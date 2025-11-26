Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

Đại úy Võ Thị Bích Phương giữ chức Trưởng Ban Thanh niên Công an TPHCM

Ngô Tùng - Kim Cúc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Ban Thường vụ Thành Đoàn TPHCM đã công bố quyết định chỉ định Ban Thanh niên Công an TPHCM khóa I gồm 21 thành viên. Đại úy Võ Thị Bích Phương được tín nhiệm giữ chức Trưởng Ban Thanh niên Công an TPHCM.

Ngày 25/11, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030 đã diễn ra phiên trọng thể.

Đại hội là dịp đánh giá những thành công và hạn chế trong nhiệm kỳ qua, xác định phương hướng hoạt động thiết thực, hiệu quả, thông qua những mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu, công trình trọng điểm của phong trào Đoàn Công an TPHCM trong nhiệm kỳ tới.

Đại hội có sự tham dự của 200 đại biểu chính thức, đại diện cho 6.500 đoàn viên thanh niên từ 34 cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Công an thành phố.

img-9801.jpg
Đại hội có sự tham dự của 200 đại biểu chính thức. Ảnh: Ngô Tùng
589772797-1171618651719671-1356827782132746892-n.jpg
Lãnh đạo Công an TPHCM, Thành Đoàn TPHCM tặng hoa chúc mừng Ban Thanh niên Công an TPHCM khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: CATP
img-9841.jpg
Đại úy Võ Thị Bích Phương (thứ hai từ phải qua) tại đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, Đoàn Thanh niên Công an TPHCM đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, gắn chặt với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và đấu tranh phòng, chống tội phạm. Nhiều phong trào, công trình thanh niên tạo tiếng vang tích cực.

Cùng với đó, tuổi trẻ Công an thành phố cũng sôi nổi tổ chức các phong trào tình nguyện, an sinh xã hội rộng khắp. Công tác xây dựng Đoàn đạt chất lượng cao, số đoàn viên ưu tú kết nạp Đảng tăng mạnh.

Với tinh thần “Đoàn kết – Bản lĩnh – Tiên phong – Sáng tạo – Hiệu quả”, Đại hội đã thảo luận, biểu quyết và thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Đại hội đã xác định 13 chỉ tiêu trọng tâm, 3 công trình thanh niên cấp Công an thành phố. Đi liền đó là các nhiệm vụ, giải pháp trọng điểm gắn với phương châm hành động “Tổ chức phong trào gắn với nhiệm vụ chuyên môn – Xung kích, sáng tạo – Vì nhân dân phục vụ.”

Tại Đại hội, Ban Thường vụ Thành Đoàn TPHCM đã công bố quyết định chỉ định Ban Thanh niên Công an TPHCM khóa I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm 21 thành viên. Đại úy Võ Thị Bích Phương được tín nhiệm giữ chức Trưởng Ban Thanh niên Công an TPHCM khóa I.

Trước đó, tại phiên khai mạc đại hội vào chiều 24/11, Đoàn Công an TPHCM đã tổ chức lễ trao Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” tặng Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an TPHCM. Đây là danh hiệu cao quý của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh dành tặng những cá nhân có đóng góp, cống hiến to lớn đối với sự nghiệp giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ.

img-9776.jpg
Thừa ủy quyền của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thành Đoàn TPHCM Nguyễn Minh Sơn trao Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ tặng Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp.
﻿Ảnh: Ngô Tùng
Ngô Tùng - Kim Cúc
#Trưởng Ban Thanh niên Công an TPHCM #Công an TPHCM #chỉ định nhân sự #Ban Chấp hành Thành Đoàn TPHCM #đại hội đại biểu #khóa I #nhiệm kỳ 2025-2030 #Đoàn Thanh niên Công an TPHCM #Đại úy Võ Thị Bích Phương #Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp

Xem thêm

Cùng chuyên mục