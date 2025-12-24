An lành và lan tỏa yêu thương trong mùa Giáng sinh

Những hoạt động văn hoá diễn ra trên nhiều tỉnh, thành phố cả nước làm phong phú thêm đời sống tinh thần, đặc biệt đối với các gia đình và giới trẻ Việt Nam.
Giáng sinh là dịp để đồng bào Công giáo tìm thấy sự gần gũi trong những giây phút bên gia đình, bạn bè và cộng đồng.
Những lời chúc Giáng sinh lan tỏa khắp mạng xã hội, nhắc nhở chúng ta về giá trị của tình yêu thương, sẻ chia và sự kết nối xuyên biên giới.
Khu vườn cây thông giáo xứ Hợp An (An Hội Đông, TPHCM) tối nay sáng rực trong ánh đèn, tạo nên một không gian vừa ấm áp vừa bình yên. Những cây thông được sắp đặt hài hòa, lối đi thoáng đãng để mọi người thong thả dạo bước, chụp ảnh và cảm nhận trọn vẹn không khí Giáng sinh.
Phạm Nguyễn
Tại sân bay Đà Nẵng, nhiều khu vực được trang trí, sắp đặt các mô hình cây thông, ông già Noel, tuần lộc, hộp quà…. đậm không khí Giáng sinh ấm áp, thân thiện. Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng còn tổ chức chương trình bốc thăm trúng thưởng tại khu vực ga đi – Nhà ga T1, với nhiều phần quà hấp dẫn dành cho hành khách.
Chị Felicia (du khách Mỹ) bày tỏ rất thích thú khi được tận hưởng không khí Giáng sinh ở sân bay. “Tôi rất bất ngờ vì nhận được món quà nhỏ, dễ thương trước khi rời thành phố. Đây chắc chắn sẽ là kỷ niệm không thể quên trong chuyến du lịch Đà Nẵng của tôi. Thành phố này quá tuyệt vời”, chị bày tỏ.
Thanh Hiền
Thực hiện kế hoạch của Công an TP. Hà Nội, Phòng CSGT Công an TP. Hà Nội chủ động xây dựng và triển khai phương án bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát trên toàn địa bàn, tập trung tại các khu vực nhà thờ, tuyến phố trung tâm, điểm vui chơi, giải trí và các trục giao thông có lưu lượng phương tiện tăng cao nhằm bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn giao thông trong đêm Giáng sinh.
Cùng với lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ ngoài thực địa, hệ thống camera giám sát giao thông tích hợp công nghệ AI được khai thác tối đa để theo dõi tình hình giao thông theo thời gian thực, kịp thời phát hiện, cảnh báo ùn tắc và các hành vi vi phạm.
Ngoài công tác bảo đảm an toàn giao thông, lực lượng CSGT sẽ tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm, tập trung nhóm thanh thiếu niên điều khiển phương tiện không đội mũ bảo hiểm, sử dụng điện thoại, chở quá số người quy định...
Qua việc kết hợp giữa tuần tra công khai, hóa trang và ứng dụng công nghệ, lực lượng CSGT chủ động điều tiết giao thông, xử lý nghiêm các vi phạm, góp phần bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn để người dân đón Giáng sinh an lành, trật tự.
Thanh Hà
Từ châu Âu đến châu Á, từ Mỹ sang châu Phi, không khí Giáng sinh đã lan tỏa khắp thế giới qua những công trình được trang hoàng rực rỡ. Ánh đèn lung linh biến quảng trường, đường phố, di tích và khu dân cư thành những không gian lễ hội đầy màu sắc, mang đến cảm giác ấm áp, vui tươi.
Minh Hạnh
Nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2025 và chào đón Năm mới 2026, thay mặt lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung gửi Thư chúc mừng tới chức sắc, chức việc, tu sĩ cùng toàn thể đồng bào Công giáo, Tin Lành.
Trong thư, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nêu: Năm 2025, tình hình thế giới tiếp tục có nhiều biến động, đã tác động đến đời sống chính trị, kinh tế, xã hội và tôn giáo của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Ở trong nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, trong đó có đồng bào các tôn giáo, nước ta tiếp tục gặt hái được những thành tựu trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị; an ninh quốc phòng được giữ vững, vị thế của nước ta trên trường quốc tế được nâng cao; an sinh và phúc lợi xã hội tiếp tục được đảm bảo. Trong thành tựu chung đó của đất nước có sự đóng góp quan trọng của đồng bào Công giáo và Tin Lành. Với tinh thần "kính Chúa, yêu Nước", "sống tốt đời, đẹp đạo", đồng bào Công giáo và Tin Lành đã cũng chính quyền các cấp và nhân dân cả nước tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xóa nhà tạm, nhà dột nát, thực hiện nhiều hoạt động từ thiện, nhân đạo.
“Đảng và Nhà nước Việt Nam nhất quán thực hiện chủ trương, chính sách tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân, phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp và nguồn lực của các tôn giáo trong sự nghiệp phát triển đất nước. Bộ Dân tộc và Tôn giáo sẽ nỗ lực hết sức mình để hiện thực hóa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong lĩnh vực dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo; luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức tôn giáo hoạt động theo quy định của pháp luật”, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung viết.
Xu hướng trang trí quán cà phê theo chủ đề Giáng sinh ngày càng trở nên phổ biến, với những không gian lung linh sắc màu, kết hợp giữa sự sáng tạo và phong cách hiện đại. Từ cây thông Noel lộng lẫy đến các góc sống ảo đẹp mắt, các quán cà phê đang trở thành không gian lễ hội Giáng sinh mà giới trẻ không thể bỏ lỡ.
Châu Linh
Nếu ở phương Tây, Giáng sinh gắn liền với sum họp gia đình thì tại Việt Nam, giá trị này càng được cộng hưởng và lan tỏa mạnh mẽ. Trong nhịp sống hiện đại bận rộn, Giáng sinh trở thành một trong những dịp hiếm hoi để các thành viên trong gia đình quây quần bên nhau, cùng nhìn lại một năm đã qua và hướng đến những điều tốt đẹp phía trước. Với các gia đình Công giáo, Giáng sinh mang ý nghĩa thiêng liêng sâu sắc.
Trong dòng chảy giao lưu và hội nhập văn hóa, Giáng sinh - một lễ hội có nguồn gốc từ phương Tây - đã vượt qua khuôn khổ tôn giáo ban đầu để trở thành một sinh hoạt văn hóa xã hội quen thuộc trong đời sống tinh thần của người Việt Nam.
Từ các đô thị lớn đến miền quê yên bình, từ những xóm đạo lâu đời đến các khu phố hiện đại, không khí Giáng sinh mỗi năm lại về mang theo sắc màu rực rỡ, âm thanh rộn ràng cùng với cảm xúc ấm áp của tình người, tình gia đình, tình cộng đồng.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Đêm Giáng sinh, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng phạm vi, ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi giật cấp 6-7.