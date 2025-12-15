Gần 300 đại biểu dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Trị

TPO - Chiều 15/12, tại Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Trị lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 chính thức khai mạc phiên làm việc thứ nhất với sự tham dự của 297 đại biểu, đại diện cho hơn 74.000 đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh.

Tại phiên khai mạc, Đại hội tập trung kiểm điểm, đánh giá kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022 – 2025; rút ra bài học kinh nghiệm trong triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2022 – 2027; đồng thời xác định mục tiêu, phương hướng và các nhiệm vụ trọng tâm cho nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Toàn cảnh phiên khai mạc.

Trong phiên làm việc thứ nhất, Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 7 thành viên, Đoàn Thư ký 2 thành viên và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu 9 thành viên; thông qua chương trình, nội quy, quy chế làm việc của Đại hội; báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu; báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII và dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đoàn; thống nhất các nội dung chuẩn bị cho phiên làm việc thứ hai.

Các đại biểu thông qua chương trình, nội dung đại hội.

Đại hội cũng nghe nhiều tham luận tập trung vào các nội dung trọng tâm như: Phát huy vai trò xung kích của tổ chức Đoàn trong chuyển đổi số, hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp;

Nâng cao kỹ năng truyền thông trên không gian mạng cho cán bộ Đoàn; vai trò của thanh niên trong xây dựng không gian mạng “xanh”, lành mạnh; các mô hình tập hợp thanh niên vùng đặc thù thông qua hoạt động tình nguyện sáng tạo.

Đại biểu thực hành nghi thức thỉnh chuông.

Trước đó, Đoàn đại biểu đã đến dâng hoa, dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ và các Anh hùng liệt sĩ tỉnh Quảng Trị. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu kính cẩn tưởng niệm, báo công những kết quả nổi bật của tuổi trẻ Quảng Trị trong nhiệm kỳ qua và bày tỏ quyết tâm tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, đóng góp vào sự phát triển của quê hương.

Dâng hương tưởng nhớ Bác Hồ và các Anh hùng liệt sĩ.

Theo chương trình, sáng 16/12, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Trị lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 sẽ tiếp tục phiên làm việc thứ hai.