Tỉnh Đoàn Sơn La quyết tâm đổi mới phương thức, tạo hiệu quả đột phá trong nhiệm kỳ mới

TPO - Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Sơn La lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025-2030 xác định tạo đột phá từ chất lượng tổ chức cơ sở, công tác cán bộ và đổi mới phương thức hoạt động. Tuổi trẻ Sơn La quyết tâm thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh.

Chương trình nghệ thuật chào mừng đại hội.

Những dấu ấn nổi bật

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Sơn La lần thứ XIV được tổ chức trong 2 ngày 22 và 23/12. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ các dân tộc trong tỉnh, diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang nỗ lực thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XVI, hướng tới mục tiêu xây dựng Sơn La phát triển xanh, nhanh, bền vững, trở thành trung tâm kinh tế – xã hội của tiểu vùng Tây Bắc.

Theo báo cáo chính trị tại đại hội, trong nhiệm kỳ 2022 – 2025, các cấp bộ Đoàn tỉnh Sơn La đã không ngừng đổi mới phương thức tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng; đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, góp phần nâng cao chất lượng định hướng tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên.

Toàn tỉnh duy trì và phát triển hàng trăm mô hình, câu lạc bộ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, thu hút trên 100.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, giữ vững ổn định chính trị – xã hội.

Đại hội thực hiện nghi lễ chào cờ.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai thường xuyên, gắn với chương trình, đợt sinh hoạt chính trị lớn như “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác”, “Tuổi trẻ Việt Nam – Viết tiếp câu chuyện hòa bình”, “Tự hào tuổi trẻ thời đại Hồ Chí Minh” đã tạo hiệu ứng tích cực, khơi dậy tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Sơn La.

Công tác giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc tiếp tục được triển khai sâu rộng. Hằng năm, 100% nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh được tổ chức Lễ thắp nến tri ân, thu hút trên 83.000 lượt đoàn viên, thanh thiếu nhi và người dân tham gia, tạo dấu ấn sâu sắc trong công tác giáo dục truyền thống.

Các đại biểu đại diện tuổi trẻ Sơn La dự đại hội.

Phong trào “Thanh niên tình nguyện” được triển khai sâu rộng, có trọng tâm, trọng điểm. Toàn tỉnh đã thực hiện trên 6.000 công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh như làm đường giao thông nông thôn, tu sửa kênh mương, xây dựng cầu dân sinh, nhà văn hóa, xóa nhà tạm, thực hiện công trình “Ánh sáng bản làng”.

Trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, Tỉnh Đoàn Sơn La đã tổ chức trên 300 ngày “Chủ nhật xanh”, thu hút hàng chục nghìn lượt đoàn viên, thanh niên tham gia; trồng mới 1.240.000 cây xanh.

Nhiều hoạt động an sinh xã hội được triển khai hiệu quả như: Tặng học bổng, nhà nhân ái; khám, tư vấn sức khỏe miễn phí cho người dân nghèo...

Phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” được đẩy mạnh, gắn với cải cách hành chính và chuyển đổi số. Trong nhiệm kỳ, đoàn viên, thanh niên đã đề xuất trên 350 sáng kiến cải tiến quy trình, thủ tục hành chính; 1.800 ý tưởng sáng tạo được hỗ trợ hiện thực hóa trên, với tổng giá trị hỗ trợ ban đầu trên 350 triệu đồng.

Ông Chá A Của tặng hoa chúc mừng đại hội.

Toàn tỉnh hiện duy trì 56 hợp tác xã, tổ hợp tác thanh niên, hỗ trợ 206 dự án thanh niên phát triển kinh tế, tuyên dương 75 thanh niên làm kinh tế giỏi, tạo việc làm ổn định cho hơn 1.000 lao động trẻ.

Những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ 2022 – 2025 đã khẳng định vai trò xung kích, sáng tạo, trách nhiệm của tổ chức Đoàn và tuổi trẻ Sơn La trong phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh, chăm lo an sinh xã hội.

Đột phá trong giai đoạn mới

Bước vào nhiệm kỳ mới với khẩu hiệu hành động “Tiên phong – Đoàn kết – Đổi mới – Sáng tạo – Phát triển”, Tỉnh Đoàn Sơn La tập trung đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, phù hợp với mô hình tổ chức mới. Theo đó, Đại hội định hướng lấy chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn làm trọng tâm, công tác cán bộ Đoàn làm khâu đột phá; nâng cao năng lực lãnh đạo cho đội ngũ cán bộ Đoàn chủ chốt; xây dựng môi trường rèn luyện, đào tạo liên tục, khuyến khích đoàn viên, thanh niên dám nghĩ, dám làm, dám cống hiến.

Cùng với đó, đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, tập trung vào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; nâng cao năng lực số, làm chủ khoa học công nghệ cho đoàn viên, thanh thiếu nhi; từng bước số hóa hoạt động Đoàn – Hội, hình thành tư duy số trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên, góp phần thực hiện hiệu quả chuyển đổi số quốc gia.

Ông Chá A Của phát biểu chỉ đạo đại hội.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Chá A Của - Phó Bí thư Tỉnh ủy Sơn La, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La yêu cầu, các tổ chức Đoàn tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác Đoàn trong tình hình mới; đổi mới phương thức tuyên truyền, giáo dục chính trị, lý tưởng cho thế hệ trẻ bằng những việc làm cụ thể, thiết thực; chú trọng giáo dục truyền thống yêu nước, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc của tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Sơn La đề nghị, Tỉnh Đoàn chú trọng phát triển nguồn nhân lực trẻ, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao; có giải pháp tập hợp thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới; hỗ trợ, tạo điều kiện để thanh niên khởi nghiệp, làm kinh tế, làm giàu chính đáng.

Đoàn viên, thanh niên tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, xung kích, sáng tạo gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh; tích cực tham gia đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; thúc đẩy các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng và bảo vệ Tổ quốc.

Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Sơn La nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt.

Các cấp bộ Đoàn cần tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn; thực hiện tốt công tác tạo nguồn, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; tham mưu, đề xuất chính sách đối với thanh niên; thực hiện hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội... Trước mắt, đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh tích cực phối hợp chuẩn bị tốt cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031", ông Chá A Của nhấn mạnh.

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Sơn La lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025-2030 đã bầu Ban Chấp hành gồm 31 đồng chí. Tại hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành bầu Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn gồm 8 đồng chí và bầu Bí thư Tỉnh Đoàn, Phó Bí thư. Chị Cầm Thị Huyền Trang tiếp tục tái đắc cử Bí thư Tỉnh Đoàn; anh Lò Mạnh Cường đảm nhiệm vị trí Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Sơn La khóa mới.