TPHCM 'lệnh khẩn' điều động, biệt phái cán bộ về Trung tâm Phục vụ hành chính công

TPO - UBND TPHCM đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan định hướng phân công nhân sự điều động, biệt phái làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố theo từng lĩnh vực, đảm bảo tiếp nhận toàn diện các thủ tục hành chính, phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ của công chức, viên chức.

Ngày 25/12, Văn phòng UBND TPHCM đã có công văn khẩn gửi các sở, ban ngành, cơ quan về việc bố trí, phân công nhân sự lãnh đạo quản lý, nhân sự tiếp nhận hồ sơ các lĩnh vực đảm bảo hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công TPHCM.

Theo đó, Văn phòng UBND TPHCM đề nghị các sở, ban, ngành, Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp, Bảo hiểm xã hội thành phố bố trí đủ nhân lực bằng việc điều động hoặc biệt phái, để thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công TPHCM (43 Nguyễn Văn Bá, phường Thủ Đức) theo đúng chỉ đạo của UBND TPHCM.

Đồng thời, bố trí, phân công đủ nhân sự dự phòng để sẵn sàng tăng cường khi có yêu cầu.

Trung tâm Phục vụ hành chính công TPHCM tại 43 Nguyễn Văn Bá, phường Thủ Đức.

Các cơ quan, đơn vị cần định hướng phân công nhân sự điều động, biệt phái làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố theo từng lĩnh vực, đảm bảo tiếp nhận toàn diện các thủ tục hành chính, phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ của công chức, viên chức. Các cơ quan, đơn vị báo về Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố trước 13 giờ 30 phút ngày 26/12.

Cùng với đó, chủ động phân quyền tài khoản hoặc đề nghị các bộ, ngành phân quyền tài khoản tiếp nhận hồ sơ cho công chức, viên chức điều động, biệt phái. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn; phân công nhân sự đầu mối các phòng chuyên môn để hỗ trợ cho nhân sự điều động, biệt phái nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngay từ ngày 29/12 tới.

Ngoài ra, bố trí nhân sự lãnh đạo quản lý trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố để trực tiếp theo dõi hoạt động tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị, kịp thời điều chỉnh nhân sự để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Thời gian bắt đầu thực hiện từ 7 giờ ngày 29/12.

Trước đó, UBND TPHCM đã ra thông báo, cho biết đến hết ngày 26/12, bộ phận một cửa của các sở, ban, ngành kết thúc việc tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị, kể cả Văn phòng UBND TPHCM. Và, kể từ ngày 27/12, bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân được thực hiện tập trung tại trụ sở Trung tâm Phục vụ hành chính công TPHCM.