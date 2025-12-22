Nhiều tác phẩm chất lượng, tính sáng tạo cao dự thi sáng tác biểu trưng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Tham dự buổi họp có chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; Họa sĩ Lương Xuân Đoàn - Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam - Chủ tịch Hội đồng Giám khảo, cùng các thành viên trong Hội đồng Giám khảo.

Báo cáo về kết quả cuộc thi, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Ủy viên thường trực Hội đồng cho biết, sau gần 2 tháng phát động, Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII đã thu hút 125 tác giả với 251 tác phẩm dự thi.

Toàn cảnh buổi họp. Ảnh: Công Hướng

Các tác giả tham dự cuộc thi đa dạng về độ tuổi, vùng miền, có nhiều tác giả là hoạ sĩ, nhà thiết kế chuyên nghiệp, các giảng viên, sinh viên các trường về thiết kế, đồ hoạ, mỹ thuật, các bộ phận sáng tạo trong các đơn vị truyền thông.

Trong đó một số tác giả, nhóm tác giả gửi nhiều tác phẩm dự thi. Các tác phẩm dự thi đã thể hiện được về tầm vóc, ý nghĩa của Đại hội Đoàn toàn quốc; nhấn mạnh những phẩm chất nổi bật của thanh niên là khát vọng, tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, phát triển.

Mỗi bài dự thi có sự sáng tạo riêng với phần thuyết minh ấn tượng, thể hiện được mục tiêu, nhiệm vụ của tổ chức Đoàn và thanh niên Việt Nam trong thời gian tới. Thể hiện được lịch sử hình thành và phát triển của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; về vị trí, vai trò và những đóng góp của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ cả nước trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong báo cáo về kết quả của cuộc thi.

Trong quá trình thẩm định và lựa chọn tác phẩm, thường trực Ban Tổ chức đã tiến hành rà soát, lựa chọn 60 tác phẩm xuất sắc nhất để đưa vào vòng Sơ khảo. Các tác phẩm này được đánh giá cao về chất lượng thiết kế, sự sáng tạo, và khả năng thể hiện chủ đề của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.

Tại buổi họp, Hội đồng Giám khảo đã cho ý kiến về kết quả chấm sơ loại và việc lựa chọn các tác phẩm vào vòng trong. Hội đồng thảo luận và thống nhất 1 tác phẩm đạt giải Đặc biệt và đề xuất lựa chọn là biểu trưng chính thức của Đại hội; các tác phẩm đạt giải A, giải B của cuộc thi.

Anh Nguyễn Thái An - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn phát biểu tại cuộc họp.

Phát biểu tại buổi họp, chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương ghi nhận và đánh giá cao tinh thần làm việc trách nhiệm, nghiêm túc của Hội đồng Giám khảo.

Theo chị Trang, biểu trưng Đại hội không chỉ là một hình ảnh, mà còn là biểu tượng chính thức cho sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ cả nước trong giai đoạn 2026 - 2031, cần thể hiện rõ tinh thần "Tiên phong - Đoàn kết - Bản lĩnh - Đột phá - Phát triển" và "5 tiên phong" của tuổi trẻ Việt Nam.

Sau khi Hội đồng thống nhất được biểu trưng chính thức, thường trực Ban Tổ chức cuộc thi sẽ phối hợp chặt chẽ với tác giả/nhóm tác giả có tác phẩm được chọn để hoàn thiện sản phẩm cuối cùng, đảm bảo đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật và nghệ thuật đã được Hội đồng Giám khảo thông qua.

Tham mưu kế hoạch tuyên truyền, công bố rộng rãi biểu trưng chính thức trên các phương tiện thông tin đại chúng và nền tảng số trong và ngoài Đoàn, tạo sự đồng thuận và lan tỏa trong toàn xã hội.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương phát biểu kết luận cuộc họp.

Chia sẻ thêm với PV Báo Tiền Phong, họa sĩ Lương Xuân Đoàn - Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo, đánh giá cuộc thi dù diễn ra trong thời gian không dài nhưng đã tạo được sức lan tỏa rộng khắp. Số lượng tác phẩm gửi về cuộc thi không chỉ phản ánh quy mô mà còn cho thấy tình cảm, trách nhiệm và sự gắn bó sâu sắc của đội ngũ tác giả đối với tổ chức Đoàn và tuổi trẻ cả nước.

Đáng chú ý, sự tham gia đông đảo của các tác giả trẻ đã mang đến nguồn năng lượng mới, thể hiện tinh thần nhiệt huyết, sáng tạo và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ trong việc đồng hành cùng các sự kiện chính trị quan trọng của tổ chức Đoàn.

Thông qua ngôn ngữ tạo hình, hệ thống biểu tượng và cấu trúc đồ họa, các tác phẩm dự thi đã chuyển tải những thông điệp chung nhưng được thể hiện bằng nhiều cách tiếp cận khác nhau. Nổi bật là niềm tin và hy vọng về một giai đoạn phát triển mới, sung sức và năng động hơn của Đoàn Thanh niên trong kỷ nguyên mới.

Mỗi tác giả mang đến một cách kể chuyện riêng, phản ánh khát vọng vươn lên của tuổi trẻ, không trùng lặp, không rập khuôn. Tổng hòa các tác phẩm đã phác họa nên một bức tranh đa sắc về hoạt động, vai trò và sứ mệnh của Đoàn Thanh niên trên phạm vi toàn quốc.

Hội đồng Giám khảo Cuộc thi sáng tác biểu trưng Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII.

Quá trình chấm thi được Ban Giám khảo tiến hành nghiêm túc, khách quan và thận trọng, nhằm đi đến sự thống nhất cao trong việc lựa chọn những tác phẩm xứng đáng bước vào vòng trung khảo.