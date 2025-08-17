Cải cách mạnh mẽ hành chính, đảm bảo thông thoáng và công bằng cho tất cả doanh nghiệp

TPO - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn cam kết tiếp tục cải cách mạnh mẽ hành chính, đảm bảo thông thoáng và công bằng cho tất cả các doanh nghiệp, rút ngắn tối đa thời gian và giải quyết nhanh chóng thủ tục; tạo điều kiện thuận lợi cho việc nộp thuế, cấp phép kinh doanh, và các hoạt động sản xuất - thương mại.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn phát biểu tại diễn đàn.

Ngày 17/8, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 (VPSF 2025), phiên đối thoại cụm Nam Trung Bộ và Tây Nguyên (Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hoà, Lâm Đồng) tại phường Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Đây là phiên đối thoại địa phương thứ bảy trong khuôn khổ chuỗi sự kiện VPSF 2025, nối tiếp các phiên tổ chức tại Tây Nam Bộ, miền núi Đông Bắc Bộ, miền núi Tây Bắc Bộ, Trung du Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và phiên chuyên đề “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”.

Trong suốt phiên đối thoại, các tham luận của các chuyên gia và doanh nhân tư nhân trong vùng đã tập trung phân tích những điểm nghẽn và cơ hội mới của kinh tế tư nhân khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên nói riêng và cả nước nói chung. Trong đó có đề xuất, quan tâm cải cách thể chế và cải thiện môi trường kinh doanh.

Cùng với đó, rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính; triển khai mạnh mẽ số hóa hồ sơ, một cửa. Đặc biệt, bảo vệ vững chắc quyền tài sản và quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp; tạo hành lang pháp lý thuận lợi để doanh nghiệp tư nhân tiếp cận đất đai, tín dụng, thông tin thị trường. Các doanh nghiệp cũng mong muốn kết nối chuỗi giá trị và mở rộng thị trường. Qua đó, thành lập các vườn ươm liên kết giữa doanh nghiệp tư nhân - FDI doanh nghiệp nhà nước, hướng tới tham gia chuỗi giá trị toàn cầu; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, đặc biệt là du lịch, dịch vụ, thủy sản chế biến, logistics.

Ông Phan Thanh Thiên nêu một số nội dung doanh nghiệp đang gặp khó.

Tại diễn đàn, ông Phan Thanh Thiên - Phó Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ Việt Nam, Phó Trưởng Ban Tổ chức VPSF 2025, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Gia Lai, chia sẻ: Năm 2025, đất nước ta đang bước vào giai đoạn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đặt nền móng để kinh tế tư nhân vươn mình, đóng góp ngày càng lớn vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển đất nước. Theo ông Thiên, các doanh nghiệp tư nhân trong vùng cũng đang đối diện những “điểm nghẽn” lớn. Đặc biệt, khối doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo gặp khó trong năng lực quản trị, công nghệ và sức cạnh tranh.

VPSF 2025 là diễn đàn cấp quốc gia, nơi cộng đồng doanh nghiệp tư nhân trực tiếp đối thoại với Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương. Tính đến nay, qua hơn một tháng triển khai diễn đàn, vòng đối thoại địa phương đã tổ chức 6 phiên đối thoại địa phương ở các cụm: Miền núi Đông Bắc Bộ, Miền núi Tây Bắc Bộ, Trung du Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nam Bộ và phiên chuyên đề “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” vừa diễn ra ngày 15/8 vừa qua. Bởi vậy, phiên đối thoại hôm nay không chỉ là nơi để các doanh nghiệp “kể khó”, mà là diễn đàn để chúng ta cùng nhận diện vấn đề, hiến kế giải pháp, xây dựng khuyến nghị chính sách thiết thực, khả thi.

Một số doanh nghiệp nêu ý kiến, nguyện vọng mong muốn được tỉnh Gia Lai sớm giải quyết.

Sau khi nghe các ý kiến của doanh nghiệp, các đại biểu, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đánh giá cao diễn đàn là một sáng kiến giàu tính thời sự và chiến lược của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, thể hiện tầm nhìn và trách nhiệm tiên phong của đội ngũ doanh nhân trẻ đối với sự phát triển của đất nước.

Ông Tuấn chia sẻ, ngày 1/7 đánh dấu sự kiện lịch sử khi tỉnh Gia Lai và tỉnh Bình Định chính thức hợp nhất, hình thành tỉnh Gia Lai mới. Ông Tuấn cho hay, hiện kinh tế tư nhân (KTTN) vẫn chưa tương xứng tiềm năng trên địa bàn. Bởi vậy, triển khai tinh thần Nghị quyết 57, 59, 66 và đặc biệt là Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị, Gia Lai cam kết vận dụng đồng bộ các định hướng chiến lược để đổi mới sáng tạo, hội nhập sâu rộng, hoàn thiện thể chế và phát triển khu vực kinh tế tư nhân bền vững.

Theo ông Tuấn, tỉnh đang tập trung phát triển KTTN trên trụ cột tăng trưởng công nghiệp chế biến - chế tạo. Qua đó, phát triển quy mô lớn dựa trên lợi thế lao động, nông nghiệp, hành lang kinh tế Đông - Tây; khai thác hiệu quả các khu kinh tế, Khu công nghiệp ven biển, trục QL19 và Cao tốc Quy Nhơn - Gia Lai; đột phá năng lượng tái tạo, công nghiệp xanh, bán dẫn, AI; hình thành Trung tâm năng lượng tái tạo và Trung tâm đổi mới sáng tạo cấp vùng. Tỉnh cũng tập trung để du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, khai thác lợi thế biển, sinh thái núi rừng, di sản văn hóa Tây Nguyên, Chămpa và văn hóa lịch sử - cách mạng; phát triển du lịch cộng đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai mong muốn, cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp tư nhân vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, trong đó có Gia Lai cần xác định, nâng tầm tư duy chiến lược, không chỉ kinh doanh trong phạm vi địa phương mà cần vươn tới thị trường liên vùng, quốc gia và quốc tế, tham gia sâu vào các chuỗi giá trị toàn cầu.

Cùng với đó, mạnh dạn đổi mới mô hình quản trị, áp dụng công nghệ và chuyển đổi số để tăng năng suất, nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu gắn với uy tín và bản sắc vùng miền. Đặc biệt, cần xây dựng văn hóa doanh nghiệp liêm chính, trách nhiệm xã hội cao, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ hội nhập.

“Từ diễn đàn này sẽ hình thành những cam kết hợp tác mới, những dự án khả thi và những sáng kiến chính sách đột phá. Gia Lai luôn mở rộng cửa, sẵn sàng đón nhận các nhà đầu tư, các ý tưởng kinh doanh, và sẽ chuyển hóa tinh thần đồng hành hôm nay thành những hành động cụ thể ngay ngày mai”, ông Tuấn kỳ vọng.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cam kết trực tiếp lắng nghe và giải quyết kịp thời các vấn đề, kiến nghị thuộc thẩm quyền của địa phương.

Ông Tuấn cũng tin tưởng rằng, với sự quan tâm của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam dành cho tỉnh Gia Lai, cùng quyết tâm của chính quyền và tinh thần khởi nghiệp, sáng tạo, khát vọng vươn lên của cộng đồng doanh nghiệp, chúng ta sẽ biến khó khăn thành cơ hội, vươn lên cao hơn, không chỉ vì bản thân mà còn vì cộng đồng và tương lai của tỉnh Gia Lai. Từ đây đóng góp xứng đáng vào mục tiêu xây dựng một đất nước phát triển thịnh vượng, hùng cường.

Chính quyền tỉnh Gia Lai cam kết tiếp tục cải cách mạnh mẽ hành chính, đảm bảo thông thoáng và công bằng cho tất cả các doanh nghiệp; rút ngắn tối đa thời gian và giải quyết nhanh chóng thủ tục; tạo điều kiện thuận lợi cho việc nộp thuế, cấp phép kinh doanh, và các hoạt động sản xuất - thương mại. Đây sẽ là ưu tiên hàng đầu của chính quyền tỉnh.

“Chúng tôi cũng cam kết trực tiếp lắng nghe và giải quyết kịp thời các vấn đề, kiến nghị thuộc thẩm quyền của địa phương. Với những vấn đề vượt thẩm quyền, tỉnh sẽ tổng hợp đầy đủ, chuyển tới các bộ, ngành Trung ương và theo sát quá trình xử lý, bảo đảm rằng mỗi ý kiến của doanh nghiệp không chỉ được ghi nhận, mà còn được phản hồi bằng hành động cụ thể. Đây là trách nhiệm của chính quyền kiến tạo - luôn đồng hành cùng doanh nghiệp để biến tiềm năng thành kết quả, biến khát vọng thành hiện thực”, ông Tuấn nói.