác và tạo sự đồng thuận từ phía người dân. Đồng thời, lãnh đạo Đảng ủy xã cũng thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ tại khu tái định cư X5 để sớm ổn định chỗ ở cho các hộ dân thuộc diện di dời.

Hiện nay, hạ tầng khu tái định cư X5 đang đi vào giai đoạn hoàn thiện các hạng mục cuối cùng. Song song với đó, công tác lập phương án bồi thường cũng được xã Vật Lại đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Theo kế hoạch, địa phương đặt mục tiêu giải quyết các vướng mắc tồn tại để hoàn thành bồi thường và bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư trong quý II/2026.

Xem thêm

Cùng chuyên mục