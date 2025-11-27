Gian hàng rau 0 đồng, 'hồi sinh' máy giặt tủ lạnh miễn phí... tiếp sức người dân vùng lũ

TPO - Từ gian hàng rau 0 đồng, can nước sạch đến những chiếc tủ lạnh, máy giặt được "hồi sinh" miễn phí, tất cả đã trở thành nguồn hỗ trợ thiết thực giúp bà con vùng lũ sớm ổn định cuộc sống.
Bí thư Tỉnh Đoàn Khánh Hòa Huỳnh Hữu Phúc chia sẻ: “Sau lũ, vườn tược của người dân gần như mất trắng, nguồn cung cấp hàng hoá khan hiếm. Việc hỗ trợ rau xanh an toàn, ổn định là nhiệm vụ cấp bách, giúp giảm gánh nặng lương thực tức thời cho người dân”.
Dự kiến trong ngày 27/11, các lực lượng sẽ tiếp tục thực hiện thêm 14 chuyến xe, cung cấp nước cho thêm khoảng 1.000 hộ dân tại các địa phương. Hoạt động hỗ trợ này sẽ được duy trì cho đến khi người dân có thể tự chủ nguồn nước sinh hoạt trở lại.