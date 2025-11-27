Những bạn trẻ thầm lặng hướng về đồng bào vùng lũ

TPO - Kỹ sư trẻ vượt hàng trăm ki lô mét đến vùng lũ lụt giúp bà con sửa chữa đồ dùng hư hỏng; chủ tiệm giặt đồ để khách thanh toán vào tài khoản Ủy ban MTTQ Việt Nam ủng hộ; thanh niên công nhân ngày đến nhà máy, tối đi bốc xếp hàng hóa cứu trợ. Đó là những hình ảnh đẹp hướng về đồng bào vùng lũ.

Tại TPHCM, những ngày này ngoài các điểm tập kết hàng hóa cộng đồng nhộn nhịp từ sáng đến tối, còn có không ít những hành động thầm lặng hướng về “khúc ruột miền Trung” đang gồng mình bởi lũ lụt.

Trong số những cá nhân âm thầm hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, anh Nguyễn Biểu (32 tuổi), quê ở Cần Thơ, đến thuê trọ và làm nghề giặt ủi trên đường Lê Hồng Phong, phường Dĩ An, TPHCM.

Mưu sinh nơi đất khách, thu nhập từ nghề giặt ủi cũng chỉ đủ đắp đổi qua ngày, anh Biểu không có nhiều tiền để ủng hộ. “Tôi nghĩ mình cần có một phần trách nhiệm với đồng bào trong khả năng có thể. Tôi quyết định hỗ trợ bằng cách in mã QR có chứa số tài khoản của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM lên cửa. Khách hàng thanh toán bằng hình thức chuyển khoản thì chuyển vào đó”- anh Biểu chia sẻ.

Anh Nguyễn Biểu ủng hộ đồng bào miền Trung bằng cách yêu cầu khách hàng chuyển khoản tiền giặt ủi vào tài khoản Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM

Mã QR tài khoản của Ủy ban MTTQ Việt Nam được anh Biểu dán tại cửa tiệm giặt ủi

Anh Biểu cho biết, có nhiều khách khi quét mã thanh toán, thấy tên chủ tài khoản không phải là anh nên thắc mắc. Sau khi nghe anh giải thích, biết tiền chuyển tới cơ quan chức năng để ủng hộ đồng bào bị lũ lụt, không ít khách hàng ủng hộ thêm.

“Thông qua việc làm của mình, tôi muốn truyền đi thông điệp: Mỗi cá nhân trong cộng đồng nên có một phần trách nhiệm với xã hội, với đồng bào chúng ta trong khả năng có thể” - anh Biểu nói.

Một tấm gương thầm lặng khác là anh Phạm Đình Tường (30 tuổi, quê Ninh Bình, tạm trú tại TPHCM). Anh Tường thuê phòng trọ và mưu sinh bằng nghề sửa chữa điện lạnh. Thấy người dân tại tỉnh Phú Yên (cũ) nay là tỉnh Đắk Lắk bị ngập lụt, tài sản bị cuốn trôi, hư hỏng, anh rất xót xa.

Nhận thức được người dân vùng lũ lụt đang cần những người như anh để sửa chữa đồ dùng bị hư hỏng, anh Tường quyết định gác lại việc kiếm tiền, cùng nhóm kỹ sư tại TPHCM lên đường, vượt hàng trăm ki lô mét đến vùng lũ lụt để giúp người dân. "Mình còn trẻ, sức khỏe tốt, giúp được gì cho đồng bào miền Trung thì làm, sau này có tuổi, dù muốn cũng không làm được" - anh Tường chia sẻ.

Anh Phạm Đình Tường cùng nhóm kỹ sư từ TPHCM đến các tỉnh miền Trung để giúp bà con sửa chữa đồ dùng hư hỏng do lũ lụt.

Anh Hoàng Thượng Giáp - Phó Chủ tịch Hội Điện lạnh TPHCM cho biết, khi thấy nhà dân ở các tỉnh miền Trung bị ngập sâu, đồ dùng như ti vi, tủ lạnh, máy giặt, máy lọc nước, hư hỏng nên anh đã trao đổi cùng Chủ tịch Hội Điện lạnh TPHCM về cách thức cứu trợ. Anh Giáp lên ý tưởng, kêu gọi đồng nghiệp di chuyển ra miền Trung, sửa chữa đồ đạc giúp người dân.

Ngay trong đêm 25/11, đoàn kỹ sư gần 20 người xuất phát từ TPHCM đến các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa. Trước khi xuất phát, nhóm đã nắm tình hình, chọn địa điểm, liên hệ người dân và chính quyền địa phương sở tại. Đoàn nhờ Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cấp giấy đi đường để thuận lợi trong việc hỗ trợ người dân.

Trong khi đó anh Hồ Ngọc Thanh Tuấn (24 tuổi, ngụ TPHCM, công nhân) hỗ trợ đồng bào miền Trung theo cách rất riêng.

Hưởng ứng lời kêu gọi thông qua kênh Bình Dương 24h, tại điểm tiếp nhận hàng cứu trợ cơ sở 2 Hội Chữ thập Đỏ TPHCM trên đường 30/4 có tới hơn 200 tấn nhu yếu phẩm. Số lượng hàng tập kết quá lớn, cần nhiều người gói hàng, xếp dỡ hàng lên xe. Biết tin, anh Tuấn đã đưa ra quyết định mà không phải ai cũng làm được.

Các bạn trẻ tích cực tham gia bốc xếp hàng hóa cứu trợ tại cơ sở 2 Hội Chữ thập Đỏ TPHCM.

Anh Hồ Ngọc Thanh Tuấn, ngày làm công nhân ở công ty, tối đi bốc xếp hàng hóa cứu trợ tới khuya

Ban ngày đến nhà máy làm việc, chiều muộn tan ca, anh Tuấn vượt hơn 30 km tới điểm tập kết để bốc xếp hàng. Ngày cuối tuần được nghỉ làm ở công ty, từ 7h sáng, anh Tuấn chạy hàng chục km từ nhà đến trụ sở Hội Chữ thập Đỏ TPHCM tranh thủ bốc hàng đến gần 23h đêm mới về nhà. Liên tiếp những ngày qua, anh Tuấn đã hỗ trợ xếp dỡ hàng hóa lên xe để chở ra miền Trung cứu trợ đồng bào. Anh là một trong những tình nguyện viên “máu lửa” nhất mỗi lần có phát động bốc xếp hàng cứu trợ.

“Người ta có tiền thì ủng hộ tiền, tôi có sức thì ủng hộ bằng sức của mình. Cả ngày làm việc ở nhà máy cũng mệt, nhưng nghĩ tới đồng bào miền Trung đang thiếu ăn, thiếu mặc, tôi không ngồi yên được”- anh Tuấn bày tỏ.