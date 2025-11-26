Đại úy Võ Thị Bích Phương giữ chức Trưởng Ban Thanh niên Công an TPHCM

TPO - Tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Ban Thường vụ Thành Đoàn TPHCM đã công bố quyết định chỉ định Ban Thanh niên Công an TPHCM khóa I gồm 21 thành viên. Đại úy Võ Thị Bích Phương được tín nhiệm giữ chức Trưởng Ban Thanh niên Công an TPHCM.

Ngày 25/11, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030 đã diễn ra phiên trọng thể.

Đại hội là dịp đánh giá những thành công và hạn chế trong nhiệm kỳ qua, xác định phương hướng hoạt động thiết thực, hiệu quả, thông qua những mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu, công trình trọng điểm của phong trào Đoàn Công an TPHCM trong nhiệm kỳ tới.

Đại hội có sự tham dự của 200 đại biểu chính thức, đại diện cho 6.500 đoàn viên thanh niên từ 34 cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Công an thành phố.

Đại hội có sự tham dự của 200 đại biểu chính thức. Ảnh: Ngô Tùng

Lãnh đạo Công an TPHCM, Thành Đoàn TPHCM tặng hoa chúc mừng Ban Thanh niên Công an TPHCM khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: CATP

Đại úy Võ Thị Bích Phương (thứ hai từ phải qua) tại đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, Đoàn Thanh niên Công an TPHCM đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, gắn chặt với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và đấu tranh phòng, chống tội phạm. Nhiều phong trào, công trình thanh niên tạo tiếng vang tích cực.

Cùng với đó, tuổi trẻ Công an thành phố cũng sôi nổi tổ chức các phong trào tình nguyện, an sinh xã hội rộng khắp. Công tác xây dựng Đoàn đạt chất lượng cao, số đoàn viên ưu tú kết nạp Đảng tăng mạnh.

Với tinh thần “Đoàn kết – Bản lĩnh – Tiên phong – Sáng tạo – Hiệu quả”, Đại hội đã thảo luận, biểu quyết và thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Đại hội đã xác định 13 chỉ tiêu trọng tâm, 3 công trình thanh niên cấp Công an thành phố. Đi liền đó là các nhiệm vụ, giải pháp trọng điểm gắn với phương châm hành động “Tổ chức phong trào gắn với nhiệm vụ chuyên môn – Xung kích, sáng tạo – Vì nhân dân phục vụ.”

Tại Đại hội, Ban Thường vụ Thành Đoàn TPHCM đã công bố quyết định chỉ định Ban Thanh niên Công an TPHCM khóa I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm 21 thành viên. Đại úy Võ Thị Bích Phương được tín nhiệm giữ chức Trưởng Ban Thanh niên Công an TPHCM khóa I.

Trước đó, tại phiên khai mạc đại hội vào chiều 24/11, Đoàn Công an TPHCM đã tổ chức lễ trao Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” tặng Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an TPHCM. Đây là danh hiệu cao quý của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh dành tặng những cá nhân có đóng góp, cống hiến to lớn đối với sự nghiệp giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ.