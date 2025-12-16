Bản sắc hành động của tuổi trẻ Công an trong nhiệm kỳ mới

TPO - Theo Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy, tuổi trẻ Công an nhân dân cần tích cực tham mưu các chủ trương, giải pháp xây dựng và vận hành hiệu quả mô hình Công an 3 cấp theo phương châm "Bộ tinh, tỉnh mạnh, xã toàn diện", bám cơ sở, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự, phát huy rõ vai trò lực lượng nòng cốt của thanh niên Công an tại cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự.

Chiều 16/12, đã diễn ra phiên trọng thể Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tham dự chương trình, có anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Đại hội đại biểu lần thứ XXIII của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ Công an nhân dân (CAND), diễn ra trong thời điểm cả đất nước đang bước vào giai đoạn cách mạng mới, lực lượng CAND tiếp tục gương mẫu thực hiện các chủ trương của Đảng, nỗ lực bứt phá, lập nên những kỳ tích mới vì Đảng, vì nước, vì dân.

Đại hội có nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện Chương trình hành động công tác Đoàn, phong trào thanh niên CAND 5 năm (2022 - 2027); quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác Đoàn, phong trào thanh niên trong toàn lực lượng giai đoạn 2025 - 2030; công bố Quyết định chỉ định Ban Thanh niên Công an nhân dân nhiệm kỳ 2025 - 2030…

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Thứ trưởng Bộ Công an tham quan triển lãm tại Đại hội.

Đại biểu tham dự đại hội thực hiện nghi lễ chào cờ.

Đại biểu về dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Xung kích, thể hiện dấu ấn của lực lượng trong bảo vệ an ninh quốc gia

Nhiệm kỳ qua, tuổi trẻ CAND đã duy trì hoạt động hiệu quả các mô hình câu lạc bộ Lý luận trẻ và các tổ, nhóm thanh niên xung kích bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, duy trì tốt cuộc vận động “Mỗi đoàn viên một ý tưởng, sáng kiến sáng tạo”, xây dựng “Ngân hàng ý tưởng sáng kiến, sáng tạo của thanh niên”, “Hộp thư sáng kiến”...

Đề án “Tuổi trẻ CAND hỗ trợ thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tới trường” giai đoạn 2023 - 2027 tiếp tục được triển khai hiệu quả, đa dạng dưới nhiều hình thức như Con nuôi Công an xã, Em nuôi của cán bộ Đoàn… đã góp phần hỗ trợ thanh thiếu nhi đến trường, cảm hóa, giáo dục các em thiếu niên, nhi đồng dễ sa vào tệ nạn xã hội và xây dựng hạt nhân trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ở cơ sở.

Tuổi trẻ CAND đã thành lập, duy trì 416 câu lạc bộ, đội, nhóm theo sở thích; triển khai cuộc vận động “Mỗi thanh niên một môn thể thao làm bạn” và phong trào “Mỗi ngày 10.000 bước chân vì cộng đồng”, triển khai cuộc vận động xây dựng “Chi đoàn mạnh”, Đoàn cơ sở “3 chủ động”...

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn ghi nhận và đánh giá cao các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ CAND tiếp tục triển khai sâu rộng, bám sát nhiệm vụ chính trị của lực lượng.

Phong trào "Thanh niên Công an nhân dân xung kích lập công vì an ninh Tổ quốc" đã thực sự trở thành môi trường rèn luyện cống hiến của đoàn viên, thanh niên trên các lĩnh vực công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng. Qua đó khẳng định vai trò lực lượng xung kích nòng cốt của thanh niên trong bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Hơn 155.000 lượt đoàn viên, thanh niên CAND đã tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, xóa nhà tạm, nhà dột nát, hỗ trợ nhân dân phòng chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ...

Đặc biệt, tuổi trẻ CAND tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ mới, nhiệm vụ khó, tiêu biểu như chủ động khẩn trương tham mưu sắp xếp tổ chức Đoàn phù hợp với mô hình Công an địa phương hai cấp, đảm bảo nhanh chóng ổn định, hoạt động thông suốt, hiệu quả...

Anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Tăng hiệu quả thiết thực ở từng địa bàn, từng lĩnh vực công tác

Trong nhiệm kỳ tới, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn đề nghị, Ban Thanh niên CAND cần xác định rõ tiên phong và sáng tạo là hai yêu cầu không thể tách rời, bám sát hành động của tuổi trẻ Công an trong nhiệm kỳ mới.

"Tiên phong mà không sáng tạo sẽ rơi vào tình trạng hình thức. Sáng tạo mà không tiên phong thì không tạo được sức lan tỏa và dấu ấn thực tiễn", anh Huy nói.

Theo đó, tinh thần tiên phong sáng tạo của tuổi trẻ Công an nhân dân phải được thể hiện trực tiếp trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, không phải bằng khẩu hiệu mà bằng kết quả cụ thể, hiệu quả thiết thực ở từng địa bàn, từng lĩnh vực công tác.

Tuổi trẻ CAND phải gắn với sẵn sàng đảm nhận và thực hiện tốt những việc khó, việc mới, việc ở những địa bàn phức tạp. Trực tiếp tham gia phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm công nghệ cao, tội phạm trên không gian mạng, tội phạm xuyên quốc gia, các vấn đề an ninh phi truyền thống... Qua đó góp phần giữ vững an ninh trật tự, ổn định xã hội, đồng thời nâng cao vị thế, uy tín của lực lượng Công an nhân dân và của Việt Nam trên trường quốc tế.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Trong kỷ nguyên mới, tuổi trẻ CAND cần phát huy mạnh mẽ tinh thần tiên phong sáng tạo trong chuyển đổi số. Thanh niên Công an cần đi trước một bước trong làm chủ công nghệ, từ dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử, an ninh mạng, trí tuệ nhân tạo đến dữ liệu ứng dụng.

Trong đó, Đề án 06 phải được xác định là môi trường thực tiễn quan trọng để đoàn viên, thanh niên công an tham gia trực tiếp vào quá trình tổ chức thực hiện, hoàn thiện và nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn cũng lưu ý, thanh niên Công an cần tích cực tham mưu các chủ trương, giải pháp xây dựng và vận hành hiệu quả mô hình Công an 3 cấp theo phương châm "Bộ tinh, tỉnh mạnh, xã toàn diện", bám cơ sở, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự. Đồng thời, phát huy rõ vai trò lực lượng nòng cốt của thanh niên Công an tại cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự.

Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Tại đại hội, Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ cũng yêu cầu, mọi hoạt động của tổ chức Đoàn trong CAND thời gian tới tiếp tục đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện và tuyệt đối của cấp uỷ, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương, sự hướng dẫn chỉ đạo chuyên môn của tổ chức Đoàn cấp trên và sự đồng hành của các tổ chức đoàn thể quần chúng cùng cấp.

Các hoạt động phong trào thi đua của Đoàn phải gắn liền với nhiệm vụ chính trị được giao, trong đó phong trào thi đua “Ba nhất" gắn với thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cũng lưu ý, thanh niên CAND cần phát huy tinh thần tình nguyện, trách nhiệm xã hội trong giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, tinh thần đột phá của thanh niên Công an trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phục vụ công tác Công an; nâng cao năng lực hội nhập, khả năng làm việc trong môi trường quốc tế, sẵn sàng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gìn giữ hoà bình của Liên Hợp Quốc.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trao bức trướng của Đảng uỷ Công an Trung ương tặng tuổi trẻ CAND.