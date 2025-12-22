Tuổi trẻ Phú Thọ cần lãnh sứ mệnh tiên phong chuyển đổi số và kiến tạo hệ sinh thái khởi nghiệp

TPO - Nhiệm kỳ 2025–2030, tuổi trẻ Phú Thọ được yêu cầu đi đầu trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, làm chủ khoa học – công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, coi năng lực số là “dòng chảy xuyên suốt” trong mọi hoạt động của tổ chức Đoàn và phong trào thanh niên.

Tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030, anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn đã phác họa rõ nét bức tranh toàn diện về những kết quả nổi bật của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Phú Thọ trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đặt ra những định hướng lớn cho chặng đường phát triển mới của tuổi trẻ Đất Tổ.

Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn phát biểu tại đại hội.

Theo Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Đại hội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, đánh dấu mốc son sau khi Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình hợp nhất, mở ra không gian phát triển mới, rộng lớn hơn cho địa phương. Phú Thọ hôm nay vừa mang trong mình chiều sâu văn hóa – lịch sử của vùng đất cội nguồn dân tộc, gắn với Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và Khu di tích lịch sử Đền Hùng, vừa hội tụ những lợi thế về công nghiệp, đô thị, giáo dục – đào tạo và vị trí kết nối vùng Thủ đô. Trong dòng chảy phát triển đó, sự đóng góp của thế hệ trẻ tỉnh nhà được ghi nhận là một điểm sáng quan trọng.

Nhìn lại nhiệm kỳ vừa qua, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Phú Thọ vẫn có những bước phát triển rõ nét, đóng góp tích cực vào thành tựu chung của tỉnh. Hình ảnh thanh niên Phú Thọ thời đại mới được khắc họa với những phẩm chất nổi bật: Bản lĩnh, sáng tạo, hội nhập và khát vọng phát triển. Từ thực tiễn phong trào, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn nhấn mạnh ba dấu ấn tiêu biểu, thể hiện rõ vai trò, vị thế của tổ chức Đoàn Phú Thọ trong phong trào thanh niên cả nước.

Quang cảnh đại hội

Trước hết là công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được triển khai đồng bộ, nền nếp và trở thành việc làm thường xuyên của mỗi cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi. Việc thành lập 262 câu lạc bộ lý luận trẻ các cấp; duy trì tổ thông tin phản biện trên mạng xã hội; tổ chức hơn 2.000 lớp học tập lý luận chính trị với trên 310.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia; chia sẻ hơn 80.000 tin tốt, câu chuyện đẹp trên các nền tảng truyền thông của Đoàn đã góp phần tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của thanh niên, củng cố niềm tin, lý tưởng và trách nhiệm với quê hương, đất nước.

Dấu ấn thứ hai là tinh thần xung kích, tình nguyện được thể hiện rõ nét trong những nhiệm vụ khó, việc mới, việc cấp bách của tỉnh và của đất nước. Anh Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, hình ảnh đoàn viên, thanh niên Phú Thọ “vượt nắng, thắng mưa” trên công trường Đường dây 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên đã trở thành biểu tượng đẹp, góp phần đưa dự án về đích sớm hơn 18 ngày so với chỉ đạo của Trung ương. Cùng với đó là hàng nghìn công trình, phần việc thanh niên được triển khai: hơn 6.300 công trình các cấp; 125 km “Thắp sáng đường quê”; 76 km “Tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu”; 486 điểm vui chơi cho thanh thiếu nhi; 82 căn nhà nhân ái, nhà tình nghĩa, nhà khăn quàng đỏ với tổng giá trị trên 8 tỷ đồng; hơn 23.000 suất quà trao tặng gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, cựu thanh niên xung phong. Những con số cụ thể ấy cho thấy Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Thọ thực sự là một tổ chức hành động, chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân.

Dấu ấn thứ ba là công tác tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm được triển khai bài bản, đa dạng và hiệu quả. Toàn tỉnh tổ chức 35 cuộc thi “Ý tưởng thanh niên khởi nghiệp”, 455 hoạt động tập huấn về khởi nghiệp; phối hợp mở 315 lớp đào tạo nghề với 95.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia; tư vấn hướng nghiệp cho 182.000 đoàn viên, thanh niên và giới thiệu việc làm ổn định cho hơn 28.000 thanh niên tại các khu công nghiệp trong và ngoài tỉnh. Đây là minh chứng rõ nét cho vai trò đồng hành của tổ chức Đoàn với thanh niên trên con đường lập thân, lập nghiệp.

Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn tặng hoa chúc mừng đại hội.

Ghi nhận những kết quả đó, anh Nguyễn Minh Triết nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực, cố gắng và thành tích của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Thọ trong nhiệm kỳ qua, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn phát triển mới.

Bước vào nhiệm kỳ 2025–2030, trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh đổi mới, hội nhập, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển kinh tế tuần hoàn, Phú Thọ được xác định phấn đấu trở thành một trong những cực tăng trưởng của vùng Thủ đô. Sự giao thoa giữa truyền thống văn hiến lâu đời và quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cùng không gian phát triển mới sau sáp nhập, đặt ra cho tổ chức Đoàn những yêu cầu cao hơn.

Trên tinh thần đó, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn đề nghị tuổi trẻ Phú Thọ tập trung thực hiện bốn nhóm nhiệm vụ cốt lõi. Trong đó, nhấn mạnh vai trò tiên phong của thanh niên trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, ứng dụng khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; coi chuyển đổi số và nâng cao năng lực số là nhiệm vụ xuyên suốt. Cùng với đó là chuyển mạnh tư duy hỗ trợ khởi nghiệp từ phong trào sang xây dựng hệ sinh thái, gắn với thế mạnh công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp công nghệ cao và sản phẩm OCOP của tỉnh.

Bên cạnh đó, tổ chức Đoàn tỉnh Phú Thọ cần đổi mới phương thức giáo dục, tập hợp thanh niên, đặc biệt là thanh niên công nhân, thanh niên khu vực đô thị và khu công nghiệp; đồng thời chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn thời kỳ mới, gần dân, sát cơ sở, làm việc thực chất, hiệu quả.

Anh Nguyễn Minh Triết bày tỏ niềm tin vào Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn khóa I và khẳng định, với truyền thống văn hóa Đất Tổ, với sức trẻ và khí thế của nhiệm kỳ mới, tuổi trẻ Phú Thọ sẽ tiếp tục là lực lượng xung kích, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng tỉnh Phú Thọ phát triển phồn vinh, hiện đại và hạnh phúc.