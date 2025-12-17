Tuyên dương sinh viên dân tộc thiểu số và tôn giáo tiêu biểu năm 2025

TPO - Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống Học sinh, Sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (9/1/1950 - 9/1/2026), tối 16/12, trường Đại học Vinh (Nghệ An) tổ chức chương trình “Tuyên dương điển hình thanh niên dân tộc thiểu số, tôn giáo năm 2025”.

Đây là hoạt động thường niên được tổ chức nhằm động viên, khích lệ thế hệ trẻ nhà trường, đặc biệt là thế hệ trẻ dân tộc thiểu số, tôn giáo nỗ lực vươn lên trong học tập và hoạt động cộng đồng.

Toàn cảnh buổi tuyên dương.

Những năm qua, Trường Đại học Vinh luôn quan tâm, tạo điều kiện để thanh niên phát triển toàn diện, đặc biệt là sinh viên dân tộc thiểu số và tôn giáo.

Tại buổi lễ, 48 cá nhân điển hình được lựa chọn tuyên dương, đại diện cho hàng nghìn học sinh, sinh viên Trường Đại học Vinh đã được khen thưởng. Các em là những HS-SV dân tộc thiểu số, tôn giáo tiêu biểu trong học tập, rèn luyện và tham gia tích cực các phong trào Đoàn - Hội, hoạt động xã hội.

Các em là những HS- SV dân tộc thiểu số, tôn giáo tiêu biểu trong học tập, rèn luyện và tham gia tích cực các phong trào Đoàn - Hội, hoạt động xã hội.

Dịp này, Ban Thường vụ Đoàn trường, Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường Đại học Vinh cũng công bố và trao quyết định thành lập Câu lạc bộ Văn hóa Dân tộc góp phần tạo sân chơi bổ ích, tăng cường giao lưu, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trong sinh viên.

33 cá nhân là điển hình thanh niên Dân tộc thiểu số được tuyên dương tại chương trình.

15 cá nhân là điển hình thanh niên Tôn giáo được tuyên dương tại buổi lễ.

Đại biểu chụp hình lưu niệm cùng các thanh niên Dân tộc thiểu số và thanh niên Tôn giáo được tuyên dương.

Trước đó Đoàn các cơ quan Đảng tỉnh Nghệ An đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2025.

Năm 2025, Đoàn các cơ quan Đảng tỉnh đã chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên, đạt nhiều kết quả nổi bật, toàn diện trên các mặt công tác.

Trao giấy khen cho tập thể có thành tích xuất sắc năm 2025.

Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng tiếp tục được triển khai thường xuyên, có nhiều đổi mới. Các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được tuyên truyền sâu rộng đến đoàn viên thông qua hội nghị, tập huấn và các nền tảng số.

Trong năm qua, toàn Đoàn tổ chức nhiều đợt ra quân tình nguyện, thu hút hàng trăm lượt đoàn viên tham gia; triển khai các hoạt động an sinh xã hội, trao tặng hơn 100 suất quà với tổng trị giá trên 50 triệu đồng cho các gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp với các đơn vị, tổ chức thiện nguyện hỗ trợ đồng bào vùng thiên tai với tổng giá trị hàng trăm triệu đồng. Phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, đặc biệt là phong trào “Bình dân học vụ số & AI”, trở thành điểm nhấn trong năm 2025.

Phát biểu tại Hội nghị, anh Hồ Phúc Hải - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An đánh giá cao vai trò, vị trí của Đoàn các cơ quan Đảng tỉnh trong phong trào thanh niên toàn tỉnh; đồng thời khẳng định đây là lực lượng nòng cốt, có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, đặc biệt trong chuyển đổi số, cải cách hành chính và công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng.

Trao giấy khen cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2025.

Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An mong muốn thời gian tới, Đoàn các cơ quan Đảng tỉnh tiếp tục phát huy thế mạnh, nhân rộng các mô hình hiệu quả, đóng góp tích cực hơn nữa cho công tác Đoàn và phong trào thanh niên chung của tỉnh.

Tại hội nghị, đại diện các cơ sở Đoàn trực thuộc đã trình bày nhiều tham luận bám sát thực tiễn, làm rõ kết quả nổi bật và chia sẻ kinh nghiệm tổ chức phong trào thanh niên. Các ý kiến tập trung đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh, thiếu niên trong bối cảnh không gian mạng tác động mạnh mẽ; khẳng định vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ các cơ quan Đảng tỉnh Nghệ An trong tham gia xây dựng Đảng...

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Đoàn các cơ quan Đảng tỉnh Nghệ An đã trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2025.