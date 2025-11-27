Gian hàng rau 0 đồng, 'hồi sinh' máy giặt tủ lạnh miễn phí... tiếp sức người dân vùng lũ

TPO - Từ gian hàng rau 0 đồng, can nước sạch đến những chiếc tủ lạnh, máy giặt được "hồi sinh" miễn phí, tất cả đã trở thành nguồn hỗ trợ thiết thực giúp bà con vùng lũ sớm ổn định cuộc sống.