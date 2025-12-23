Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm chúc mừng Giáng sinh thanh niên, đồng bào tôn giáo

TPO - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Tường Lâm thăm và chúc mừng Tổng Giáo phận Hà Nội và Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Bắc), Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam dịp Giáng sinh năm 2025.

Chiều 22/12, tại Hà Nội, anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam dẫn đầu đoàn công tác thăm và chúc mừng Tổng Giáo phận Hà Nội và Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Bắc), Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam dịp Lễ Giáng sinh năm 2025.

Anh Nguyễn Tường Lâm đã gửi lời chúc tốt đẹp tới toàn thể các vị chức sắc, chức việc, cùng cộng đồng tín hữu Công giáo cả nước và cộng đồng tín hữu Hội thánh Tin Lành đón mùa Giáng sinh năm 2025 an lành, hạnh phúc.

Hội LHTN Việt Nam là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên và các tổ chức thanh niên Việt Nam; đoàn kết mọi tầng lớp thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Anh Nguyễn Tường Lâm đánh giá cao thời gian qua, hoạt động phối hợp giữa T.Ư Hội LHTN Việt Nam với Tổng Giám phận Hà Nội và Tổng hội - Hội thánh Tin Lành Việt Nam, Ủy ban Đoàn kết Công giáo trong triển khai các hoạt động hướng về cộng đồng, tập hợp đoàn kết thanh niên Công giáo.

Thời gian tới, anh Lâm mong muốn, Tổng Giáo phận Hà Nội và Tổng hội - Hội thánh Tin Lành Việt Nam, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tiếp tục tạo điều kiện để thanh thiếu niên là tín đồ tham gia tích cực vào các phong trào của Đoàn, Hội; cùng hướng thanh niên và giáo dân thực hiện phương châm “tốt đời, đẹp đạo”, đóng góp nhiều hơn nữa trong công cuộc dựng xây đất nước; phối hợp với Hội LHTN Việt Nam chăm lo đời sống của thanh niên, trong đó có thanh niên tín đồ tôn giáo.

Chiều cùng ngày, tại TPHCM, đoàn công tác T.Ư Hội LHTN Việt Nam thăm và chúc mừng Tổng Giáo phận TPHCM, Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam) và Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam.