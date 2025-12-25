Người phát ngôn Bộ Công an thông tin về một số vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí

TPO - Chiều 25/12, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị thông báo kết quả phiên họp thứ 29 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an đã trả lời câu hỏi của các cơ quan báo chí về một số vụ án, vụ việc.

Liên quan đến vụ khai thác đất hiếm, quặng bô-xít mà Ban Chỉ đạo vừa đưa vào diện theo dõi, theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, vụ án đang trong quá trình điều tra, khi nào có thông tin sẽ cung cấp cho báo chí.



Tương tự, với vụ việc lãng phí tại dự án trụ sở Bộ Ngoại giao, ông Toản nêu, các cơ quan chức năng của Bộ Công an cũng đang thực hiện theo chức năng. Theo đó, cơ quan điều tra đang nghiên cứu tài liệu từ Thanh tra Chính phủ chuyển sang.

Đối với thông tin liên quan đến trạm quan trắc không khí, ông Toản cho biết, cũng đang trong quá trình điều tra, xác minh.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản - Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an thông tin tại hội nghị. Ảnh: T.T.



Về vụ án tại Tổng công ty Xi măng Việt Nam, theo ông Toản, tháng 3/2025, cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí; và khởi tố 14 bị can với 2 hành vi: vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát; vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

"Đến thời điểm này đã khởi tố 14 bị can và qua điều tra xác định thiệt hại khoảng 396 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã tạm giữ, phong tỏa tài sản tổng trị giá ước tính khoảng trên 257 tỷ đồng, chưa bao gồm các cổ phiếu", ông Toản nói, đồng thời cho biết, hiện nay, cơ quan điều tra đang tập trung đẩy nhanh tiến độ điều tra vụ án này trên đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương, sớm kết luận và đề nghị truy tố theo quy định.

Đối với vụ án liên quan đến Thủy điện Hồi Xuân (Thanh Hóa), ông Toản thông tin, đang trong quá trình giải quyết tin báo tố giác tội phạm; khi có kết quả sẽ thông báo.

Liên quan đến vụ án lãng phí tại Dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức, theo ông Toản, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố 10 bị can về 4 tội danh:

Cụ thể, khởi tố 2 bị can về tội Nhận hối lộ và tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Khởi tố 1 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khởi tố 7 bị can về tội Vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát và lãng phí.

"Bước đầu xác định hành vi phạm tội của các đối tượng đã gây lãng phí tổng số tiền là 762 tỷ đồng. Cơ quan cảnh sát điều tra đã thu hồi tài sản trên 39 tỷ đồng và kê biên 7 bất động sản", ông Toản nêu rõ, đồng thời cho biết, vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra và tiếp tục được tập trung rất cao theo đúng tinh thần của Ban Chỉ đạo.



Về công tác thu hồi tài sản liên quan đến các vụ án tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết, việc thu hồi tài sản từ vụ án tham nhũng lãng phí là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong quá trình điều tra án. Từ đầu năm 2025 đến nay, cơ quan điều tra trong lực lượng Công an nhân dân đã kê biên, phong tỏa, thu hồi trên 1.000 tỷ đồng, hơn 100.000 đô la, hơn 19.000 euro, 51 bất động sản, 9 xe ô tô và nhiều tài sản khác trị giá ước tính trên 240 tỷ đồng.

"Đối với các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, đã tạm giữ, kê biên, phong tỏa thu giữ tài sản ước tính 477 tỷ đồng, gần 60.000 đô la, 50 bất động sản, 8 xe ô tô và nhiều tài sản khác trị giá trên 240 tỷ đồng", ông Toản nói.



Cụ thể, trong vụ án liên quan Tập đoàn Thuận An, đã thu hồi số tiền hơn 148 tỷ đồng và 100.000 đô la. Vụ án liên quan Tập đoàn Phúc Sơn, đã kê biên 1.440 bất động sản, phong tỏa 43 tài khoản ngân hàng với tổng tiền khoảng 256 tỷ đồng, thu giữ hơn 41 tỷ đồng, hơn 1 triệu đô la và 534 lượng vàng. Đối với dự án Đại Ninh, đã thu hồi trên 9 tỷ đồng.