Thủ tướng nêu ba đột phá để phát huy sức mạnh cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài

TPO - Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam, là nguồn lực quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trên cơ sở đó, Thủ tướng nêu rõ các phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm để thúc đẩy “3 đột phá” trong công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài thời gian tới.

Ngày 25/12, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành, địa phương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW (2004) và các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài.

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân đang tích cực chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng - sự kiện chính trị trọng đại, mở ra kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Việc tổng kết công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài không chỉ có ý nghĩa tổng kết thực tiễn, mà còn góp phần tiếp tục khẳng định, làm rõ hơn vai trò của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cũng như trong việc huy động và phát huy nguồn lực cho phát triển đất nước trong giai đoạn tới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Phiên toàn thể của Hội nghị toàn quốc tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW (2004) và các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài. (Ảnh: Nhật Minh)

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Nhật Minh)

Phát biểu tại phiên toàn thể của Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, việc tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW là rất đúng lúc, rất cần thiết và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới. Quá trình thực hiện tổng kết được Bộ Ngoại giao triển khai nghiêm túc theo ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư, Đảng ủy Chính phủ, với sự phối hợp chặt chẽ của các đảng ủy, ban, bộ, ngành, trung ương và các địa phương, sự hưởng ứng tích cực của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Thủ tướng nhấn mạnh, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam, là nguồn lực quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thủ tướng đánh giá cao những đóng góp ngày càng to lớn, toàn diện của kiều bào trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, khoa học - công nghệ, văn hóa, xã hội, đối ngoại và quảng bá hình ảnh đất nước.

Trên cơ sở đó, Thủ tướng nêu rõ các phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm để thúc đẩy “3 đột phá” trong công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài thời gian tới gồm: Phát huy mạnh mẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đi đôi với bảo vệ quyền lợi chính đáng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; Xây dựng cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài phát triển bền vững, nhanh về số lượng, mạnh về chất lượng, gắn bó chặt chẽ với quê hương, đất nước; Khơi thông, huy động hiệu quả mọi nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài phục vụ phát triển đất nước, nhất là trong các lĩnh vực khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và các đột phá chiến lược.

Thủ tướng nhấn mạnh các chủ trương, chính sách cần hướng đến: “Nhà nước kiến tạo, cộng đồng tiên phong - trong, ngoài đồng hành - đất nước giàu mạnh, bạn bè quý mến, nhân dân hạnh phúc”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Nhật Minh)

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh kết quả đạt được trong công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài thời gian qua là kết tinh từ sự tham gia đồng bộ của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong nước, thể hiện sinh động sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bộ trưởng trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp, xuyên suốt của Đảng, Nhà nước và đặc biệt là sự chỉ đạo quyết liệt, sâu sát của Thủ tướng đối với công tác đối ngoại và công tác về người Việt Nam ở nước ngoài. Trong bối cảnh quốc tế phức tạp và nhiều thách thức, Thủ tướng Chính phủ đã trực tiếp chỉ đạo triển khai nhiều chủ trương, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, thường xuyên gặp gỡ, trao đổi, lắng nghe và chăm lo lợi ích chính đáng, nguyện vọng của kiều bào.

Bộ trưởng khẳng định, Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ đạo của Đảng và Chính phủ, phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành, địa phương và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; đổi mới tư duy, phương thức triển khai, khắc phục những hạn chế, khó khăn, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác, góp phần phát huy hơn nữa vai trò, tiềm năng và đóng góp quan trọng của kiều bào đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nâng cao vị thế và uy tín của đất nước trên trường quốc tế.

Hội nghị đã nghe Báo cáo trung tâm của Bộ Ngoại giao do Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng trình bày và các tham luận, phát biểu tâm huyết của đại diện các bộ, ngành và đại biểu đại diện người Việt Nam tiêu biểu ở nước ngoài...