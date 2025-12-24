An lành và lan tỏa yêu thương trong mùa Giáng sinh

Nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2025 và chào đón Năm mới 2026, thay mặt lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung gửi Thư chúc mừng tới chức sắc, chức việc, tu sĩ cùng toàn thể đồng bào Công giáo, Tin Lành.

Trong thư, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nêu: Năm 2025, tình hình thế giới tiếp tục có nhiều biến động, đã tác động đến đời sống chính trị, kinh tế, xã hội và tôn giáo của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Ở trong nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, trong đó có đồng bào các tôn giáo, nước ta tiếp tục gặt hái được những thành tựu trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị; an ninh quốc phòng được giữ vững, vị thế của nước ta trên trường quốc tế được nâng cao; an sinh và phúc lợi xã hội tiếp tục được đảm bảo. Trong thành tựu chung đó của đất nước có sự đóng góp quan trọng của đồng bào Công giáo và Tin Lành. Với tinh thần "kính Chúa, yêu Nước", "sống tốt đời, đẹp đạo", đồng bào Công giáo và Tin Lành đã cũng chính quyền các cấp và nhân dân cả nước tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xóa nhà tạm, nhà dột nát, thực hiện nhiều hoạt động từ thiện, nhân đạo.

“Đảng và Nhà nước Việt Nam nhất quán thực hiện chủ trương, chính sách tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân, phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp và nguồn lực của các tôn giáo trong sự nghiệp phát triển đất nước. Bộ Dân tộc và Tôn giáo sẽ nỗ lực hết sức mình để hiện thực hóa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong lĩnh vực dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo; luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức tôn giáo hoạt động theo quy định của pháp luật”, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung viết.