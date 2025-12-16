Tuổi trẻ Quảng Trị phải tiên phong, đột phá, xứng đáng với quê hương cách mạng

TPO - Sáng 16/12, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Trị lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030 khai mạc phiên trọng thể. Dự và chỉ đạo đại hội có Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Phạm Duy Trang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị Nguyễn Chiến Thắng.

Truyền thống cách mạng là nền tảng tinh thần cho khát vọng vươn lên

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Phạm Duy Trang bày tỏ vui mừng khi được về dự Đại hội trên quê hương Quảng Trị – mảnh đất anh hùng, địa đầu giới tuyến năm xưa, nơi ghi dấu những chiến công oanh liệt của dân tộc.

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang phát biểu chỉ đạo đại hội.

Những địa danh như Thành cổ Quảng Trị, “lũy thép Vĩnh Linh”, Đường 9 – Khe Sanh không chỉ là niềm tự hào lịch sử mà còn là nguồn lực tinh thần to lớn hun đúc bản lĩnh, ý chí và khát vọng cống hiến của các thế hệ thanh niên hôm nay.

Bí thư Trung ương Đoàn đánh giá cao những kết quả quan trọng, toàn diện mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Quảng Trị đạt được trong thời gian qua, đặc biệt trong bối cảnh tỉnh phải vượt qua nhiều khó khăn do dịch bệnh, biến đổi khí hậu, thiên tai và yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy, sáp nhập đơn vị hành chính. Đây là nền tảng để Quảng Trị mới tự tin bước vào giai đoạn phát triển tiếp theo với tinh thần “Một địa phương – Một tầm nhìn – Một hành động – Một niềm tin”.

Trong thành tựu chung của tỉnh, Bí thư Trung ương Đoàn khẳng định vai trò đóng góp tích cực của các cấp bộ Đoàn và tuổi trẻ Quảng Trị. Công tác tuyên truyền, giáo dục được đổi mới mạnh mẽ, gắn với giáo dục truyền thống cách mạng, lý tưởng sống và khát vọng cống hiến cho thanh thiếu nhi; các phong trào hành động cách mạng, hoạt động tình nguyện được triển khai linh hoạt, sáng tạo, thu hút hơn 1 triệu lượt đoàn viên, thanh niên tham gia.

Đặc biệt, tuổi trẻ Quảng Trị đã thể hiện rõ vai trò tiên phong trong chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, xã hội số thông qua các mô hình “Bình dân học vụ số”, “Tổ công nghệ số cộng đồng”, đưa Quảng Trị trở thành một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về hỗ trợ người dân kích hoạt VNeID. Nhiệm kỳ qua, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 8/8 nhóm chỉ tiêu đề ra.

Lý tưởng – Tiên phong – Hành động

Bước vào nhiệm kỳ mới, Bí thư Trung ương Đoàn nhấn mạnh yêu cầu then chốt là xây dựng lý tưởng sống cao đẹp cho thanh niên. Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo, mạng xã hội và Internet tác động sâu rộng, thanh niên có nhiều cơ hội nhưng cũng đối diện không ít thách thức, dễ sống theo trào lưu, thiếu mục tiêu rõ ràng.

Bí thư Trung ương Đoàn tặng hoa chúc mừng đại hội.

Vì vậy, tổ chức Đoàn phải nhận trách nhiệm trước Đảng bộ tỉnh trong việc đồng hành, định hướng để mỗi thanh niên có lý tưởng đúng đắn, khát vọng cống hiến và bản lĩnh vững vàng.

Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị tuổi trẻ Quảng Trị cụ thể hóa tinh thần “5 tiên phong” bằng những việc làm thiết thực: Tiên phong trong học tập, rèn luyện đạo đức; tiên phong trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; tiên phong phát triển kinh tế ở các lĩnh vực tỉnh có lợi thế; tiên phong bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; tiên phong giữ gìn quốc phòng, an ninh. Các phong trào phải bảo đảm phương châm “3 dễ – 3 rõ – 3 đo”, mỗi quý có kết quả, mỗi năm tạo đột phá.

Nhấn mạnh công tác cán bộ là “then chốt của then chốt”, Bí thư Trung ương Đoàn yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn bản lĩnh, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, giỏi chuyên môn, thành thạo công nghệ, đủ năng lực dẫn dắt thanh niên trong giai đoạn mới.

Đồng thời chúc mừng Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Trị khóa I, nhiệm kỳ 2025–2030, bày tỏ tin tưởng đây sẽ là tập thể đoàn kết, tiên phong, đột phá, đưa công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Quảng Trị phát triển mạnh mẽ hơn nữa.