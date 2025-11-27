Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giới trẻ

Google News

Gian hàng rau 0 đồng, 'hồi sinh' máy giặt tủ lạnh miễn phí... tiếp sức người dân vùng lũ

Thanh Thanh

TPO - Từ gian hàng rau 0 đồng, can nước sạch đến những chiếc tủ lạnh, máy giặt được "hồi sinh" miễn phí, tất cả đã trở thành nguồn hỗ trợ thiết thực giúp bà con vùng lũ sớm ổn định cuộc sống.

0-dong-1.jpg
Những ngày qua, tại điểm UBND xã Vĩnh Thạnh cũ ( nay thuộc phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Tỉnh Đoàn Khánh Hòa đã tổ chức một phiên chợ đặc biệt, mang đến gian hàng rau 0 đồng﻿ để kịp thời hỗ trợ bà con vùng lũ﻿.
0-dong-16.jpg
Những sọt rau xanh mơn mởn, những bó cải ngọt, mồng tơi, rau muống được sắp thành từng dãy ngay ngắn mang lại sức sống cho vùng đất vừa trải qua lũ dữ.
0-dong-14.jpg
0-dong-15.jpg
Bí thư Tỉnh Đoàn Khánh Hòa Huỳnh Hữu Phúc chia sẻ: “Sau lũ, vườn tược của người dân gần như mất trắng, nguồn cung cấp hàng hoá khan hiếm. Việc hỗ trợ rau xanh an toàn, ổn định là nhiệm vụ cấp bách, giúp giảm gánh nặng lương thực tức thời cho người dân”.
0-dong-2.jpg
Theo anh Phúc, không chỉ có ở phường Tây Nha Trang, gian hàng 0 đồng﻿ còn được tổ chức ở nhiều xã, phường khác trên địa bàn tỉnh như: Diên Lâm, Diên Khánh, Diên Lạc, Diên Điền và Bắc Nha Trang.
0-dong-17.jpg
Riêng ngày 26/11, Tỉnh Đoàn Khánh Hòa đã vận chuyển 14 tấn rau xanh được đến các địa phương có gian hàng 0 đồng.
0-dong-3.jpg
Trong khi đó, tại xóm Đồng Rọ (phường Nam Nha Trang), Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Nha Trang (Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa) cũng tổ chức cấp nước ngọt miễn phí﻿ cho hơn 100 hộ dân.
0-dong-4.jpg
Các chiến sĩ trực tiếp xách nước đến hỗ trợ cho các hộ dân.
1.jpg
Tại nhiều khu dân cư phía Đông tỉnh Đắk Lắk, người dân cũng được Quân khu 5 hỗ trợ cấp nước ngọt miễn phí.
0-dong-6.jpg
2.jpg
Dự kiến trong ngày 27/11, các lực lượng sẽ tiếp tục thực hiện thêm 14 chuyến xe, cung cấp nước cho thêm khoảng 1.000 hộ dân tại các địa phương. Hoạt động hỗ trợ này sẽ được duy trì cho đến khi người dân có thể tự chủ nguồn nước sinh hoạt trở lại.
0-dong-9.jpg
Sau cơn lũ, nhiều đồ điện tử, điện lạnh﻿ của người dân bị hư hỏng nặng. Một nhóm thợ trẻ của hội điện lạnh Huế đã tổ chức sửa chữa miễn phí cho bà con Đắk Lắk tại phường Tuy Hòa. Ảnh: Tuổi trẻ Tuy Hòa
0-dong-8.jpg
Nhóm tiếp nhận rất nhiều tủ lạnh, máy giặt của người dân bị ngập nước trong đợt mưa lũ vừa qua. Ảnh: Tuổi trẻ Tuy Hòa.
0-dong-11.jpg
Người dân mang đồ đến ký gửi lại và được hẹn lịch nhận lại đồ sau khi sửa chữa xong Ảnh: Tuổi trẻ Tuy Hòa
4.jpg
Với thông điệp "Sửa chữa tận tâm, sẻ chia tình nghĩa", những người thợ trẻ mong muốn góp chút công sức của mình giúp người dân vùng lũ sớm ổn định cuộc sống. Nhóm thợ nhận đồ ký gửi để sửa chữa từ 27 - 29/11. Ảnh: Tuổi trẻ Tuy Hòa
Thanh Thanh
