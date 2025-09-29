Hội tụ trí tuệ, sáng tạo của tuổi trẻ để thiết kế biểu trưng xứng tầm Đại hội XIII của Đoàn

TPO - Tại buổi Gặp mặt báo chí giới thiệu Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, đại diện các đơn vị đào tạo nghệ thuật, mỹ thuật, kiến trúc, các họa sĩ... đã có nhiều chia sẻ tâm huyết và kỳ vọng cuộc thi sẽ lựa chọn được biểu trưng xứng tầm, thể hiện được tinh thần, khát vọng của tuổi trẻ Việt Nam trước thềm sự kiện chính trị trọng đại.

Sáng 29/9, Trung ương Đoàn, Báo Tiền Phong tổ chức Gặp mặt báo chí giới thiệu Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Cuộc thi được tổ chức nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước về sự kiện chính trị quan trọng của Tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam, cổ vũ phong trào thi đua trong các cấp bộ đoàn và tuổi trẻ cả nước trước, trong và sau đại hội...

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; anh Nguyễn Thái An - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Ban Công tác Đoàn; Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong chủ trì buổi gặp mặt báo chí. Ảnh: Hoàng Mạnh Thắng

Ông Ngô Tuấn Phong - Phó Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đánh giá, thể lệ cuộc thi sáng tác logo được xây dựng chặt chẽ về mặt chuyên môn, các nội dung đề xuất sáng tác logo rất thiết thực, bám sát mục đích, định hướng của giai đoạn hiện nay.

Ông đánh giá cao công tác chuẩn bị của Ban Tổ chức và tin tưởng rằng Cuộc thi sẽ thu hút nhiều mẫu logo thực sự ấn tượng và chọn ra được logo xuất sắc nhất làm biểu trưng cho Đại hội Đoàn XIII sắp tới.

Chia sẻ tại buổi gặp, TS. Phạm Hùng Cường - Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ Thuật Công nghiệp cho rằng, cuộc thi được phát động với thời gian không dài nhưng cũng đủ để các họa sĩ chuyên nghiệp và không chuyên tham gia.

“Đây cũng là lần đầu tiên chúng tôi tiếp cận với một cuộc thi do Đoàn tổ chức. Vì vậy, sau buổi hôm nay, nhà trường sẽ phát động trong giảng viên, sinh viên và cựu sinh viên để có những tác phẩm chất lượng gửi về cuộc thi”, TS. Phạm Hùng Cường nói.

﻿ ﻿ ﻿ Các đại biểu chia sẻ tại chương trình. Ảnh: Hoàng Mạnh Thắng

Cuộc thi sáng tác logo Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII cần thể hiện được tầm vóc, ý nghĩa của Đại hội Đoàn toàn quốc; nhấn mạnh được tinh thần “Tiên phong - Đoàn kết - Bản lĩnh - Đột phá - Phát triển” của tuổi trẻ Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Vì vậy, TS. Hồ Trọng Minh - Trưởng Khoa Đồ họa, Trường Đại học Mỹ Thuật Việt Nam cho biết sẽ giao cho Đoàn Thanh niên của trường lan tỏa cuộc thi tới cán bộ, giảng viên, sinh viên ở nhiều ngành.

Đây cũng là một trong những hoạt động thiết thực, ý nghĩa để tuổi trẻ Trường Đại học Mỹ Thuật Việt Nam tham gia tích cực vào hoạt động của tổ chức Đoàn cũng như thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 100 Ngày thành lập trường.

Nhà Phê bình Mỹ thuật Mai Thị Ngọc Oanh - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Mỹ thuật Việt Nam chia sẻ, thiết kế logo là một trong những hình thức khó, những họa sĩ, nhà thiết kế có kinh nghiệm sẽ thể hiện tốt chủ đề, nội dung, thông điệp của Cuộc thi.

Bà Nguyễn Phương Anh - Phó Giám đốc Viện Đào tạo quốc tế FPT bày tỏ, được tham dự Cuộc thi quy mô quốc gia do Đoàn phát động là niềm tự hào của một đơn vị đào tạo tư. Chúng tôi sẽ truyền thông mạnh mẽ về cuộc thi để lan tỏa tới sinh viên ngành thiết kế.

“Đặc biệt, chúng ta không thể đi ngược xu thế AI, nhưng cần yêu cầu thí sinh ghi lại màn hình khi sử dụng AI ở từng bước để minh chứng việc sử dụng công cụ. Khi đó, các tác phẩm vừa đảm bảo tính minh bạch về AI, vừa đảm bảo tính khách quan trong công tác chấm giải”, bà Nguyễn Phương Anh nói.

Với nội dung phát huy tinh thần cống hiến, vai trò xung kích của thanh niên trong phát triển kinh tế xã hội... bà Đặng Thị Phương Thảo - Phó Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch nhấn mạnh, logo được lựa chọn phải đảm bảo tính chính trị, trẻ trung, phản ánh tinh thần của thanh niên, đồng thời có tính ứng dụng cao, có thể trở thành trào lưu trong giới trẻ, sử dụng trên áo, mũ, ấn phẩm khác...

Đại diện các đơn vị đào tạo nghệ thuật, mỹ thuật, kiến trúc, các nhà họa sĩ... chia sẻ tại chương trình. Ảnh: Hoàng Mạnh Thắng