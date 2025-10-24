Choáng với xe tải 'trùm biển LED' chạy giữa trung tâm Hà Nội

Trước vụ việc này, phóng viên Tiền Phong đã chuyển hình ảnh chiếc xe biển kiểm soát 29K-098.97 gắn biển quảng cáo đến lãnh đạo Đội CSGT số 4, Phòng CSGT Hà Nội.

Tiếp nhận thông tin, Thiếu tá Trần Ngọc Trung, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT Hà Nội) cho biết, ngày mai (25/10), đơn vị sẽ tiến hành xác minh và mời chủ xe đến làm việc, xử lý nghiêm theo quy định đối với các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông; sử dụng xe sai mục đích, thay đổi kết cấu thùng xe...