Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

Đêm sinh nhật đáng nhớ trong mùa Noel của chiến sĩ Hải quân

Nguyễn Minh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trong không khí ấm áp và tươi vui của những ngày cuối năm, trong thời điểm nhiều người chờ đón Giáng sinh 2025, tối 24/12, tại TPHCM, các đơn vị thuộc Lữ đoàn 171 (Vùng 2 Hải quân) đã tổ chức buổi sinh nhật đồng đội cho các quân nhân có ngày sinh trong các tháng 10, 11 và 12.

Trước khi đến với buổi sinh nhật đồng đội đầy ý nghĩa, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị cùng nhau thưởng thức các tiết mục văn nghệ vui tươi, ý nghĩa; cùng nhau cắt bánh, gửi những lời chúc tốt đẹp đến nhau và cùng tham gia các trò chơi tập thể vui nhộn. Mỗi quân nhân được tổ chức sinh nhật đều nhận một phần quả từ thủ trưởng đơn vị.

4.jpg
Thượng tá Trần Thanh Vũ - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn 171, trao quà tặng các quân nhân được tổ chức sinh nhật.

Họ cùng nhau thổi nến, chúc cho nhau những điều tốt đẹp nhất, những tình cảm ấm áp ấy chứa đựng tình đồng chí, đồng đội thiêng liêng mà chỉ có những người lính “Bộ đội Cụ Hồ” mới cảm nhận rõ hơn ai hết.

Trong đêm sinh nhật, Ban tổ chức còn tạo nên những bất ngờ, khi trực tiếp kết nối điện thoại để các quân nhân có sinh nhật trong quý 4 năm 2025 được nói chuyện với người thân trong gia đình, để lại những kỷ niệm khó phai mờ trong thời gian tại ngũ.

Thượng sĩ Nguyễn Đình Việt - chiến sĩ Tàu 15 thuộc Lữ đoàn 171 (Vùng 2 Hải quân) chia sẻ: “Buổi sinh nhật đồng đội ngày hôm nay đối với tôi rất ấm áp và xúc động. Mọi người cảm thấy được quan tâm, trân trọng và gắn kết hơn, không chỉ với người được chúc mà còn với tập thể xung quanh. Những lời chúc chân thành đã mang lại niềm vui chung cho chúng tôi, tiếp thêm động lực và tạo nên bầu không khí thân thiện, gần gũi”.

Theo Lữ đoàn 171, buổi sinh nhật đồng đội không chỉ là dịp để gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các quân nhân bước sang tuổi mới, mà còn là dịp để mọi người cùng nhau sẻ chia, lan tỏa sự ấm áp, gắn bó, thắt chặt tình đồng chí, đồng đội, góp phần xây dựng tập thể ngày càng đoàn kết và vững mạnh.

﻿﻿6.jpg
5.jpg﻿
﻿3.jpg﻿
﻿1.jpg
Quang cảnh buổi sinh nhật đồng đội ấm áp tình đồng chí, đồng đội của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 171, Vùng 2 Hải quân.
Nguyễn Minh
#Đêm sinh nhật đáng nhớ trong mùa Noel của chiến sĩ Hải quân #Giáng sinh 2025 #Lữ đoàn 171 #Vùng 2 Hải quân #Quân chủng Hải quân #sinh nhật đồng đội

Xem thêm

Cùng chuyên mục