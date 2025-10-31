Thượng tá Đồng Đức Vũ được chỉ định giữ chức Trưởng ban Ban Thanh niên Công an nhân dân

TPO - Ban Bí thư Trung ương Đoàn vừa có quyết định chỉ định Ban Thanh niên Công an nhân dân khóa XXII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; trong đó, Thượng tá Đồng Đức Vũ được chỉ định giữ chức Trưởng Ban Thanh niên Công an nhân dân khóa XXII.

Chiều 31/10, Ban Thanh niên CAND tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc chỉ định Ban Thanh niên Công an nhân dân khóa XXII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; Hội nghị tổng kết công tác Đoàn, phong trào thanh niên các học viện, trường CAND năm học 2024 - 2025, triển khai chương trình công tác năm học 2025 - 2026, tuyên dương “Nhà giáo trẻ tiêu biểu”, “Sinh viên 5 tốt” cấp Bộ.

Mô hình tổ chức đặc thù với trọng trách mới

Tham dự chương trình, có anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an.

Theo đó, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã có quyết định chỉ định 22 đồng chí tham gia Ban Thanh niên Công an nhân dân khóa XXII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Thượng tá Đồng Đức Vũ được chỉ định giữ chức Trưởng ban; Trung tá Bạch Quốc Tuyên và Thiếu tá Đậu Bá Tuấn được chỉ định giữ chức Phó Trưởng ban.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam cho biết, việc chỉ định Ban Thanh niên CAND khóa XXII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 là một trong những bước quan trọng, xác lập một mô hình tổ chức đặc thù, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của khối lực lượng vũ trang, đặt ra cho Ban Thanh niên CAND nhiều trọng trách mới.

Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

“Ban Thanh niên CAND có nhiệm vụ quan trọng là chỉ đạo, hướng dẫn Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an các tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng lực lượng CAND. Đây là điểm mấu chốt thể hiện vai trò chỉ đạo ngành dọc về nghiệp vụ công tác Đoàn trong lực lượng”, anh Triết nói.

Anh Triết đề nghị, Ban Thanh niên CAND phải chủ động xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Ban Chấp hành các tỉnh, thành Đoàn để đảm bảo sự chỉ đạo thống nhất, xuyên suốt các nội dung đặc thù của ngành, đồng thời phát huy được thế mạnh của công tác Đoàn tại địa phương. Tổ chức ký kết mới chương trình phối hợp giữa Ban Thanh niên CAND với các tỉnh, thành Đoàn ở khu vực, địa bàn trọng điểm sau sắp xếp, sáp nhập.

“Chỉ đạo các cấp bộ Đoàn trong CAND triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp liên kết các lực lượng trong tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn và tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác với các quan điểm sai trái, thù địch”, anh Triết lưu ý.

Anh Nguyễn Minh Triết trao Quyết định chỉ định của Ban Bí thư Trung ương Đoàn cho Ban Thanh niên CAND khóa XXII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thượng tá Đồng Đức Vũ - Trưởng Ban Thanh niên CAND thể hiện quyết tâm, nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các giải pháp chiến lược, đột phá nhằm nâng cao hiệu quả toàn diện công tác Đoàn, phong trào thanh niên trong CAND.

Trọng tâm là tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên trên không gian mạng, phát huy tối đa vai trò tiên phong của thanh niên Công an trong ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Tuyên dương nhà giáo tiêu biểu, sinh viên 5 tốt cấp Bộ

Tại Hội nghị tổng kết công tác Đoàn, phong trào thanh niên các học viện, trường CAND năm học 2024 - 2025, triển khai chương trình công tác năm học 2025 - 2026, Trung ương Hội SVVN đã trao tặng Bằng khen cho 75 cá nhân thuộc các học viện, trường CAND đã có thành tích xuất sắc trong tham gia phong trào “Sinh viên 5 tốt” năm học 2024 - 2025; trao tặng Bằng khen “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” cấp Bộ năm học 2024 - 2025 đối với 22 cá nhân.

﻿ ﻿ Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam và Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh - Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an, trao tặng Bằng khen cho các “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” cấp Bộ năm học 2024 - 2025.

Trung ương Hội SVVN trao tặng Bằng khen cho 75 “Sinh viên 5 tốt” cấp Bộ năm học 2024 - 2025.

Công tác Đoàn, phong trào thanh niên các học viện, trường CAND năm học 2024 - 2025 có nhiều điểm sáng nổi bật. Đoàn Thanh niên các đơn vị đã tham mưu tổ chức ít nhất 1 công trình thanh niên cấp cơ sở, tập trung vào chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ vào thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn, hỗ trợ thực hiện 85 ý tưởng, sáng kiến của đoàn viên thanh niên.

Có 12/12 đơn vị duy trì ít nhất 1 câu lạc bộ ngoại ngữ và tiếng dân tộc thiểu số; tổ chức ít nhất 2 hoạt động nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ, tiếng dân tộc thiểu số, tin học, kỹ năng số cơ bản cho thanh niên...

Thượng tá Đồng Đức Vũ - Trưởng Ban Thanh niên CAND tổng kết hội nghị.

Kết thúc hội nghị, Trưởng Ban Thanh niên CAND đã phát động phong trào thi đua lập thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn, phong trào thanh niên năm học 2025 - 2026 và kêu gọi tất cả cán bộ, đoàn viên, thanh niên phát huy cao độ tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện trên các mặt công tác, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu công tác năm học mới.