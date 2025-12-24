Đêm sinh nhật đáng nhớ trong mùa Noel của chiến sĩ Hải quân

TPO - Trong không khí ấm áp và tươi vui của những ngày cuối năm, trong thời điểm nhiều người chờ đón Giáng sinh 2025, tối 24/12, tại TPHCM, các đơn vị thuộc Lữ đoàn 171 (Vùng 2 Hải quân) đã tổ chức buổi sinh nhật đồng đội cho các quân nhân có ngày sinh trong các tháng 10, 11 và 12.

Trước khi đến với buổi sinh nhật đồng đội đầy ý nghĩa, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị cùng nhau thưởng thức các tiết mục văn nghệ vui tươi, ý nghĩa; cùng nhau cắt bánh, gửi những lời chúc tốt đẹp đến nhau và cùng tham gia các trò chơi tập thể vui nhộn. Mỗi quân nhân được tổ chức sinh nhật đều nhận một phần quả từ thủ trưởng đơn vị.

Thượng tá Trần Thanh Vũ - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn 171, trao quà tặng các quân nhân được tổ chức sinh nhật.

Họ cùng nhau thổi nến, chúc cho nhau những điều tốt đẹp nhất, những tình cảm ấm áp ấy chứa đựng tình đồng chí, đồng đội thiêng liêng mà chỉ có những người lính “Bộ đội Cụ Hồ” mới cảm nhận rõ hơn ai hết.

Trong đêm sinh nhật, Ban tổ chức còn tạo nên những bất ngờ, khi trực tiếp kết nối điện thoại để các quân nhân có sinh nhật trong quý 4 năm 2025 được nói chuyện với người thân trong gia đình, để lại những kỷ niệm khó phai mờ trong thời gian tại ngũ.

Thượng sĩ Nguyễn Đình Việt - chiến sĩ Tàu 15 thuộc Lữ đoàn 171 (Vùng 2 Hải quân) chia sẻ: “Buổi sinh nhật đồng đội ngày hôm nay đối với tôi rất ấm áp và xúc động. Mọi người cảm thấy được quan tâm, trân trọng và gắn kết hơn, không chỉ với người được chúc mà còn với tập thể xung quanh. Những lời chúc chân thành đã mang lại niềm vui chung cho chúng tôi, tiếp thêm động lực và tạo nên bầu không khí thân thiện, gần gũi”.

Theo Lữ đoàn 171, buổi sinh nhật đồng đội không chỉ là dịp để gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các quân nhân bước sang tuổi mới, mà còn là dịp để mọi người cùng nhau sẻ chia, lan tỏa sự ấm áp, gắn bó, thắt chặt tình đồng chí, đồng đội, góp phần xây dựng tập thể ngày càng đoàn kết và vững mạnh.