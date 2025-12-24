Thúc đẩy hành động bảo vệ tài nguyên nước trong học sinh, sinh viên

Tham dự chương trình có anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

Phát biểu tại Lễ ký kết, anh Nguyễn Minh Triết cho biết, Hội Sinh viên Việt Nam xác định việc đồng hành, hỗ trợ học sinh, sinh viên nâng cao nhận thức và thúc đẩy hành động bảo vệ tài nguyên nước là một nhiệm vụ cấp thiết nhằm trang bị cho thế hệ trẻ những hiểu biết đúng đắn, đầy đủ về vai trò đặc biệt quan trọng của nguồn nước đối với đời sống, sức khỏe cộng đồng và sự phát triển bền vững của đất nước.

Từ đó hình thành ý thức trách nhiệm, thay đổi hành vi, lối sống tiết kiệm, sử dụng hiệu quả và bảo vệ nguồn nước trong học tập, sinh hoạt hằng ngày.

Chính trí tuệ, khả năng sáng tạo và tinh thần trách nhiệm xã hội của học sinh, sinh viên sẽ là động lực để tạo nên các sản phẩm nghiên cứu, sáng kiến, giải pháp khoa học, mô hình ứng dụng và hành động cụ thể trong bảo vệ, sử dụng hiệu quả tài nguyên nước.

Anh Nguyễn Minh Triết phát biểu tại Lễ ký kết.

Chương trình phối hợp giữa Hội Sinh viên Việt Nam và Tập đoàn TCP sẽ được triển khai trong 3 năm, từ năm 2026 đến năm 2028.

Hai bên sẽ tập trung triển khai các nội dung: tuyên truyền, giáo dục về nhận thức bảo vệ nguồn nước cho học sinh, sinh viên và cộng đồng cũng như tầm quan trọng của tài nguyên nước đối với sức khỏe, đời sống và phát triển kinh tế - xã hội.

Hai bên cùng thúc đẩy hành động thiết thực để bảo vệ tài nguyên nước trong cộng đồng địa phương, nhà trường, xã hội do thanh niên, sinh viên khởi xướng và dẫn dắt, nhằm bảo vệ nguồn nước, giảm thiểu ô nhiễm và lan tỏa lối sống xanh.

Việc ký kết cũng sẽ hướng tới xây dựng mạng lưới thanh niên hành động vì nguồn nước sạch, kết nối các tổ chức, trường học và địa phương trong các hoạt động bảo vệ môi trường bền vững. Góp phần ươm tạo các sáng kiến công nghệ, mô hình tuần hoàn nước từ học sinh, sinh viên, đóng góp cho việc bảo vệ, tái tạo nguồn nước.

Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và Tập đoàn TCP ký kết hợp tác.

Từ năm 2026, dự án sẽ triển khai các chuỗi workshop với mục tiêu thay đổi nhận thức bảo vệ và tiết kiệm nước sạch cho thế hệ trẻ; trao tặng các hệ thống cung cấp nước sạch sinh hoạt cho các địa phương tại các xã, phường biên giới, có hoàn cảnh khó khăn và đồng hành, hỗ trợ trang thiết bị cho các các đội hình "chiến binh xanh" để nâng cao chất lượng các hoạt động cộng đồng.