400 đại biểu chính thức sẽ tham dự Đại hội Đoàn toàn quân lần thứ XI

TPO - Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ XI sẽ diễn ra vào ngày 9-10/12 tới, với sự tham dự của của 400 đại biểu chính thức cùng 250 đại biểu khách mời trong và ngoài Quân đội.

Ngày 27/11, tại Hà Nội, Ban Thanh niên Quân đội tổ chức Hội nghị Ban tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ XI (2025-2030). Thượng tá Nguyễn Quang Huy - Trưởng Ban Thanh niên Quân đội, Phó Trưởng Ban thường trực Ban tổ chức Đại hội, chủ trì hội nghị.

Theo Ban Thanh niên Quân đội, dự kiến diễn ra trong hai ngày (9-10/12 tới), Đại hội có sự tham gia của 400 đại biểu chính thức cùng 250 đại biểu khách mời trong và ngoài Quân đội.

Quang cảnh hội nghị.

Trong khuôn khổ Đại hội, sẽ diễn ra các hoạt động như Lễ báo công, dâng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; dâng hương, dâng hoa viếng tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ ở đường Bắc Sơn; tổ chức đoàn đại biểu tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Ban tổ chức Đại hội sẽ bố trí 16 gian trưng bày của các đơn vị cùng hệ thống bảng ảnh, báo tường về các hoạt động nổi bật của tuổi trẻ toàn quân trong những năm qua.

Về công tác xây dựng văn kiện, chuẩn bị tham luận, Ban Thanh niên Quân đội đã phối hợp cơ quan chức năng nghiên cứu, chuẩn bị công phu, với đầy đủ các khâu và các bước theo một quy trình khoa học, bài bản, chặt chẽ đối với Báo cáo chính trị của Tổng cục Chính trị tại Đại hội.

Trước đó, ngày 31/10, Ban Thanh niên Quân đội đã tổ chức hội thảo xin ý kiến các chuyên gia vào dự thảo Báo cáo chính trị của Tổng cục Chính trị và phong trào “3 tiên phong quyết thắng” trong thanh niên Quân đội giai đoạn 2025-2030; đến nay đã tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo lần 8.

Công tác lựa chọn, hiệp đồng xây dựng nội dung tham luận và biên tập kỷ yếu tham luận được tiến hành bảo đảm thiết thực, phản ánh đầy đủ kết quả công tác đoàn và phong trào thanh niên trong giai đoạn đã qua, đồng thời bám sát phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn tới.

Hội nghị thống nhất, trong thời gian tới, Ban Thanh niên Quân đội và các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát, hoàn chỉnh các văn bản báo cáo thủ trưởng Tổng cục Chính trị, triển khai công tác bảo đảm chu đáo mọi mặt cho Đại hội; đồng thời tiếp tục làm tốt công tác tham mưu với Tổng cục Chính trị lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức Đại hội thành công tốt đẹp.