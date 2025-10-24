Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Choáng với xe tải 'trùm biển LED' chạy giữa trung tâm Hà Nội

Anh Trọng

TPO - Chiều 24/10, người dân lưu thông trên trục đường Đại Cồ Việt – Trần Khát Chân (Hà Nội) ngỡ ngàng khi thấy một xe tải ba mặt phủ kín biển quảng cáo LED chạy giữa phố, gây ùn tắc và phản cảm. Đội CSGT số 4 (Phòng CSGT Hà Nội) đã tiếp nhận phản ánh để xử lý.

tp-2.jpg
Chiếc xe tải 1 - 1,5 tấn bịt kín thùng xe bằng các tấm biển quảng cáo LED di chuyển nghênh ngang giữa phố, gây chú ý cho nhiều người đi đường vào chiều nay.
tp-1-485.jpg
Đáng chú ý, cả bốn mặt của xe đều được phủ kín biển quảng cáo, riêng phần đuôi là một tấm LED cỡ lớn hiển thị tên và logo của một ngân hàng.
tp-3.jpg
Hình ảnh quảng cáo trên bảng LED liên tục thay đổi, gây chói mắt và tạo cảm giác phản cảm cho người tham gia giao thông.
tp-5.jpg
Khi di chuyển đến khu vực đường Đại Cồ Việt, chiếc xe gây ra tình trạng ùn tắc giao thông. Biển kiểm soát của xe được ghi nhận rõ 29K-098.97.

Trước vụ việc này, phóng viên Tiền Phong đã chuyển hình ảnh chiếc xe biển kiểm soát 29K-098.97 gắn biển quảng cáo đến lãnh đạo Đội CSGT số 4, Phòng CSGT Hà Nội.

Tiếp nhận thông tin, Thiếu tá Trần Ngọc Trung, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT Hà Nội) cho biết, ngày mai (25/10), đơn vị sẽ tiến hành xác minh và mời chủ xe đến làm việc, xử lý nghiêm theo quy định đối với các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông; sử dụng xe sai mục đích, thay đổi kết cấu thùng xe...

