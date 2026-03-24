2 xe ô tô khách cỡ lớn dán kín quảng cáo chạy trên đường phố Hà Nội

TPO - Sáng 23/3, hai chiếc xe ô tô khách cỡ lớn dán kín quảng cáo, chạy trên đường phố Hà Nội khiến nhiều người đi đường chú ý.

Khoảng hơn 11h cùng ngày, hai chiếc xe ô tô khách cỡ lớn dán kín quảng cáo di chuyển trên đường Giải Phóng (Hà Nội). Cụ thể, xe ô tô BKS 99H-089.29 và xe BKS 60H-141.92.

Đáng chú ý, cả hai chiếc xe này chỉ để hở phần kính phía trước và hai bên cửa khu vực gương chiếu hậu. Kính phía sau và hai bên xe đều kín decal.

Theo ghi nhận, 2 xe ô tô khách này đi theo hướng từ trung tâm thành phố hướng ra đường Ngọc Hồi.

Đây không phải lần đầu tiên những chiếc xe ô tô dán quảng cáo, lắp bảng led xuất hiện trên các tuyến phố Thủ đô.

Trước đó, trên một số tuyến phố xuất hiện xe khách dán kín biển quảng cáo vào tháng 10/2023, mà báo Tiền Phong phản ánh.

Điển hình, tháng 10/2025, Công ty CP tập đoàn quảng cáo Unique - đơn vị chủ quản xe tải 29K-098.97 lắp biển quảng cáo bằng bảng led điện tử vượt kích thước bị Đội CSGT đường bộ số 4, Công an TP Hà Nội lập biên bản xử phạt 7 triệu đồng.