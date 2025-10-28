Hà Nội: Xe tải 'trùm biển LED quảng cáo' bị tước đăng ký và phạt 7 triệu đồng

TPO - Qua xác minh thông tin báo Tiền Phong đăng ngày 28/10, Đội CSGT đường bộ số 4, Phòng CSGT Hà Nội đã mời chủ xe tải “trùm biển LED quảng cáo” lên làm việc, sau khi xác nhận hành vi vi phạm, cơ quan chủ quản xe đã bị tước đăng ký xe và xử phạt 7 triệu đồng.

Cuối giờ chiều 28/10, thiếu tá Trần Ngọc Trung, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT Hà Nội) cho biết, qua xác minh và làm rõ xe 29K-098.97 trùm biển quảng chạy trên phố Đại Cồ Việt được báo Tiền Phong phản ánh ngày 24/10, trong chiều 28/10 Đội CSGT đường bộ số 4 đã mời đại diện đơn vị chủ quản xe lên làm việc.

Đại diện Công ty CP tập đoàn quảng cáo Unique làm việc tại Đội CSGT đường bộ số 4 Hà Nội

Qua buổi làm việc, đại điện chủ quản xe 29K-098.97 là Công ty CP tập đoàn quảng cáo Unique và Đội CSGT số 4 đã làm rõ, xe tải 29K-098.97 là xe biển vàng, được cấp phép hoạt động bưu chính, hiện đơn vị chủ quản là Công ty CP tập đoàn quảng cáo Unique đang có chương trình hợp tác với Cục Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ lắp bảng LED trên xe để tuyên truyền về PCCC kết hợp quảng cáo.

Xe vi phạm được di chuyển đến trụ sở Đội CSGT đường bộ số 4 để kiểm tra, làm rõ hành vi vi phạm.

Tuy nhiên, qua kiểm tra xe được di chuyển đến trụ sở Đội CSGT đường bộ số 4, Đội xác định, diện tích lắp biển quảng cáo trên xe tải 29K-098.97 vượt kích thước theo thỏa thuận với Cục Cảnh sát PCCC và tìm kiếm cứu nạn cứu hộ.

Với lỗi này, đại diện Công ty CP tập đoàn quảng cáo Unique đã bị Đội CSGT đường bộ số 4 Phòng CSGT Hà Nội lập biên bản xử phạt với 2 nội dung, tước đăng ký xe và xử phạt 7 triệu đồng, cam kết khắc phục vi phạm và không tái diễn.

Xe tải 29K-098.97 trùm kín biển LED quảng cáo diễu phố chiều 24/10

Chiều 24/10, người dân lưu thông trên trục đường Đại Cồ Việt – Trần Khát Chân (Hà Nội) ngỡ ngàng khi thấy một xe tải ba mặt phủ kín biển quảng cáo LED chạy giữa phố, gây ùn tắc và phản cảm. Đội CSGT số 4 (Phòng CSGT Hà Nội) đã tiếp nhận phản ánh để xử lý.

Trước vụ việc này, phóng viên Tiền Phong đã chuyển hình ảnh chiếc xe biển kiểm soát 29K-098.97 gắn biển quảng cáo đến lãnh đạo Đội CSGT số 4, Phòng CSGT Hà Nội.

Tiếp nhận thông tin, Thiếu tá Trần Ngọc Trung, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT Hà Nội) cho biết, ngày mai (25/10), đơn vị sẽ tiến hành xác minh và mời chủ xe đến làm việc, xử lý nghiêm theo quy định đối với các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông; sử dụng xe sai mục đích, thay đổi kết cấu thùng xe...