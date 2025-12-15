Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

Gần 300 đại biểu dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Trị

Hoàng Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chiều 15/12, tại Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Trị lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 chính thức khai mạc phiên làm việc thứ nhất với sự tham dự của 297 đại biểu, đại diện cho hơn 74.000 đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh.

Tại phiên khai mạc, Đại hội tập trung kiểm điểm, đánh giá kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022 – 2025; rút ra bài học kinh nghiệm trong triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2022 – 2027; đồng thời xác định mục tiêu, phương hướng và các nhiệm vụ trọng tâm cho nhiệm kỳ 2025 – 2030.

15-11-quang-canh-dai-hoi-20251215153326.jpg
Toàn cảnh phiên khai mạc.

Trong phiên làm việc thứ nhất, Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 7 thành viên, Đoàn Thư ký 2 thành viên và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu 9 thành viên; thông qua chương trình, nội quy, quy chế làm việc của Đại hội; báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu; báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII và dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đoàn; thống nhất các nội dung chuẩn bị cho phiên làm việc thứ hai.

15-12-bieu-quyet-20251215153516.jpg
Các đại biểu thông qua chương trình, nội dung đại hội.

Đại hội cũng nghe nhiều tham luận tập trung vào các nội dung trọng tâm như: Phát huy vai trò xung kích của tổ chức Đoàn trong chuyển đổi số, hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp;

Nâng cao kỹ năng truyền thông trên không gian mạng cho cán bộ Đoàn; vai trò của thanh niên trong xây dựng không gian mạng “xanh”, lành mạnh; các mô hình tập hợp thanh niên vùng đặc thù thông qua hoạt động tình nguyện sáng tạo.

15-12-thinh-chuong-20251215153609.jpg
Đại biểu thực hành nghi thức thỉnh chuông.

Trước đó, Đoàn đại biểu đã đến dâng hoa, dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ và các Anh hùng liệt sĩ tỉnh Quảng Trị. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu kính cẩn tưởng niệm, báo công những kết quả nổi bật của tuổi trẻ Quảng Trị trong nhiệm kỳ qua và bày tỏ quyết tâm tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, đóng góp vào sự phát triển của quê hương.

img-5383.jpg
Dâng hương tưởng nhớ Bác Hồ và các Anh hùng liệt sĩ.

Theo chương trình, sáng 16/12, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Trị lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 sẽ tiếp tục phiên làm việc thứ hai.

Hoàng Nam
#Phát triển tổ chức Đoàn Thanh Niên #Chuyển đổi số và thanh niên #Vai trò thanh niên trong cộng đồng #Hoạt động tri ân và tưởng niệm anh hùng #Nâng cao kỹ năng truyền thông trẻ #Xây dựng không gian mạng lành mạnh #Phong trào tình nguyện và hoạt động cộng đồng #Đại hội đoàn các tỉnh miền Trung và Nam Bộ #Bảo vệ và phát huy truyền thống tuổi trẻ #Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Trị

Xem thêm

Cùng chuyên mục